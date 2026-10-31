Cinco vuelos, dos aviones y 31 tripulantes: así será el recorrido aéreo del papa León XIV por Perú y su regreso a Roma

El papa León XIV realizará cinco vuelos durante su visita al Perú, con desplazamientos entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Roma. REUTERS/Yara Nardi

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A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, comienzan a conocerse los detalles de la operación aérea que permitirá al pontífice trasladarse entre distintas regiones del país y regresar posteriormente a Roma. El despliegue contempla cinco vuelos, dos tipos de aeronaves y la participación de 31 tripulantes, además de equipos especializados que trabajan en los preparativos de su visita.

La operación estará a cargo de LATAM Airlines Perú, aerolínea oficial de los traslados del Santo Padre, y comprenderá un recorrido cercano a los 14.000 kilómetros. Participarán ocho pilotos y 23 tripulantes de cabina, junto con personal de mantenimiento, operaciones aeroportuarias y seguridad, encargado de coordinar los desplazamientos previstos entre el 13 y el 16 de noviembre.

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El itinerario conectará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, antes del vuelo internacional que llevará al pontífice de regreso a Italia. Estos viajes forman parte de la visita apostólica que León XIV realizará al Perú del 11 al 16 de noviembre, como última etapa de su gira por Sudamérica.

Entre el 11 y el 16 de noviembre, el pontífice recorrerá distintas regiones del país en una operación que combinará vuelos en avión y traslados en helicóptero. Conoce las fechas, destinos y detalles de su itinerario. (Infobae)

Cinco vuelos en cuatro días: así será el recorrido del papa León XIV

El primer desplazamiento está programado para el viernes 13 de noviembre, cuando León XIV viajará desde Lima hacia Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y con la que mantiene una estrecha relación pastoral.

Según el programa oficial del Vaticano, el vuelo partirá a las 7:40 a. m. desde la Base Aérea del Callao y llegará a Chiclayo a las 9:10 a. m. Allí, el pontífice presidirá una misa en las Pampas de Pimentel y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria.

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Un total de 31 tripulantes, entre ocho pilotos y 23 integrantes de cabina, participarán en la operación aérea que acompañará al pontífice durante su recorrido por el país.

La visita a Chiclayo tiene un significado particular para Robert Prevost. Durante su primera aparición como papa, el 8 de mayo de 2025, dedicó unas palabras en español a “mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”, recordando a los fieles que lo acompañaron durante sus años como obispo.

El domingo 15 de noviembre será la jornada de mayor actividad aérea, con tres vuelos consecutivos. León XIV partirá de Chiclayo hacia Cusco, donde tiene previsto reunirse con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezar el Ángelus frente a la Catedral.

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá sus vuelos comerciales durante casi ocho horas por la visita del papa León XIV a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Ese mismo día viajará a Pucallpa, en la región Ucayali, para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de presidir una celebración eucarística en la Villa Deportiva Regional. La jornada concluirá con su retorno a Lima.

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Finalmente, el lunes 16 de noviembre, el pontífice abordará el quinto vuelo, que lo trasladará directamente a Roma, donde llegará la mañana del martes 17.

Dos aeronaves para los traslados del pontífice

Para los desplazamientos dentro del país se utilizará un Airbus A320neo, mientras que el regreso a Roma se realizará a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner, aeronave diseñada para operaciones de largo alcance.

LATAM Airlines Perú utilizará dos aeronaves para los traslados del pontífice: un Airbus A320neo para los vuelos nacionales y un Boeing 787-9 Dreamliner para su regreso a Italia.

La compañía informó que trabaja en una preparación especial de los aviones, con detalles tanto en el exterior como en el interior de las aeronaves. Sin embargo, todavía no ha precisado cuáles serán las adaptaciones previstas para los vuelos papales.

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“Detrás de cada uno de estos vuelos hay meses de trabajo de cientos de personas que casi nunca se ven: tripulantes, pilotos, técnicos, y equipos de aeropuerto y de operaciones”, señaló Manuel van Oordt, gerente general de LATAM Airlines Perú.

El ejecutivo destacó que la coordinación involucra diferentes áreas de la compañía, desde mantenimiento y operaciones hasta equipos de seguridad, para atender las particularidades de los desplazamientos del líder de la Iglesia católica.

Una tripulante que acompañó al papa Francisco volverá a volar con un pontífice

Entre los integrantes de la tripulación destaca Roxana Giusti, quien participó en los vuelos que trasladaron al papa Francisco durante su visita al Perú en enero de 2018.

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Ocho años después, Giusti volverá a formar parte de una operación de estas características, esta vez en el vuelo que llevará a León XIV de regreso a Roma.

Roxana Giusti, quien integró la tripulación que trasladó al papa Francisco durante su visita al Perú en 2018, volverá a participar en un vuelo papal, esta vez acompañando a León XIV en su regreso a Roma. (Instagram / LATAM Perú)

Será la segunda ocasión en que la aerolínea participe en los traslados de un pontífice durante una visita al Perú. En 2018, también estuvo a cargo de los desplazamientos de Francisco dentro del territorio nacional y de su posterior regreso a Italia.

La operación de noviembre se desarrollará durante los últimos días de la visita de León XIV, que concluirá el lunes 16 con una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida en el Callao, antes de emprender su viaje hacia el Vaticano.

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El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. REUTERS/Guglielmo Mangiapane