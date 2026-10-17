Perú

Decomisan más de 400 kilos de marihuana que era transportada en una combi que luego fue abandona

La Policía Nacional halló 408 kilos de marihuana dentro de un vehículo abandonado en el distrito de Oclos, Ayacucho. La investigación busca identificar a los ocupantes, que huyeron, y establecer si el cargamento tenía como destino Tacna y Chile

Un importante decomiso de marihuana se realizó en Ayacucho, donde la policía intervino una combi abandonada con más de 400 kilogramos de la sustancia ilícita. Los detalles del operativo y la investigación en curso. - TV Perú
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La Policía Nacional decomisó 408 kilos de marihuana que estaban dentro de una combi abandonada en el centro poblado de Pajonal, distrito de Oclos, en la región Ayacucho. Los ocupantes del vehículo escaparon durante la madrugada tras advertir la presencia de los agentes, según la información preliminar del caso.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ayacucho y de la Región Policial, luego de acciones de inteligencia atribuidas al Ministerio del Interior. El hecho fue informado en una nota televisiva de TV Perú, que señaló que la investigación continúa para identificar a los responsables.

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La combi fue hallada abandonada en el centro poblado de Pajonal

Los agentes llegaron hasta Pajonal, una localidad del distrito de Oclos, donde ubicaron el vehículo que presuntamente era usado para transportar la droga. En el interior encontraron los paquetes con marihuana, cuya cantidad total ascendió a 408 kilogramos.

De acuerdo con las primeras diligencias, los presuntos traficantes dejaron la combi y huyeron antes de que los policías pudieran intervenirlos. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni sobre la identidad de los propietarios del vehículo hallado en la zona.

Un efectivo policial indicó que el trabajo contra el tráfico ilícito de drogas se mantiene en distintos puntos de Ayacucho, donde las autoridades buscan detectar cargamentos de marihuana, clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilegales.

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Decomisan más de 400 kilos de marihuana que era transportada en una combi - TV Peru

La Policía investiga una posible ruta hacia Tacna y Chile

Las investigaciones preliminares apuntan a que el cargamento habría tenido como destino final la región de Tacna, desde donde podía ser trasladado hacia Chile. Esa hipótesis aún está bajo evaluación y forma parte de las diligencias que desarrolla la Policía Nacional.

El decomiso ocurrió en una zona que, según indicaron fuentes policiales, suele ser utilizada como ruta de paso para organizaciones vinculadas al narcotráfico. Los investigadores buscan establecer el origen de la droga, el recorrido que habría seguido la combi y las personas que participaron en el traslado.

La intervención también permitirá revisar la procedencia del vehículo y determinar si cuenta con antecedentes en otros casos relacionados con el transporte de sustancias ilícitas. Los agentes deberán analizar los paquetes encontrados y otros elementos que hayan quedado dentro de la unidad para reunir indicios sobre la organización responsable.

Decomisan más de 400 kilos de marihuana que era transportada en una combi
Decomisan más de 400 kilos de marihuana que era transportada en una combi - TV Peru

El cargamento fue valorizado con montos distintos según el mercado

La información difundida sobre el caso consignó dos estimaciones para el valor de la droga. Por un lado, se indicó que los más de 400 kilos de marihuana superaban los S/700 mil en el mercado ilegal de Lima. Por otro, se informó que el cargamento podía alcanzar más de S/400 mil en el mercado de Ayacucho.

La diferencia entre ambas cifras no fue explicada en el reporte inicial. La valorización de la marihuana suele variar según el lugar de comercialización, la calidad atribuida a la sustancia y la modalidad de venta, aunque esos factores no fueron precisados por las autoridades en este operativo.

La Policía Nacional mantiene las diligencias en Oclos y otras zonas de Ayacucho para determinar la ruta completa del cargamento. La investigación busca identificar a quienes abandonaron la combi y establecer si actuaban como parte de una red dedicada al traslado de droga hacia el sur del país.

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