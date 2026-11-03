Policía captura a 'Los J de Monsefú': sujetos habrían disparado contra una panadería para exigir S/30.000

Agentes de la Divincri presentan en Chiclayo a tres personas intervenidas por presunta extorsión contra un comercio en el distrito de Monsefú. (@NoticiasDelNorteDelPeru)

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Agentes del área de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo capturaron a tres integrantes de la banda criminal ‘Los J de Monsefú’, investigados por extorsión agravada contra los propietarios de una panadería en el distrito de Monsefú, región Lambayeque. Según informó Andina Noticias, los detenidos fueron identificados como Jazmín Lucero López Gonzales (22), Johnny Andrés Llontop Ayasta (22) y César Augusto Vignale Niquén (45), alias “Cabezón”.

La intervención se concretó tras diligencias policiales orientadas a identificar y ubicar a los presuntos responsables de las amenazas extorsivas que afectaron al negocio ‘Panadería y Dulcería Chafloque’. Los tres quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso conforme a ley.

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Imágenes exclusivas de un operativo policial donde varios individuos son puestos bajo custodia. (Crédito: Exitosa)

Ataque armado y exigencia de dinero por WhatsApp

El origen del caso se remonta al 30 de octubre, alrededor de las 23:30 horas, cuando dos sujetos desconocidos realizaron cuatro disparos contra el portón metálico y la puerta de madera del establecimiento comercial. El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales en la fachada del negocio.

Poco después, los responsables enviaron mensajes de WhatsApp a los propietarios con una exigencia concreta: el pago de 30.000 soles. Las amenazas incluyeron la advertencia de atentar contra los familiares de la víctima y de hacer explotar el local en caso de incumplimiento con el pago exigido.

Detención de los sospechosos

A partir de la denuncia, personal especializado de la Divincri Chiclayo ejecutó diligencias urgentes que permitieron ubicar a los presuntos involucrados. El primer detenido fue Llontop Ayasta, intervenido en Monsefú, quien señaló que el teléfono celular utilizado en las comunicaciones extorsivas se encontraba en su habitación, en poder de su pareja.

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Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a López Gonzales, quien, al advertir la presencia policial, arrojó el equipo contra una pared y provocó su deterioro. En el exterior del domicilio, los agentes ubicaron además un automóvil de color azul con Vignale Niquén en su interior, quien también fue intervenido por su presunta vinculación con los hechos.

Vínculos con otros casos y antecedentes

De acuerdo con la información policial, el equipo telefónico incautado estaría relacionado con otras dos denuncias por extorsión. Los tres intervenidos registran además antecedentes policiales por distintos delitos, entre ellos hurto agravado.

En el caso de Vignale Niquén, los registros incluyen también tentativa de homicidio, violación de domicilio y una anterior medida de prisión preventiva por hurto agravado, lo que apunta a una trayectoria delictiva previa a su presunta vinculación con la banda ‘Los J de Monsefú’.

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¿Cómo denunciar una extorsión?

El Ministerio del Interior (Mininter) recordó a la ciudadanía los mecanismos disponibles para denunciar este tipo de delitos: de forma presencial en la Depincri más cercana o en la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), ubicada en el distrito del Rímac, así como a través de la línea 1818.

Al momento de presentar la denuncia, el agraviado puede solicitar un código de reserva de identidad para proteger sus datos personales. La línea 111, por su parte, brinda orientación sobre los pasos a seguir frente a este delito.

La Línea 1818 es una vía telefónica gratuita de denuncias.