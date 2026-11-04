Perú

Extranjero que retó a Migraciones en redes sociales será expulsado del Perú: “Me arrepiento, era humor”

El superintendente Luis Fares Yunis Herrera advirtió que ningún ciudadano puede desafiar la autoridad del Estado sin asumir consecuencias legales

El ciudadano venezolano fue localizado en Ica tras viralizar un video en el que desafiaba a las autoridades peruanas en medio de operativos de control a la comunidad migrante. (Crédito: Migraciones)
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La Superintendencia Nacional de Migraciones intervino en la ciudad de Ica a un ciudadano venezolano que días antes había generado polémica en redes sociales al desafiar públicamente a las autoridades peruanas. El extranjero será sometido a un proceso que podría concluir en su expulsión del territorio peruano.

El hombre había difundido un mensaje que circuló con rapidez en plataformas digitales: “Vengan por mí, no se tarden”. La publicación, en la que el ciudadano venezolano se refería a la política de deportaciones del país, provocó indignación entre los usuarios y múltiples pedidos de intervención dirigidos a las autoridades migratorias.

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Composición con el rostro de un hombre en primer plano y una escena del individuo custodiado por dos agentes ante un panel policial
Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Ica tras ser intervenido por las autoridades peruanas por su situación migratoria irregular. (Migraciones)

“Vengan por mí”

El mensaje del extranjero surgió como respuesta a informaciones sobre operativos de deportación en curso. La frase, interpretada por buena parte del público como un desafío directo al Estado peruano, escaló rápidamente en redes sociales y generó una ola de reacciones que exigían una respuesta de las autoridades.

Como parte de las acciones de fiscalización y control migratorio, personal de Migraciones realizó las verificaciones correspondientes sobre la situación del ciudadano venezolano. Durante el operativo, constataron que el extranjero permanecía en el país en situación migratoria irregular, lo que motivó la aplicación de las disposiciones legales vigentes.

Dos capturas de video muestran el rostro de un hombre joven con auriculares al cuello que habla frente a la cámara
Un ciudadano venezolano afronta un proceso de expulsión en Perú tras ser intervenido por la Superintendencia Nacional de Migraciones en Ica. (Migraciones)

Proceso podría terminar en expulsión

Tras la intervención, las autoridades dispusieron la ejecución del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), en cumplimiento de la normativa migratoria peruana. Este mecanismo permite a Migraciones sancionar y, de corresponder, expulsar a extranjeros que incumplen las condiciones de permanencia en el país.

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El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, se pronunció sobre el caso con un mensaje de advertencia hacia la comunidad extranjera. “En el Perú, la ley se respeta y se cumple. No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros permanezcan al margen de nuestras normas migratorias ni que crean que pueden desafiar a las autoridades sin consecuencias”, afirmó el funcionario. “Migraciones está actuando con firmeza y dentro del marco legal. Quien incumpla la legislación migratoria tendrá que responder por sus actos”, agregó.

Un hombre con casaca negra permanece de pie entre dos agentes frente a una pared con la inscripción de la Policía Nacional del Perú
Agentes policiales custodian en Ica al ciudadano venezolano intervenido por permanecer en situación irregular tras publicar mensajes en redes sociales. (Migraciones)

“Era humor”

Tras ser intervenido, el ciudadano venezolano ofreció su versión de los hechos ante personal de Migraciones. “Como lo ven las personas, pues obviamente que me arrepiento, porque si lo están viendo de esa manera, que piensan que yo pido retado, que así pusieron en las publicaciones”, declaró el extranjero.

El hombre insistió en que su mensaje no tenía intención de confrontar a las autoridades. “Yo en ningún momento, o sea, es como un humor, para mí es un humor, yo no lo vi de esa perspectiva en ningún momento”, sostuvo.

Consultado sobre por qué no aclaró públicamente el sentido de su publicación cuando esta comenzó a generar polémica, el extranjero explicó que había incluido una advertencia en la descripción del contenido original. “Yo en las publicaciones, en la descripción pongo el hashtag humor y pongo esto no es para desafiar la ley, porque yo sé que esto me puede traer consecuencias”, señaló.

Dos tomas de un hombre joven sentado en una oficina, con casaca negra, audífonos al cuello y una mochila apoyada sobre las piernas
Un ciudadano venezolano intervenido por Migraciones en Ica rinde sus declaraciones en una oficina tras la difusión de un mensaje en redes sociales. (Migraciones)

Fiscalización migratoria continuará en todo el país

Migraciones recordó que toda persona extranjera que ingresa y permanece en el Perú debe respetar las leyes nacionales, y que su incumplimiento conlleva la aplicación de medidas administrativas dentro del marco legal vigente.

En el marco de los lineamientos del Ministerio del Interior, la institución reafirmó que el cumplimiento de las normas peruanas es obligatorio para todos los extranjeros que ingresan y permanecen en el país. Migraciones anunció que continuará con los operativos de fiscalización como parte de sus acciones para contribuir a la seguridad nacional y el orden interno.

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