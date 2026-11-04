Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 4 de noviembre de 2026

La actividad tectónica puede presentarse en la costa, la sierra y la selva, por lo que las autoridades recomiendan preparar rutas de evacuación y una mochila de emergencia

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

Vista de la Tierra desde el espacio con el contorno de Perú en línea blanca, un círculo rojo en la superficie y un logotipo en la esquina inferior.
Una imagen satelital del Instituto Geofísico del Perú delimita el territorio peruano y sitúa una referencia geográfica en la región de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:14 hsHoy

El reporte disponible registró un sismo de magnitud 5,0 frente a Huarmey

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0763 consignó un movimiento telúrico de magnitud 5,0 ocurrido el lunes 2 de noviembre de 2026 a las 10:28:08, hora local. El evento tuvo una profundidad de 30 kilómetros y su epicentro se localizó a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, en la provincia del mismo nombre, región Áncash.

Pantallas con mapas de Perú y gráficas sísmicas frente a un escritorio con teclado, cuadernos técnicos y sensores.
Una estación de vigilancia sísmica presenta mapas cartográficos y sismogramas con registros de actividad telúrica frente a la costa de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la ficha técnica, el sismo ocurrió en las coordenadas de latitud -10,26 y longitud -78,79, en el océano Pacífico. El IGP indicó una intensidad de entre III y IV en Huarmey. La hora universal coordinada del evento fue 15:28:08. La actualización corresponde a la información técnica disponible sobre este movimiento.

Mapa en relieve de una costa con círculos concéntricos rojos en el mar, acompañado de una brújula, una regla, un lápiz y dos placas con símbolos.
Un mapa en relieve del litoral peruano señala el epicentro de un sismo en el océano Pacífico y la propagación de ondas hacia la costa de Huarmey en la región Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud expresa la energía liberada en el foco del sismo, mientras que la intensidad describe cómo lo percibieron las personas en una zona determinada. Por ese motivo, un mismo evento puede sentirse con distinta fuerza según la distancia entre la localidad y el epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

06:21 hsHoy

Los sismos también pueden tener epicentros en la sierra y la selva

La actividad sísmica peruana no se limita al litoral. Una parte de los temblores se origina frente a la costa por la interacción de las placas tectónicas, aunque los registros también incluyen eventos en la sierra, la selva y áreas cercanas a fallas geológicas locales.

Los antecedentes de reportes en Ucayali e Ica reflejan esa diversidad geográfica. Un sismo cerca de Pucallpa puede ocurrir a gran profundidad, mientras que un movimiento frente a San Juan de Marcona puede presentar un foco más superficial y localizarse en el océano, frente al litoral sur peruano.

Mochila azul rodeada de agua, comida enlatada, radio, linterna, botiquín, documentos y dinero frente a un plano de evacuación en la pared.
Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecederos, botiquín y radio junto a una ruta de evacuación para la preparación familiar ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para interpretar cada aviso del IGP, la población debe considerar tres elementos principales:

  • La magnitud, que permite estimar la energía liberada.
  • La profundidad, que puede influir en la percepción del movimiento.
  • La distancia entre el epicentro y los centros poblados.

Los reportes iniciales pueden modificarse luego de una revisión técnica. El Censis procesa las señales que recibe de su red de estaciones y puede ajustar la magnitud, la localización o la profundidad cuando incorpora nuevos datos. Por esa razón, las autoridades recomiendan consultar las cuentas y plataformas oficiales antes de difundir versiones no verificadas sobre un temblor, una réplica o una posible alerta.

Funcionarios y miembros de defensa civil sentados alrededor de una gran mesa de conferencias frente a una pantalla con datos
Autoridades gubernamentales encabezadas por Keiko Fujimori evalúan en el COEN las medidas de atención ante las inundaciones en Tumbes. (Presidencia de la República)
06:00 hsHoy

Las familias deben reconocer zonas seguras antes de una emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que cada familia identifique con anticipación los puntos de menor riesgo dentro de su vivienda, centro de trabajo o institución educativa. Esos espacios deben mantenerse alejados de ventanas, mamparas, estanterías, repisas, bibliotecas y otros objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.

También es necesario definir rutas de evacuación y un punto de encuentro externo. Cada integrante del hogar debe conocer las salidas disponibles, el recorrido previsto y las tareas que deberá cumplir ante una emergencia. Esta planificación debe incluir a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente.

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los simulacros permiten verificar si las puertas abren sin obstáculos, si los pasadizos están despejados y si las vías de evacuación son accesibles. Entre los artículos que deben integrar una mochila de emergencia figuran:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, pilas y radio portátil.
  • Botiquín y medicamentos personales.
  • Abrigo, artículos de higiene y copias de documentos.
  • Cargador portátil y dinero en efectivo.

La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso. En los hogares con bebés, adultos mayores o personas con necesidades específicas, se deben añadir pañales, alimentos especiales, elementos de apoyo, recetas médicas y otros productos de uso indispensable.

Mochila de emergencia, radio transmisor, casco y carpetas sobre un escritorio frente a pantallas con mapas sísmicos y sismogramas.
El monitoreo de actividad sísmica en el Perú integra la vigilancia cartográfica continua y los protocolos institucionales de preparación ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:42 hsHoy

Durante un sismo se recomienda evitar correr hacia las salidas

Durante un movimiento telúrico, las autoridades aconsejan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan desprenderse, y proteger la cabeza y el cuello. Si la evacuación inmediata no resulta segura, corresponde permanecer en una zona protegida dentro de la estructura hasta que termine el movimiento.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se debe correr hacia puertas, escaleras o patios mientras el suelo se encuentra en movimiento. Tampoco se recomienda usar ascensores, ya que una interrupción eléctrica o una falla del sistema puede dejar a las personas atrapadas. La salida debe realizarse después del sismo, de forma ordenada y mediante las rutas identificadas previamente.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abandonar una vivienda, oficina o edificio, se debe evitar permanecer cerca de fachadas, muros, postes, cables eléctricos y construcciones con daños visibles. Tampoco conviene regresar para recoger teléfonos, documentos u otras pertenencias. Tras el evento, las prioridades son verificar si hay personas heridas, brindar primeros auxilios y revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua o daños en las instalaciones eléctricas.

Dos militares y siete civiles con chalecos salvavidas cruzan agua con una cuerda. Detrás, casas elevadas, vehículos y un cartel de simulacro de inundación.
Personal de las Fuerzas Armadas guía a un grupo de personas con chalecos salvavidas a través de una calle anegada en un simulacro de inundación en Piura, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de emergencia, los Bomberos atienden llamados en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106. Las autoridades piden seguir la información oficial y tener en cuenta la posibilidad de réplicas después de un sismo.

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