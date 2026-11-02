Pietro Sibille y sus 30 años entre las drogas y el alcohol: la depresión crónica, las recaídas y el día que tocó fondo

Durante una entrevista en el pódcast Habla serio conducido por Mónica Delta, el actor peruano Pietro Sibille dialoga sobre su experiencia personal con el consumo de sustancias durante tres décadas y el impacto en su disciplina laboral. La conversación aborda temas de salud mental, depresión y el proceso que atravesó para desvincularse de las drogas y el alcohol.

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Pietro Sibille, reconocido por sus papeles en ‘Días de Santiago’, ‘Misterio’ y ‘La gran sangre’, habló sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida. En una entrevista para el pódcast ‘Habla serio’, de Latina, el actor contó que pasó alrededor de 30 años consumiendo sustancias y reveló por qué, pese a sus reiterados intentos, le resultaba tan complicado abandonar ese camino.

El intérprete explicó que el consumo de drogas y alcohol funcionaba como una forma de anestesiar emociones que no lograba comprender. “Creo que empecé a identificar que era para anestesiarme. Yo creo que, en general, uno consume cualquier tipo de droga para tapar lo que no comprende, para tapar vacíos”, declaró Sibille en el programa conducido por Mónica Delta.

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Sibille reveló que vivió con depresión crónica desde la infancia

Durante la conversación, Pietro Sibille contó que recibió un diagnóstico de depresión crónica, una condición que, según explicó, lo acompaña desde que tiene uso de razón. El actor reconoció que el consumo de alcohol agravó considerablemente ese cuadro clínico. “Es una depresión crónica, pero que yo con el alcohol he potenciado al máximo”, manifestó.

El actor peruano Pietro Sibille aborda en el pódcast 'Habla serio' su diagnóstico de depresión crónica y el impacto del consumo de sustancias en su vida personal y profesional. Durante la conversación, el intérprete describe las dificultades que enfrentó para abandonar el consumo de drogas como la cocaína y el alcohol tras años de dependencia, así como su proceso de recuperación y su búsqueda de ayuda psicológica.

El intérprete recordó los efectos que experimentaba tras el consumo, en particular después de usar cocaína, y los describió como una experiencia profundamente dolorosa. Pese a proponerse abandonar las sustancias en reiteradas ocasiones, Sibille reconoció que terminaba recayendo de manera constante. “Todas las semanas era nunca más, pero no podía”, recordó.

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El actor admitió que una de las mayores dificultades en su proceso fue que, en el fondo, todavía no deseaba renunciar al consumo. “Lo más difícil es que en el fondo yo no quería dejar de tomar”, confesó durante la entrevista.

Sibille finalmente logró dejar la cocaína y otras sustancias después de un proceso que le tomó aproximadamente 20 años. “La cocaína y otras drogas, pastillas y tal, las dejé increíblemente. Bueno, no increíblemente, porque lo hice solo, pero tardé 20 años en dejarla, porque ya no podía más. Imagínate lo mal que ya me hacía que hubo un momento en que ya no podía más”, agregó el actor.

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El actor peruano Pietro Sibille participa en una entrevista para el pódcast 'Habla serio', conducido por la periodista Mónica Delta. Durante la conversación en el estudio de grabación, Sibille aborda el inicio de su atención psicológica a los 35 años, el impacto de las adicciones en su vida personal y profesional, así como el proceso de recuperación y el respaldo brindado por su entorno cercano.

El intérprete acudió a terapia por primera vez a los 35 años

El actor relató que su primera visita a un psicólogo no estuvo motivada inicialmente por el deseo de abandonar las adicciones, sino por la necesidad de comprender qué le ocurría. Según contó, esa consulta se produjo alrededor de los 35 años. “Yo pensé que estaba descompuesto, que algo estaba mal en mí”, recordó Sibille.

Al mirar atrás, el actor reconoció que su percepción sobre sí mismo cambió con el tiempo. Cuando Mónica Delta le preguntó qué piensa ahora de aquella etapa, él respondió: “Que no hay nada malo en mí”.

La entrevista en ‘Habla serio’ no fue la primera ocasión en la que Pietro Sibille abordó públicamente las consecuencias de sus adicciones. En febrero de 2025, durante una conversación con El Comercio, el actor reveló que había pasado dos años internado en un centro de rehabilitación para enfrentar su dependencia al alcohol, después de haber logrado previamente dejar la cocaína. En aquella entrevista también reconoció que atravesó una etapa en la que perdió trabajos, dinero y una relación sentimental a causa de su consumo.

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Pietro Sibille relató en el pódcast 'Habla serio' su proceso para superar tres décadas de consumo de drogas y alcohol.

El actor aclaró que no fue “problemático”, sino que atravesó “serios problemas”

En otro fragmento de la conversación con Latina, Sibille se refirió a los comentarios que circularon durante años sobre su carácter en el medio artístico. El intérprete marcó una diferencia entre ser un profesional conflictivo y atravesar dificultades personales que terminaban afectando su desempeño laboral. “Yo creo que nunca he sido un actor problemático. He sido un actor con problemas, con serios problemas”, expresó.

El actor explicó que, pese a su compromiso con la actuación, su adicción a las sustancias funcionaba como un freno constante en su desarrollo profesional. “Yo puedo haber sido siempre muy entregado a mi trabajo, a mi pasión, incluso muy metódico, pero tenía un freno de mano puesto todo el tiempo, que era mi adicción a las sustancias”, reconoció.

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Según relató, el consumo de alcohol y drogas interfirió de manera directa en su desempeño laboral y generó episodios de impuntualidad, falta de disciplina y cambios de humor, al punto de incumplir en algunas ocasiones con sus compromisos de trabajo. “Me hacía ser indisciplinado, me hacía ser impuntual, me hacía llegar de mal humor a un rodaje o desaparecer”, se sinceró el intérprete.

Cuando Mónica Delta le preguntó si había atravesado momentos extremos a causa de sus adicciones, el actor, recordado por su papel del ‘Mandril’ en ‘La gran sangre’, no evitó la pregunta. “Sí, he llegado a lo más hondo de los infiernos”, reconoció Sibille, quien cerró la entrevista con una reflexión sobre la dificultad de superar una adicción, tras haber visto a personas de su entorno hundirse sin lograr recuperarse.

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