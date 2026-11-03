Perú

Gobierno prorroga por 60 días más el estado de emergencia en centros penitenciarios de alta peligrosidad

La medida fue aprobada por el Senado y la Presidencia del Coinsejo de Ministros y alcanza a los centros penitenciarios Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG
Gobierno prorroga por 60 días más el estado de emergencia en centros penitenciarios de alta peligrosidad. Infobae Perú / Captura: IG
Guardar

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad desde el 5 de noviembre de 2026, ante la persistencia de riesgos de fugas, delitos y alteraciones del orden interno, según indicó en un decreto supremo publicado hoy por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El documento difundido en el Diario El Peruano indica que la medida alcanza a los centros penitenciarios Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, además de una franja de 200 metros alrededor de cada establecimiento.

PUBLICIDAD

Hacinamiento y presencia de organizaciones criminales transnacionales

El escenario que motivó la prórroga incluye un hacinamiento de 156% y una brecha de seguridad en la que un agente debe custodiar, en promedio, a 45 internos. La Policía Nacional del Perú solicitó mantener las medidas tras evaluar la situación de los centros que concentran a la población penitenciaria considerada de mayor riesgo.

Miguel Castro Castro y Ancón I concentran 559 de los 1.037 internos procesados o condenados por extorsión en Lima y Callao. Ambos establecimientos también albergan a 59 de los 88 reclusos registrados por sicariato en el área metropolitana.

Agentes con uniformes tácticos y de custodia permanecen de pie en las escaleras de acceso a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad
Efectivos del Instituto Nacional Penitenciario y agentes armados permanecen en el acceso del penal Ancón I durante las operaciones de seguridad por el traslado de internos. (Agencia Andina)

La evaluación policial reportó la presencia de cabecillas de organizaciones criminales transnacionales, así como detecciones reiteradas de celulares, dispositivos de comunicación, sustancias ilícitas y armas punzocortantes. También registró atentados con artefactos explosivos en los accesos de Ancón I y Miguel Castro Castro.

PUBLICIDAD

La zona exterior de los establecimientos presenta otro riesgo: se identificaron asentamientos e instalaciones informales ubicadas junto a las cárceles, a menos de 200 metros, pese a la franja de intangibilidad establecida alrededor de los recintos. El estado de emergencia incorpora ese perímetro hasta un radio de 200 metros desde los límites externos.

Durante la vigencia del régimen anterior, las autoridades incautaron 60 armas blancas, 28 teléfonos celulares, 7 routers y sustancias ilícitas. Esos resultados confirmaron que persistían vulnerabilidades en los mecanismos ordinarios de control, de acuerdo con el decreto publicado por el diario oficial.

Operativos policiales y apoyo de las Fuerzas Armadas

La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, mientras las Fuerzas Armadas apoyarán la protección de los perímetros y las áreas de intangibilidad. La PCM informó que las operaciones también contemplarán requisas para decomisar teléfonos, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos.

las Fuerzas Armadas apoyarán la protección de los perímetros y las áreas de intangibilidad de los centros penitenciarios en emergencia
las Fuerzas Armadas apoyarán la protección de los perímetros y las áreas de intangibilidad de los centros penitenciarios en emergencia

Los operativos podrán incluir el control de ingreso de todas las personas a los establecimientos, la vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato, además de acciones de inteligencia destinadas a prevenir fugas, actos que alteren el orden y actividades delictivas.

El Instituto Nacional Penitenciario conservará la administración y custodia de los cinco penales. Las intervenciones conjuntas con la Policía y las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales.

Durante la prórroga se restringe o suspende el ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, reunión, libertad y seguridad personales para quienes ingresen a los establecimientos o circulen por el perímetro fijado. Las medidas aplicables a los internos seguirán sujetas al Código de Ejecución Penal y no podrán afectar sus derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso.

Al concluir el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú deberá remitir al Ministerio del Interior, dentro de los 5 días hábiles siguientes, un informe detallado sobre las acciones ejecutadas y sus resultados.

Temas Relacionados

Inseguridad CiudadanaGobierno 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ejército del Perú confirma la muerte de un paramédico en un accidente de helicóptero en Amazonas

Según la institución, el siniestro fue causado debido a las condiciones climáticas de la zona que sobrevolaba la aeronave

Ejército del Perú confirma la muerte de un paramédico en un accidente de helicóptero en Amazonas

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

La influencer afirmó que el modelo puso fin a su relación para iniciar un vínculo con la exchica reality, a quien hoy dice comprender ante su situación familiar

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘cerveceras’ en el estadio Alberto Gallardo por el primer duelo de la fase eliminatoria rumbo al título. Conoce los detalles del decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

El norte del Perú ya sufre los estragos de El Niño: más de 300 damnificados, calles inundadas y clases suspendidas en Tumbes

El COEN reportó que el desborde de ríos y quebradas alcanzó zonas urbanas y rurales entre el domingo y lunes, con viviendas destruidas e inhabitables en diversos sectores

El norte del Perú ya sufre los estragos de El Niño: más de 300 damnificados, calles inundadas y clases suspendidas en Tumbes

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de movimientos telúricos que sacudieron diversas regiones del país entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy. Conoce los detalles de los epicentros, magnitudes y las provincias afectadas por la actividad sísmica

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”