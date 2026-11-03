Camisea va por más: Perupetro autoriza evaluación de dos áreas en Cusco para buscar nuevas reservas de gas

El Consorcio Camisea evaluará durante 24 meses el potencial gasífero de dos áreas en la cuenca Ucayali.

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El Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, evaluará durante 24 meses el potencial gasífero de las áreas CXVIII y CXIX, ubicadas en la provincia de La Convención, Cusco.

La agencia PERUPETRO suscribió dos Convenios de Evaluación Técnica (CET) para que las empresas analicen si existen zonas con condiciones para futuras inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos.

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Los acuerdos no autorizan perforaciones, construcción de infraestructura ni actividades dentro de las áreas. El trabajo se limitará al análisis de información geológica y geofísica disponible en el banco de datos de la agencia, con el fin de actualizar el conocimiento del subsuelo y reducir la incertidumbre antes de una eventual etapa exploratoria.

Las áreas se encuentran en los distritos de Megantoni y Echarate, dentro de la cuenca Ucayali y cerca de los campos gasíferos de Camisea. Al concluir el plazo, el consorcio tendrá el derecho de primera opción para negociar contratos de licencia por la totalidad o una parte de las zonas evaluadas.

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En tanto, PERUPETRO informó que, desde 2023, firmó 24 CET, seis de ellos en 2026, y que tres acuerdos avanzan hacia contratos de licencia.

Los convenios suscritos con PERUPETRO prohíben perforaciones y se limitan a la revisión de información geológica existente.

Camisea sostiene el sistema energético peruano

La relevancia de los nuevos estudios radica en la concentración de la producción nacional de gas. Camisea reúne el 96% de las reservas probadas reportadas al cierre de 2024 y abastece buena parte de la generación eléctrica, la industria, el transporte y el consumo residencial.

El gas natural representó alrededor del 35% de la electricidad generada en Perú entre junio de 2025 y mayo de 2026.

El Consorcio Camisea opera los lotes 88 y 56, mientras que Repsol es el operador del Lote 57. El Lote 56 abastece las exportaciones de gas natural licuado de PERU LNG desde la planta de Pampa Melchorita, en Cañete. Los contratos de exportación vencen en 2028, aunque incluyen una extensión hasta 2031 por eventos de fuerza mayor.

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El consorcio no ha descartado que PERU LNG renegocie los contratos de exportación con el gobierno de Keiko Fujimori. La decisión, explicó, deberá considerar la demanda interna, reservas disponibles y compromisos de toda la cadena.

Entre enero y septiembre de 2026, PERU LNG exportó 5,45 millones de metros cúbicos de gas natural licuado, 10% menos que en el mismo periodo de 2025.

Los campos de Camisea concentraron el 96% de las reservas probadas y aportaron cerca del 35% de la electricidad nacional.

Candamo no es el único proyecto que PERUPETRO busca destrabar

La evaluación de las áreas CXVIII y CXIX ocurre mientras el Ejecutivo intenta destrabar el desarrollo de Candamo, un yacimiento ubicado en la cuenca Madre de Dios y dentro del ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

El MINEM estima que esa zona tendría entre tres y 3,5 trillones de pies cúbicos de gas natural, pero su desarrollo enfrenta restricciones legales y ambientales. El Gobierno mantiene como meta iniciar una explotación anticipada en 2028 y una producción comercial en 2031.

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Para ello, busca acordar con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) mecanismos que permitan actividades de hidrocarburos en una zona protegida.

Los envíos al exterior de PERU LNG cayeron un 10% entre enero y septiembre de 2026 frente al año previo. Créditos: Kimimasa Mayama/Bloomberg News

Las reservas de gas caen mientras la exploración sigue rezagada

El Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2024 reportó que las reservas probadas de gas natural cerraron ese año en 7,13 trillones de pies cúbicos, 9,5% menos que en 2023.

El índice de autonomía de reservas bajó a 13,6 años, un cálculo que refleja cuánto tiempo podría durar el gas probado si se mantiene un ritmo similar de extracción y no se incorporan nuevos hallazgos. El documento también muestra que los contratos de exploración se redujeron de 41 en 2015 a cinco en 2024.

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Y es que Perú posee 46,2 trillones de pies cúbicos de recursos prospectivos, pero esos volúmenes todavía no son reservas disponibles: requieren exploración, perforación, permisos y viabilidad comercial.

Los convenios firmados por PERUPETRO con Camisea forman parte de esa búsqueda, aunque de momento no garantizan nuevos descubrimientos ni producción adicional.