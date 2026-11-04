Perú

La Libertad soportará temperaturas de hasta 36 °C durante el verano: Senamhi advierte calor superior a lo normal

El fenómeno El Niño influiría en el incremento de las temperaturas en las provincias de La Libertad durante los últimos meses del año

Senamhi alerta que temperaturas en La Libertad subirán hasta cinco grados por encima de lo habitual por El Niño - Créditos: Andina.
Senamhi alerta que temperaturas en La Libertad subirán hasta cinco grados por encima de lo habitual por El Niño - Créditos: Andina.
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Las temperaturas en la región La Libertad podrían aumentar hasta cinco grados por encima de sus valores habituales durante los últimos meses del año y la temporada de verano. Así lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que alertó sobre las condiciones cálidas previstas en distintas provincias, principalmente en la zona costera. El pronóstico contempla que algunas localidades registren máximas de hasta 36 °C.

Martín Caillahua, especialista del organismo meteorológico, explicó que este comportamiento estaría relacionado con los efectos del fenómeno El Niño, cuya influencia favorece el incremento del calor en el norte peruano. Según sus estimaciones, Chepén y Pacasmayo figuran entre las jurisdicciones que experimentarían los valores más elevados durante diciembre y los meses siguientes.

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El panorama también comprende a Trujillo, donde las condiciones atmosféricas podrían presentar variaciones importantes. Durante las últimas jornadas, los habitantes observaron cielos cubiertos por nubes grises e incluso oscuras en algunos sectores. Pese a la ausencia de exposición solar directa en determinados momentos, la sensación de bochorno continuó siendo elevada.

El Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar sombreros, vestir ropa ligera, aplicar protector solar y mantener una adecuada hidratación para prevenir golpes de calor - Créditos: Andina.
El Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar sombreros, vestir ropa ligera, aplicar protector solar y mantener una adecuada hidratación para prevenir golpes de calor - Créditos: Andina.

Senamhi pronostica temperaturas de hasta 36 °C en Chepén

El especialista Martín Caillahua señaló que los registros térmicos superarían ampliamente los niveles habituales en diferentes puntos de La Libertad. Para diciembre, Trujillo alcanzaría entre 31 y 32 °C, mientras que Chepén y Pacasmayo podrían presentar valores de hasta 35 °C.

Las proyecciones contemplan un escenario todavía más cálido durante el verano. Chepén, provincia que limita con Lambayeque, podría llegar aproximadamente a los 36 °C, convirtiéndose en una de las zonas con mayores indicadores de calor en el departamento.

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En el caso de la capital liberteña, el pronóstico advierte sobre la posibilidad de establecer nuevos récords. Caillahua precisó que los termómetros podrían marcar entre 32 y 33 °C durante dicha estación, lo que representaría un incremento de cuatro a cinco grados respecto de los parámetros considerados normales para esa época.

El fenómeno El Niño constituye uno de los factores asociados a este comportamiento climático. Su influencia sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas puede favorecer el calentamiento de la costa norte peruana. Asimismo, los especialistas prevén una mayor probabilidad de precipitaciones de mayor intensidad hacia diciembre, por lo que la evolución meteorológica también será importante durante las próximas semanas.

Los efectos de El Niño también favorecerían una mayor probabilidad de lluvias de mayor intensidad hacia diciembre - Créditos: Andina.
Los efectos de El Niño también favorecerían una mayor probabilidad de lluvias de mayor intensidad hacia diciembre - Créditos: Andina.

¿Cómo estará el clima en Trujillo durante los próximos meses?

En los últimos días, la capital de La Libertad presentó jornadas con abundante nubosidad y tonalidades oscuras en el cielo, especialmente cerca de las zonas de los cerros. Sin embargo, estas características no impidieron que los ciudadanos percibieran una sensación térmica elevada.

La presencia de nubes puede generar una impresión de menor intensidad del calor, aunque las condiciones ambientales continúen siendo cálidas. Por esta razón, resulta importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas, incluso cuando no exista exposición directa a los rayos solares.

Las estimaciones del Senamhi indican que este escenario podría prolongarse durante el verano, periodo en el que se alcanzarían los valores más elevados en distintas provincias. Las condiciones previstas obligan a mantener especial atención ante posibles episodios de calor intenso y sus efectos sobre la población.

Recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas

Ante el incremento previsto, se recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos relacionados con la exposición prolongada al calor. Los niños, adultos mayores y personas con problemas de salud requieren especial atención durante las jornadas con indicadores elevados.

Entre las principales recomendaciones para prevenir golpes de calor y otras complicaciones se encuentran:

  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante los periodos de mayor radiación.
  • Utilizar sombreros o gorras para proteger la cabeza y el rostro al realizar actividades al aire libre.
  • Vestir prendas ligeras, holgadas y de colores claros para facilitar la ventilación corporal.
  • Aplicar protector solar y renovar su uso de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
  • Mantener una hidratación adecuada mediante el consumo frecuente de agua durante el día.
  • Reducir las actividades físicas intensas al aire libre cuando se registren temperaturas elevadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de prevención para evitar complicaciones durante los próximos meses.

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