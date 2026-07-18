Hospital Hipólito Unanue enfrenta denuncias por plagas de ratas y cucarachas, así como deterioro en sus áreas críticas

Este reportaje noticioso en vivo documenta la situación en el Hospital Hipólito Unanue. Una reportera entrevista a individuos en el exterior del centro médico. El video muestra imágenes de un área hospitalaria con baldosas dañadas, un almacén con cajas apiladas, una persona recibiendo asistencia y una pequeña partícula oscura en una superficie blanca. Un rótulo en pantalla indica la presencia de un roedor en el área de Trauma Shock. Las imágenes y entrevistas conforman una cobertura periodística.

La situación en el Hospital Hipólito Unanue, ubicado en el distrito de Ate, ha generado preocupación entre el personal sanitario, luego de que un grupo de tecnólogos médicos denunciara condiciones de insalubridad en el área de Trauma Shock por la presencia de roedores e insectos. La alerta fue acompañada por reclamos sobre fallas permanentes de equipamiento, escasez de medicinas y problemas de mantenimiento en uno de los establecimientos de salud más complejos de la zona.

Según el testimonio de los trabajadores, el incidente más grave ocurrió cuando un roedor cayó desde el techo dentro de la sala de Trauma Shock. Los tecnólogos médicos relataron en una transmisión en vivo que en otras áreas del hospital también se identificaron plagas de insectos, lo que, a su criterio, representa un riesgo para pacientes y personal.

PUBLICIDAD

Denuncias sobre demora institucional y falta de respuesta

El personal denunció que presentó un informe sobre la situación hace dos meses y que, el 18 de mayo, comunicaron formalmente las condiciones al Ministerio de Salud. De acuerdo con su versión, en una reunión reciente con el equipo de conflictos del sector, les dijeron que no podrían intervenir hasta la llegada de un nuevo equipo de transición de gobierno, lo que ha generado malestar entre los trabajadores.

Luis Amequita, secretario general del Sindicato de Tecnólogos Médicos, responsabilizó a la gestión del director Moisés Tambini por las carencias históricas que arrastra el hospital. En declaraciones difundidas por el programa 24 Horas, Amequita expresó: “El hospital está en el olvido”.

PUBLICIDAD

Un reportaje noticioso presenta una alerta sobre el Fenómeno del Niño. Simultáneamente, muestra una entrevista en vivo con el director del Hospital Hipólito Unanue, quien responde a una denuncia. Las imágenes adjuntas exhiben una pared con yeso dañado, un trapeador verde, un conducto y equipo con óxido. La presentadora de noticias dirige el segmento desde un estudio con fondo de ciudad nocturna. El video es una cobertura de evento noticioso.

Fallas de equipamiento y control de calidad en áreas críticas

Los tecnólogos médicos también señalaron la existencia de equipos sin control de calidad y zonas deterioradas. Amequita aseguró que el área de emergencia cuenta con un único aparato de rayos X, el cual funciona sin certificación y con niveles de radiación elevados, lo que, según el dirigente, representa un riesgo para el personal y los pacientes.

Además, el área de lavandería enfrenta problemas como equipos oxidados, fugas de agua y cables expuestos, de acuerdo con el relato de los trabajadores. El personal de mantenimiento, según el sindicato, ha debido reciclar piezas y tornillos para sostener el funcionamiento interno del hospital ante la falta de recursos.

PUBLICIDAD

Servicios médicos fuera de operación y carencias estructurales

Otra de las denuncias apunta al servicio de mamografía, que no estaría disponible desde hace más de tres años, aunque el equipo permanece inutilizado dentro de las instalaciones. También se reportaron camillas en mal estado, ausencia de grúas, cortes de luz frecuentes y presencia de perros callejeros que han ocasionado mordeduras a pacientes.

La escasez de medicinas es otro de los puntos críticos señalados por el personal. Según los denunciantes, algunos pacientes deben salir del hospital para buscar atención o esperar largas horas debido a la falta de equipos operativos, lo que afecta la calidad del servicio.

Trabajos de construcción de la infraestructura hospitalaria en el 2024. Foto: Hospital Hipólito Unanue de Tacna/Facebook

Respuesta de la dirección del hospital ante las denuncias

Tras la difusión de la denuncia, el director del hospital, doctor Moisés Tambini Acosta, respondió en vivo al programa televisivo. Tambini aseguró que, luego de consultar con el jefe de emergencia, “no hay ninguna novedad al respecto de roedores” y detalló que hace tres meses se implementó un proceso de desratización y control de insectos. Según la dirección, se cerraron buzones, se colocaron trampas y se utilizaron venenos para combatir las plagas.

PUBLICIDAD

El funcionario prometió entregar un informe detallado sobre las acciones adoptadas y sostuvo que las imágenes difundidas corresponden a registros antiguos elaborados por un grupo de trabajadores, por lo que rechaza que reflejen la situación actual.

Discrepancias sobre el estado de los servicios y abastecimiento

El director también negó que el área de lavandería se encuentre en el estado descrito por los trabajadores y afirmó que su gestión realizó una rehabilitación integral del servicio, incluyendo la reparación de equipos y mejoras de infraestructura. Añadió que el hospital recibió un reconocimiento de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este por el abastecimiento de medicamentos.

Según Tambini, la producción hospitalaria se incrementó aproximadamente en un 30% en procedimientos quirúrgicos, atenciones ambulatorias y uso de sala de operaciones durante su gestión. Además, aseguró que los sindicatos mayoritarios y el cuerpo médico expresaron su satisfacción con la administración actual.

PUBLICIDAD