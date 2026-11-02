Minedu: Perú registra más de 500 casos de violencia sexual contra escolares y 432 profesores investigados

Investigación de Punto Final obtuvo una base de datos con 822 procedimientos administrativos por presuntas faltas en colegios públicos. Una madre denunció que su hija fue abusada por un profesor y relató las secuelas que enfrenta la menor, mientras el Ministerio de Educación admite que aún trabaja en nuevas medidas preventivas. Latina.

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A través de una solicitud de acceso a la información pública dirigida al Ministerio de Educación (Minedu), el equipo de ‘Punto Final’ obtuvo una base de datos con 822 registros de procedimientos administrativos por presuntas faltas cometidas por trabajadores de colegios públicos del país. De ese total, 505 están relacionados con presunta violencia sexual contra estudiantes.

Una de las cifras más preocupantes se encuentra precisamente en esta última categoría: 505 registros están relacionados con presunta violencia sexual contra escolares. Esto representa más del 60% de los procedimientos administrativos incluidos en la información obtenida por el programa. Los datos no constituyen, por sí mismos, sentencias ni acreditan la responsabilidad penal de las personas investigadas, pero muestran la cantidad de denuncias que requieren atención y una respuesta efectiva de las autoridades.

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Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

Minedu admite que no realiza evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores

Ante la magnitud de los registros, Andrés Izaguirre, director general de la Dirección General de Desarrollo Docente (Digedd) del Minedu respondió sobre los mecanismos que existen para evitar que personas denunciadas por agresiones continúen desempeñándose en las aulas y qué controles se aplican antes de contratar a un profesor.

Ante ello, el funcionario sostuvo que existen protocolos para responder ante posibles faltas y explicó que los servidores públicos pueden ser sometidos a procedimientos administrativos. “La responsabilidad por los hechos es personalísima. Si yo, como servidor público, cometo algún tipo de falta, soy merecedor a un proceso administrativo”, manifestó.

Sin embargo, cuando se le consultó por los filtros que aplica el sector para contratar a los docentes, Izaguirre señaló que se exige contar con un título profesional, ya sea pedagógico o universitario, además de acreditar condiciones de integridad e idoneidad. Según explicó, al momento de establecer el vínculo laboral, los postulantes no deben presentar antecedentes de hechos que impidan su contratación.

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Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

La entrevista también abordó la existencia de evaluaciones psicológicas. El representante del Minedu indicó que, a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, los docentes deben presentar un informe médico y uno psicológico al momento de su nombramiento. No obstante, ante la pregunta de si el Estado realiza controles de esta naturaleza después de que los profesores comienzan a trabajar, reconoció que no existe una evaluación periódica.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

“Bueno, dentro de nuestra política, al momento de la vinculación nosotros le requerimos ello”, respondió inicialmente. Cuando la periodista insistió en conocer cada cuánto tiempo se repiten estos exámenes, el funcionario señaló: “Posteriormente vamos a implementar una política”.

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La respuesta fue más directa cuando se le preguntó si actualmente se aplican pruebas psicológicas a los docentes después de su contratación. “No se realiza una evaluación”, admitió.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

Más de 400 docentes aparecen vinculados a investigaciones administrativas

La revisión de los documentos también permitió identificar a trabajadores de distintas funciones dentro de las instituciones educativas. Durante el reportaje se mencionaron 411 profesores, 21 docentes de Educación Física, seis directores y un jefe de laboratorio entre las personas que aparecen vinculadas a los registros revisados.

En respuesta, Izaguirre aseguró que el Ministerio trabaja en acciones desde el inicio de su gestión. “Las medidas nosotros las venimos adoptando desde el primer día”, afirmó. Al ser consultado sobre cuáles eran esas acciones, mencionó el retiro del profesor involucrado, la activación de protocolos, el acompañamiento a la víctima y la comunicación de los hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional.

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“Director, con todo respeto, pero usted me habla de medidas reactivas, pero no me ha hablado de ninguna medida preventiva. Usted me está hablando de medidas que ejecutan cuando el hecho ya se realizó. Pero ¿qué hace el Ministerio para que esto no vuelva a ocurrir?”, cuestionó el reportero de Latina.

Ante la insistencia, el funcionario respondió que se revisará el marco normativo relacionado con los procedimientos administrativos disciplinarios y los protocolos de atención. No presentó, durante esa entrevista, una medida preventiva nueva que ya estuviera en aplicación.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

La investigación también identificó denuncias distribuidas en diferentes distritos de Lima, entre ellos San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacámac, Lurín, Ate, Santa Anita, Santiago de Surco, Cercado de Lima, Breña, Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo y Ancón.

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De acuerdo con la información expuesta en el reportaje, se identificaron 47 docentes vinculados a denuncias por presuntas agresiones sexuales contra estudiantes en 44 colegios públicos de Lima. En tres de esas instituciones aparecen dos docentes distintos bajo investigación. La documentación, sin embargo, no permite establecer por sí sola la responsabilidad de cada persona ni conocer el desenlace de todos los casos.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

Madre denuncia que su hija fue abusada por un profesor de su colegio

Detrás de los registros administrativos hay familias que enfrentan las consecuencias de hechos denunciados dentro de las instituciones educativas. El reportaje recogió el testimonio de una madre que acusa a Micelino Tafur Arista, un docente de 64 años, de haber abusado sexualmente de su hija cuando la menor cursaba el segundo año de secundaria y era su alumna.

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La mujer recordó el impacto que tuvo conocer lo que su hija le había contado. Según su testimonio, el profesor era considerado por los padres como una persona intachable, alguien en quien podían confiar. Por eso, escuchar el relato de la adolescente fue un golpe inesperado.

“Yo como mamá me siento dolida hasta ahora porque no se merece ninguna niña esto. Nosotras como padres le teníamos al profesor como un profesor intachable que no era capaz de hacer estas cosas. Pero cuando mi hija me comentó, me narró todo lo que el profesor le hizo, se me fue a mí como un balazo de agua fría”, relató.

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La madre señaló que, entre los hechos que su hija le contó, el docente la habría obligado a besarlo. “Incluso el profesor le forzó a ella a besarlo. Le agarró del cachete así para que ella lo besara”, declaró.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.

También describió otro episodio que, según la denuncia, ocurrió dentro del aula. La escolar habría acudido a un pedido del profesor para darle un abrazo, pero la situación habría terminado en una agresión sexual. “El profesor le pide a mi hija que le dé un abrazo. Y en ese momento el profesor, que mi hija me comenta llorando, la presiona sobre las mesas que estaban dentro de esa aula. Y ahí el profesor cometió su delito, abusando de mi hija”, contó.

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La mujer también narró el momento en que se encontró cara a cara con el denunciado. Según su versión, el profesor intentó acercarse a ella y a su hija para conversar y solucionar la situación. La adolescente, sin embargo, se negó a hablar con él y se aferró a su madre.

“En el momento que nosotros nos vemos cara a cara con el profesor, el profesor me llamó diciéndome: ‘Señora, ven, ven para solucionar las cosas, ven para hablar’. Mencionándole a mi hija que nos acercáramos para solucionar las cosas. Pero mi hija se aferraba a mí y me decía: ‘No, mamá, yo no quiero hablar con él porque él acaba de abusar de mí’”, recordó.

Denuncias por violencia sexual en colegios: Minedu reconoce que no hace seguimiento psicológico periódico a los docentes. Captura: Punto Final.