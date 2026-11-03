¿Boom empresarial? Vacancia de oficinas Prime en Lima cae a 7,4% y San Borja se queda sin espacios disponibles

Las oficinas de Clase A concentraron el 70 % de la demanda trimestral sobre el 30 % correspondiente a los inmuebles de Clase A+.

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El mercado de oficinas Prime en Lima redujo su disponibilidad durante el tercer trimestre de 2026. La tasa de vacancia bajó de 8,6% a 7,4%, mientras que San Borja cerró el periodo sin áreas disponibles para alquiler, según el reporte de Colliers Perú.

La superficie disponible pasó de 87.177 metros cuadrados en el segundo trimestre a 74.998 metros cuadrados entre julio y septiembre. Esto representa una reducción de 14% en tres meses, en un escenario sin nuevos edificios incorporados al segmento desde el primer trimestre de 2025.

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El último proyecto que ingresó al mercado fue Pardo 200, ubicado en Miraflores, con más de 12.800 metros cuadrados de área arrendable. Desde entonces, el inventario de oficinas Prime se mantuvo en 1.014.535 metros cuadrados.

La demanda absorbió más de 12 mil metros cuadrados durante el trimestre

El mercado registró una absorción neta positiva de 12.179 metros cuadrados en el tercer trimestre de 2026. La cifra refleja que las empresas continuaron tomando espacios en los principales corredores corporativos, aunque a un ritmo menor que el observado en el periodo anterior.

Las oficinas de Clase A concentraron el 70% de la demanda, mientras que el 30% restante correspondió a espacios de Clase A+. San Isidro Financiero y la zona Este, que comprende Surco y La Molina, reunieron el 79,6% de la absorción neta trimestral.

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San Isidro Financiero y la zona Este concentraron de forma conjunta el 79,6 % de la absorción neta de oficinas en Lima.

Miraflores y Magdalena concentraron cerca del 18% de la ocupación registrada en el periodo. En contraste, San Borja dejó de tener oficinas Prime disponibles al cierre del tercer trimestre, una condición que reduce las alternativas para compañías interesadas en instalarse en ese distrito.

Gustavo Fernández, director de Oficinas de Colliers Perú, sostuvo que la menor disponibilidad modifica el escenario para las empresas en búsqueda de nuevas sedes. “La reducción de los espacios disponibles empieza a cambiar las condiciones de negociación”, indicó.

Miraflores y San Isidro Golf registran las rentas más altas

La renta promedio de las oficinas Prime alcanzó USD 16,82 por metro cuadrado al mes, un aumento de 0,2% frente a los USD 16,79 del trimestre anterior.

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Los valores más altos se observaron en Miraflores, con USD 20 por metro cuadrado al mes, y en San Isidro Golf, con USD 19,35. Ambos submercados presentan menores niveles de disponibilidad, una situación que presiona al alza los precios de alquiler.

La zona Este y Magdalena reportaron precios de USD 14,97 y USD 16,04 por m² para compañías con requerimientos de áreas amplias y presupuestos menores.

La zona Este registró una renta promedio de USD 14,97 por metro cuadrado al mes, mientras que en Magdalena llegó a USD 16,04. Estas zonas aún cuentan con capacidad para atender requerimientos de empresas que buscan áreas de mediano o gran tamaño con costos inferiores al promedio del segmento.

Frank Oré, jefe de Inteligencia de Mercados de Colliers Perú, señaló que la ubicación y las características de cada corredor explican la diferencia en la dinámica de ocupación. “La absorción neta se moderó frente al trimestre anterior, pero se mantiene en terreno positivo”, afirmó.

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La falta de nuevos edificios reduce las opciones para empresas que buscan grandes superficies

La ausencia de nueva oferta desde inicios de 2025 coincide con una demanda que continúa absorbiendo metros cuadrados disponibles. Para las empresas que evalúan traslados, ampliaciones o consolidación de operaciones, este escenario requiere anticipar la búsqueda y evaluar las alternativas por ubicación, presupuesto y metraje.

San Isidro Financiero, la zona Este y Magdalena mantienen espacios para nuevos requerimientos. Miraflores y San Isidro Golf, en cambio, presentan una oferta más limitada, mientras que San Borja no registró disponibilidad de oficinas Prime durante el trimestre.

Fernández indicó que la reducción de espacios amplios puede abrir oportunidades para propietarios y desarrolladores que estudien nuevos proyectos. La futura incorporación de edificios y la evolución de la demanda definirán el comportamiento del segmento Prime en los próximos meses.

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