Perú

Fenómeno El Niño ya afecta cultivos, reservas de agua y pesca en Perú, advierte Marina de Guerra

El representante de la MPG alertó sobre la reducción de reservas hídricas, el impacto en cultivos y la pesca, además del aumento previsto en los caudales de los ríos desde noviembre

Dos agricultores en un campo de maíz seco; cuatro pescadores en un muelle con botes; un hombre y una mujer en un puesto de mercado con verduras.
El fenómeno climático El Niño afecta la agricultura con cultivos secos, la pesca con menor actividad marítima y los mercados peruanos con escasez de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El vocero de la Marina de Guerra del Perú (MGP), Giacomo Morote, alertó sobre los primeros impactos del Fenómeno El Niño en la agricultura, las reservas de agua y la pesca industrial. También advirtió que las lluvias y el aumento de caudales se intensificarían en los próximos meses.

En diálogo con Latina Noticias, Morote analizó el comunicado N.° 18 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que incorpora nuevos elementos sobre las consecuencias del calentamiento del mar en distintas zonas del país.

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Según explicó, los efectos no se limitarán a las lluvias de la costa norte. El escenario incluye alteraciones en cultivos, menos pastos en la sierra sur, reducción de reservas hídricas y cambios en la disponibilidad de especies marinas.

“Va a haber un impacto total en el agro en la zona norte, por el aumento de precipitaciones que va a generar una distorsión en los cultivos que generalmente se producen en esa zona”, indicó Morote.

El vocero agregó que, en el sur, la menor ocurrencia de lluvias puede afectar la producción de pastos y la disponibilidad de agua para actividades agrícolas y ganaderas.

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Reservas hídricas se encuentran al 58%, según información citada por el vocero

Morote afirmó que las reservas hídricas del país se encuentran en torno al 58%, un nivel que calificó como bajo para la temporada. Mencionó los embalses de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, como puntos que requieren seguimiento.

El representante de la Marina señaló que la reducción de los embalses podría generar dificultades en el abastecimiento de agua, principalmente en el sur del país. “Puede haber racionamientos de agua en la zona sur”, declaró.

También indicó que la pesca industrial enfrenta restricciones porque la anchoveta se encuentra a mayor profundidad y cerca de la costa.

Vista panorámica de la Costa Verde en Lima con acantilados, edificios, la playa, el mar y carteles de una transmisión informativa
El litoral de la Costa Verde en Lima presenta un cambio de coloración en el mar debido al aumento de la temperatura del agua por el fenómeno de El Niño.

Lluvias y crecida de ríos se esperan desde noviembre y diciembre

Morote señaló que el Enfen proyecta lluvias más frecuentes desde noviembre en la costa norte y central. En el norte, agregó, el crecimiento de los ríos comenzaría ese mes, mientras que los ríos Rímac y Chillón aumentarían su caudal desde diciembre.

“La crecida de los ríos en la costa norte va a iniciar ahora en el mes de noviembre”, afirmó. Sobre Lima, indicó que “los ríos Rímac y Chillón van a iniciar un crecimiento con respecto a su nivel normal a partir del mes de diciembre”.

El vocero explicó que el incremento dependerá de una mayor frecuencia de lluvias y del acoplamiento entre las condiciones oceánicas y atmosféricas. En ese contexto, pidió especial atención a las personas que viven cerca de las riberas de ambos ríos.

Por último, informó que la temperatura del mar mantiene una tendencia ascendente. Según los datos expuestos durante la entrevista, el puerto de Paita registraba 25,9 °C, unos ocho grados por encima de lo normal; el Callao alcanzaba 21,5 °C, con una anomalía de 6,8 °C; e Ilo marcaba 19,9 °C, 4,3 grados sobre su promedio.

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