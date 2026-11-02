Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de noviembre

En la apertura de sesión, el euro se cotiza en 3,88 soles, lo que representa un incremento del 0,51% respecto al precio de cierre anterior de 3,86 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,95%, aunque en términos interanuales, presenta un descenso del -0,69%.
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