Perú

Sicarios persiguen y matan a un hombre a balazos en plena zona comercial de Chorrillos

Dos sujetos alcanzaron a Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza en el cruce de la calle Jauja con la avenida Los Pinos, en Chorrillos, donde uno de los atacantes abrió fuego repetidamente contra él

Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, de 32 años, fue asesinado de aproximadamente 30 balazos en Villa Marina, Chorrillos, cuando conducía una motocicleta (Créditos: América Noticias)
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Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, de 32 años, fue asesinado de aproximadamente 30 balazos por sujetos que lo persiguieron cuando conducía una motocicleta por la zona de Villa Marina, en Chorrillos. El crimen ocurrió minutos antes de las 9 a. m., en el cruce de la calle Jauja con la avenida Los Pinos, cerca de un mercado. La Policía investiga el homicidio, mientras sus familiares aseguran desconocer si había recibido amenazas.

El hombre avanzaba por la calle Jauja cuando fue alcanzado por dos sujetos en el cruce con la avenida Los Pinos. Según las imágenes difundidas por América TV, uno de los agresores abrió fuego repetidamente hasta agotar las municiones de su arma. Luego, cambió la cacerina y continuó disparando contra la víctima, quien cayó de su vehículo y fue atacada nuevamente en plena vía pública.

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Los disparos provocaron momentos de terror entre comerciantes, transeúntes y conductores que circulaban por los alrededores. Varios ambulantes abandonaron sus puestos para ponerse a salvo, mientras algunos vehículos quedaron detenidos ante el ruido de las detonaciones. Otros trabajadores de la zona se acercaron posteriormente para averiguar lo sucedido.

El homicidio ocurrió minutos antes de las 9 a. m., cerca de un mercado y en una zona concurrida por comerciantes y transeúntes - Créditos: Captura de pantalla de América TV.
El homicidio ocurrió minutos antes de las 9 a. m., cerca de un mercado y en una zona concurrida por comerciantes y transeúntes - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Testigos relatan los momentos de terror

Una persona que presenció el asesinato contó que inicialmente confundió las detonaciones con el ruido del tránsito. Sin embargo, al voltear, descubrió que un hombre estaba siendo atacado a balazos. Otro testigo indicó que seguía a la víctima cuando esta llegó a una curva cerrada, circunstancia que, según su versión, fue aprovechada por los responsables para alcanzarla.

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El episodio dejó a varios vecinos en estado de conmoción. Una comerciante relató que quedó paralizada al escuchar los disparos y que otro vendedor tuvo que advertirle que se moviera para evitar quedar expuesta. La testigo describió lo ocurrido como una experiencia traumática debido a la violencia del ataque y la cercanía con la que se produjo.

El asesinato se registró en un sector con movimiento comercial, donde la presencia de vendedores y mototaxistas suele concentrar a numerosas personas durante las primeras horas del día. La secuencia de disparos interrumpió las actividades habituales y generó temor entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Los disparos provocaron temor entre los vendedores ambulantes, conductores y mototaxistas que se encontraban en los alrededores - Créditos: Captura de pantalla de América TV.
Los disparos provocaron temor entre los vendedores ambulantes, conductores y mototaxistas que se encontraban en los alrededores - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Familiares desconocen los motivos del crimen

Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza había cumplido 32 años el pasado 4 de octubre. Tras conocerse su muerte, sus familiares acudieron al lugar y manifestaron su sorpresa ante lo sucedido. Su hermana aseguró que él nunca les había comentado que estuviera recibiendo amenazas o atravesara una situación que pusiera en riesgo su vida.

La mujer explicó que su hermano se desempeñaba como socorrista civil y tenía un criadero de perros. Además, durante sus horas libres, trabajaba como mototaxista. Según su testimonio, la familia no tenía conocimiento de las circunstancias que habrían desencadenado el ataque.

En medio de las diligencias, los deudos protagonizaron un enfrentamiento con la pareja de la víctima. La mujer había denunciado a Chumpitaz Mendoza en agosto pasado por el presunto robo de su teléfono celular y dinero, antecedente que también forma parte de los datos conocidos tras el homicidio.

La hermana señaló que, de acuerdo con la información que les proporcionó la Policía, su familiar habría estado regresando de la vivienda de su pareja antes del atentado. Asimismo, indicó que sus parientes le habían aconsejado terminar esa relación, aunque aparentemente ambos continuaban viéndose sin que ellos lo supieran.

Policía investiga los antecedentes de la víctima

De acuerdo con la información difundida, Chumpitaz Mendoza también registraba denuncias policiales por presunta extorsión, tentativa de homicidio y violencia contra la mujer. Estos antecedentes deberán ser evaluados por los investigadores, sin que por sí solos permitan establecer las razones del asesinato ni identificar a los responsables.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos está a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio. Los agentes deberán reconstruir los desplazamientos de la víctima, recoger testimonios y examinar los elementos disponibles para determinar cómo se ejecutó el ataque y quiénes participaron.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece el móvil del crimen ni confirma la identidad de los autores. La investigación policial buscará determinar si el asesinato estuvo relacionado con algún conflicto previo o si existieron otras circunstancias que expliquen la persecución y los múltiples disparos.

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