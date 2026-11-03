Perú

Policía captura a 'Los J de Monsefú': sujetos habrían disparado contra una panadería para exigir S/30.000

Agentes de la Divincri de Chiclayo lograron ubicar a los implicados a partir del rastreo de un celular usado para enviar las amenazas por WhatsApp

Dos policías custodian a una mujer y dos hombres que visten chalecos con la palabra detenido frente a un panel de estatura policial
Agentes de la Divincri presentan en Chiclayo a tres personas intervenidas por presunta extorsión contra un comercio en el distrito de Monsefú. (@NoticiasDelNorteDelPeru)
Guardar

Agentes del área de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo capturaron a tres integrantes de la banda criminal ‘Los J de Monsefú’, investigados por extorsión agravada contra los propietarios de una panadería en el distrito de Monsefú, región Lambayeque. Según informó Andina Noticias, los detenidos fueron identificados como Jazmín Lucero López Gonzales (22), Johnny Andrés Llontop Ayasta (22) y César Augusto Vignale Niquén (45), alias “Cabezón”.

La intervención se concretó tras diligencias policiales orientadas a identificar y ubicar a los presuntos responsables de las amenazas extorsivas que afectaron al negocio ‘Panadería y Dulcería Chafloque’. Los tres quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso conforme a ley.

PUBLICIDAD

Imágenes exclusivas de un operativo policial donde varios individuos son puestos bajo custodia. (Crédito: Exitosa)

Ataque armado y exigencia de dinero por WhatsApp

El origen del caso se remonta al 30 de octubre, alrededor de las 23:30 horas, cuando dos sujetos desconocidos realizaron cuatro disparos contra el portón metálico y la puerta de madera del establecimiento comercial. El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales en la fachada del negocio.

Poco después, los responsables enviaron mensajes de WhatsApp a los propietarios con una exigencia concreta: el pago de 30.000 soles. Las amenazas incluyeron la advertencia de atentar contra los familiares de la víctima y de hacer explotar el local en caso de incumplimiento con el pago exigido.

Detención de los sospechosos

A partir de la denuncia, personal especializado de la Divincri Chiclayo ejecutó diligencias urgentes que permitieron ubicar a los presuntos involucrados. El primer detenido fue Llontop Ayasta, intervenido en Monsefú, quien señaló que el teléfono celular utilizado en las comunicaciones extorsivas se encontraba en su habitación, en poder de su pareja.

PUBLICIDAD

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a López Gonzales, quien, al advertir la presencia policial, arrojó el equipo contra una pared y provocó su deterioro. En el exterior del domicilio, los agentes ubicaron además un automóvil de color azul con Vignale Niquén en su interior, quien también fue intervenido por su presunta vinculación con los hechos.

Vínculos con otros casos y antecedentes

De acuerdo con la información policial, el equipo telefónico incautado estaría relacionado con otras dos denuncias por extorsión. Los tres intervenidos registran además antecedentes policiales por distintos delitos, entre ellos hurto agravado.

En el caso de Vignale Niquén, los registros incluyen también tentativa de homicidio, violación de domicilio y una anterior medida de prisión preventiva por hurto agravado, lo que apunta a una trayectoria delictiva previa a su presunta vinculación con la banda ‘Los J de Monsefú’.

¿Cómo denunciar una extorsión?

El Ministerio del Interior (Mininter) recordó a la ciudadanía los mecanismos disponibles para denunciar este tipo de delitos: de forma presencial en la Depincri más cercana o en la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), ubicada en el distrito del Rímac, así como a través de la línea 1818.

Al momento de presentar la denuncia, el agraviado puede solicitar un código de reserva de identidad para proteger sus datos personales. La línea 111, por su parte, brinda orientación sobre los pasos a seguir frente a este delito.

La Línea 1818 es una vía telefónica gratuita de denuncias.
La Línea 1818 es una vía telefónica gratuita de denuncias.

Temas Relacionados

LambayequeExtorsiónBandas criminalesAtaque armado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

El atacante español tenía 30 años y jugaba en la Segunda División cuando un choque con el portero rival le provocó un traumatismo que los médicos no pudieron revertir. Murió 24 horas después del golpe

Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

La tres veces ganadora del Latin Grammy será una de las voces convocadas para la bienvenida al pontífice, durante la visita apostólica que recorrerá el país en noviembre con actos oficiales

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Las precipitaciones ocasionan acumulaciones de agua en calles y vías rurales desde la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

La presidenta pidió acción conjunta frente a los efectos del fenómeno climático durante la presentación de una donación de cinco vehículos de emergencia para los bomberos

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

El arquero peruano volvió a destacar con Deportivo Cali en el triunfo por 2-0 ante Boyacá Chicó, manteniendo nuevamente su portería sin goles

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Ricardo Belmont anuncia una reestructuración nacional de Obras: ¿cambiará su postura en el Congreso?

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

ENTRETENIMIENTO

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala y revelan detalles de su nueva etapa como padres: “A veces nos frustramos”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Robbie Williams y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú: “Ustedes me hicieron sentir que soy alguien”

Magaly Medina admira la carrera de Gisela Valcárcel pero la sentencia con una frase: "Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella"

DEPORTES

Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

Las condolencias de Alianza Lima por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife

Pedro Gallese se consolida como una muralla en Colombia: suma otra valla invicta y apenas recibió un gol en cinco partidos

Pablo Guede prepara su defensa: los argumentos a presentar en Comisión Disciplinaria para evitar sanción y situarse en zona técnica con Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026