Perú

Un pequeño huésped pudo frenar el envío de 19,5 toneladas de arroz peruano a EEUU: así logró pasar los controles sanitarios

Un cargamento de 1.720 sacos procesados en Tumbes partió hacia Estados Unidos tras cumplir las exigencias sanitarias y de inocuidad requeridas por ese destino. Pero antes tuvo que hace escala

Gorgojo
La producción anual de arroz en Perú alcanza 3,7 millones de toneladas en más de 430 mil hectáreas cultivadas.
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El Perú concretó su primera exportación de arroz pilado a Estados Unidos, con un envío de 19,5 toneladas producido en el distrito de Corrales, en Tumbes. El cargamento, compuesto por arroz añejo, tendrá como destino final el estado de Nueva Jersey y abre una alternativa comercial para los agricultores que enfrentan bajos precios y sobreoferta en el mercado interno.

La operación incluyó 1.720 sacos de arroz procesados en una empacadora autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el producto cumplió los requisitos de calidad e inocuidad exigidos para ingresar al mercado estadounidense.

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El embarque se articuló con pequeños productores de Tumbes y la empresa privada. La carga salió por el puerto de Bolívar, en Ecuador, una ruta elegida con apoyo técnico de la Asociación de Exportadores (ADEX) para reducir tiempos y costos de transporte.

La primera venta al exterior representa una opción para los productores arroceros ante los ciclos de concentración de cosechas. En esas temporadas, una mayor oferta interna presiona los precios y reduce los márgenes de las familias dedicadas a este cultivo.

Más de 74 mil familias dependen de la producción de arroz

Según el Midagri, más de 74 mil familias arroceras podrían beneficiarse de la apertura de nuevos destinos comerciales. El arroz se cultiva en más de 430 mil hectáreas al año en el país y la producción bordea los 3,7 millones de toneladas.

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Las principales zonas productoras se encuentran en el norte, centro y selva. La posibilidad de exportar arroz de mayor calidad permitiría diversificar los canales de venta y reducir la dependencia del mercado doméstico, donde los productores suelen enfrentar precios variables.

arroz
El embarque sumó 1.720 sacos de arroz procesados en una empacadora con certificación sanitaria de SENASA.

El envío corresponde a arroz añejo, un producto que pasa por un período de almacenamiento antes de su comercialización. Este proceso modifica algunas características del grano y responde a las preferencias de determinados compradores.

Para Midagri, el ingreso al mercado estadounidense demuestra que el arroz peruano puede cumplir exigencias de trazabilidad, inocuidad y control sanitario. El sector busca que estas condiciones permitan sostener futuras operaciones y no solo un envío puntual.

La certificación fitosanitaria fue clave para ingresar al mercado estadounidense

El Senasa brindó el acompañamiento técnico y emitió la certificación fitosanitaria exigida para la exportación. La entidad destacó que el Perú mantiene la condición oficial de país libre del gorgojo Khapra, cuyo nombre científico es Trogoderma granarium.

MINCETUR - exportaciones
La condición de país libre del gorgojo Khapra facilitó el acceso fitosanitario del arroz peruano al mercado norteamericano.

Esta plaga afecta granos almacenados y representa una restricción para el comercio agrícola internacional. La condición sanitaria del país permitió cumplir los protocolos requeridos por las autoridades de Estados Unidos para el ingreso del arroz peruano.

El proceso también involucró la verificación de la planta procesadora y de las condiciones de empaque. Los controles buscan asegurar que el producto llegue sin plagas, contaminantes ni riesgos que puedan afectar a los consumidores o a la producción agrícola del país de destino.

El reto será sostener nuevos embarques y ampliar los destinos

La exportación abre un mercado para el arroz peruano, aunque su impacto dependerá de la continuidad de los embarques, la capacidad de los productores para cumplir los requisitos comerciales y sanitarios, y la consolidación de compradores en Estados Unidos.

El Midagri indicó que la estrategia busca acercar a la agricultura tradicional a los canales de agroexportación. En este caso, la articulación entre productores, empresas, autoridades sanitarias y operadores logísticos resultó necesaria para concretar el envío.

La primera operación desde Tumbes permite evaluar costos, tiempos de traslado y exigencias de ingreso para futuras ventas. También deja una referencia para productores de otras regiones interesadas en colocar arroz de mayor valor en mercados externos.

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