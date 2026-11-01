Congreso subiría descanso por paternidad a 25 días: lactantes también harían teletrabajo y nuevos padres no podrían ser despedidos

La iniciativa legislativa propone elevar la licencia por paternidad a 15 días y traslada el costo de los últimos cinco días a EsSalud.

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La Cámara de Diputados del Congreso de la República evalúa un paquete de cambios laborales que busca ampliar las licencias por paternidad, reforzar la protección frente al despido de gestantes y progenitores, y facilitar el acceso al teletrabajo para madres lactantes.

Las medidas, sin embargo, generan cuestionamientos entre gremios privados por su posible efecto sobre los costos de contratación formal y los recursos de EsSalud.

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La licencia por paternidad subiría hasta 25 días en casos especiales

La Proposición Legislativa N.º 00295-2026-2031-CD, que se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, plantea elevar de 10 a 15 días calendario consecutivos la licencia por paternidad en casos de parto natural o cesárea.

Para los nacimientos prematuros o partos múltiples, el permiso subiría de 20 a 25 días. Los casos de enfermedad congénita terminal, discapacidad severa del recién nacido o complicaciones graves en la salud de la madre mantendrían la licencia de 30 días.

El texto dispone que el empleador cubra los primeros 10 días de licencia en partos naturales o por cesárea. Los cinco días adicionales quedarían a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante un subsidio por paternidad.

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En los partos prematuros o múltiples, las empresas financiarían los primeros 20 días y EsSalud asumiría el pago de los cinco restantes.

El descanso para padres en situaciones de nacimientos prematuros o partos múltiples se incrementará a 25 días calendario.

EsSalud asumiría el pago de los cinco días adicionales

La propuesta también incorpora cambios en la protección laboral durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia. La tutela alcanzaría a trabajadoras a tiempo parcial, en período de prueba y en puestos de confianza o dirección.

En caso de que una trabajadora sea despedida durante la gestación, hasta el nacimiento o durante la lactancia, se presumiría que la decisión respondió a una causa discriminatoria. El empleador tendría que acreditar una causa justa y demostrar que habría tomado la misma medida al margen de la condición de la trabajadora.

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Padres tendrían tutela laboral hasta un año después del nacimiento

La iniciativa incluye actos de hostigamiento, intimidación o presión para provocar una renuncia dentro de la protección laboral. También contempla la terminación o no renovación de contratos temporales cuando subsista la causa que justificó su celebración.

El padre trabajador también tendría una tutela especial desde la comunicación del embarazo hasta un año después del nacimiento. Esta disposición se aplicaría si la madre no cuenta con un vínculo laboral vigente.

El proyecto incorpora, además, permisos para controles prenatales. El tiempo destinado a estas atenciones se computaría como trabajado para todos los efectos legales. La trabajadora deberá informar al empleador sobre la fecha y hora de la cita médica con tres días calendario de anticipación.

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Las trabajadoras podrán ausentarse para controles prenatales con aviso previo de tres días y el tiempo computará como laborado.

Gestantes y madres lactantes podrían solicitar teletrabajo

Las gestantes y madres lactantes podrían solicitar la reasignación de funciones si sus tareas implican riesgos para su salud, la del embrión o feto, o la del hijo durante la lactancia.

También podrían pedir el cambio de modalidad presencial a teletrabajo, conforme a los requisitos de la Ley N.º 31572. El empleador deberá priorizar esta alternativa cuando corresponda. Una negativa sin sustento podría ser sancionada en el sector privado o considerada falta disciplinaria en el ámbito público.

Gremios privados alertan por costos, litigios y presión sobre EsSalud

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió archivar la iniciativa. El gremio advierte que la ampliación de beneficios laborales carece de estudios técnicos, financieros y actuariales que permitan establecer el costo de las medidas y su sostenibilidad.

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Su principal reparo se concentra en el subsidio de paternidad a cargo de EsSalud. Según la CCL, el proyecto no identifica recursos adicionales para financiar los cinco días extra ni acredita que el sistema pueda asumir una nueva prestación sin afectar otros servicios.

La Cámara de Comercio de Lima solicitó archivar la propuesta ante la falta de sustento técnico sobre los costos para las empresas y EsSalud.

La organización también sostiene que las empresas afrontarían costos indirectos por reemplazos temporales, redistribución de tareas y eventuales horas extras. A su juicio, ese efecto recaería con mayor fuerza sobre las micro y pequeñas empresas.

La CCL cuestionó, además, la falta de precisión en las reglas sobre protección del padre, permisos prenatales y teletrabajo. Considera que estas disposiciones podrían elevar la conflictividad laboral y generar duplicidad con normas ya vigentes.

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La Comisión de Trabajo y Seguridad Social deberá evaluar el expediente antes de emitir un dictamen sobre la Proposición Legislativa N.º 00295-2026-2031-CD.