Crisis laboral en Perú: Siete de cada diez entidades despidieron trabajadores por estas dos razones

Trabajadores estarían siendo despedidos en siete de cada diez entidades en Perú. Las crisis laboral se agrava más con respecto al año pasado. - Crédito Pronabec

Un nuevo informe de Bumeran revela cómo se ha caracterizado el primer semestre del 2026 en el país y las cifras son alarmantes para el sector laboral.

Según el estudio Salarios y contrataciones, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos consultados en Perú afirma que en su organización hubo despidos durante lo que va del año, mientras que el 32% indica que no se realizaron desvinculaciones.

Esto quiere decir que en siete de diez entidades en Perú se habrían dado despidos de personal, una señala negativa para el país y el sector trabajador. Y las dos razones que se suelen dar apuntan a dos aspectos diferentes: un 46 % revelo que los motivos de los despidos responden a reducción de costos en la empresa o entidad, mientras que un 44 % apuntó que se debía a desempeño insuficiente del personal que se despidió.

PUBLICIDAD

En gran medida, las cifras revelan que tampoco se aumentarían salarios este año. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Cifras de empleo preocupantes

En 2025 el porcentaje de despidos en el primer semestre era 4 puntos porcentuales menor, el 64% mencionaba que había realizado despidos, frente al 36% que no.

¿Cuáles fueron otras de las razones de los despidos? El 20% menciona el cierre de departamentos o líneas de negocio; el 16% indica el impacto de la situación económica general; el 10% señala otros motivos; y el 6% indica una fusión o adquisición de la organización.

Asimismo, los talentos identifican una tendencia similar: el 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 29% indica que no hubo desvinculaciones. Además, el 11% de los talentos afirma haber sido despedido en lo que va del año, mientras que el 89% señala que conservó su puesto de trabajo.

PUBLICIDAD

Este reportaje aborda la situación laboral juvenil en Perú. Muestra un muro con anuncios de empleo clasificados, personas transitando por una zona pública y una mujer hablando. En pantalla se lee que siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad. También se observan jóvenes interactuando con dispositivos tecnológicos como un robot y laptops. El video cubre la realidad del empleo informal entre la población joven del país.

“Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 42% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 35% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran en Jobint.

No habría aumentos de salario

En contraparte con esto, el estudio también revela que el 45% de las organizaciones proyecta una evolución positiva del mercado laboral en lo que resta del año con el 39% que espera una evolución buena; y un 6% que anticipa una evolución muy buena.

PUBLICIDAD

Mientras, el 41% de las organizaciones prevé una evolución regular. Solo 14% de los especialistas afirma que la organización en la que trabaja prevé una evolución negativa del mercado laboral: el 11% anticipa que será mala y el 3% que será muy mala.

Los desocupados aumentaron en el Perú, en mayor proporción que en los demás países de la región, sin contar Argentina. Más gente no tiene trabajo y lo busca. - Crédito Andina

¿Y las planillas? En relación con estas proyecciones para lo que resta del año, el 42% de las organizaciones planea mantenerla; el ‘2nd Half Layoffs’ alcanza el 23% con 2 de 10 organizaciones que planifica reducir sus equipos; y el ‘2nd Half Hiring’ se consolida en un 35% que anticipa sumar talentos.

Asimismo, el estudio de 2nd Half Salaries muestra una tendencia negativa con el 69% de los especialistas en Recursos Humanos que planifica no aumentar los salarios en lo que resta del año, mientras que el 31% indica que sí tiene previsto hacerlo.

PUBLICIDAD

Así, entre las organizaciones que planean implementar aumentos salariales, el 66% prevé un aumento real; el 10% proyecta una actualización por inflación; y el 24% anticipa ambos tipos de incremento. Esto significa que el 31% de las organizaciones planea aumentar los salarios y que, dentro de ese grupo, el 66% habla específicamente de un aumento real.