Crisis laboral en Perú: Siete de cada diez entidades despidieron trabajadores por estas dos razones

Un nuevo informe de Bumeran revela cómo se ha caracterizado el primer semestre del 2026 en el país y las cifras son alarmantes para el sector laboral.
Según el estudio Salarios y contrataciones, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos consultados en Perú afirma que en su organización hubo despidos durante lo que va del año, mientras que el 32% indica que no se realizaron desvinculaciones.
Esto quiere decir que en siete de diez entidades en Perú se habrían dado despidos de personal, una señala negativa para el país y el sector trabajador. Y las dos razones que se suelen dar apuntan a dos aspectos diferentes: un 46 % revelo que los motivos de los despidos responden a reducción de costos en la empresa o entidad, mientras que un 44 % apuntó que se debía a desempeño insuficiente del personal que se despidió.
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Cifras de empleo preocupantes
En 2025 el porcentaje de despidos en el primer semestre era 4 puntos porcentuales menor, el 64% mencionaba que había realizado despidos, frente al 36% que no.
¿Cuáles fueron otras de las razones de los despidos? El 20% menciona el cierre de departamentos o líneas de negocio; el 16% indica el impacto de la situación económica general; el 10% señala otros motivos; y el 6% indica una fusión o adquisición de la organización.
Asimismo, los talentos identifican una tendencia similar: el 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 29% indica que no hubo desvinculaciones. Además, el 11% de los talentos afirma haber sido despedido en lo que va del año, mientras que el 89% señala que conservó su puesto de trabajo.
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“Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 42% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 35% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran en Jobint.
No habría aumentos de salario
En contraparte con esto, el estudio también revela que el 45% de las organizaciones proyecta una evolución positiva del mercado laboral en lo que resta del año con el 39% que espera una evolución buena; y un 6% que anticipa una evolución muy buena.
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Mientras, el 41% de las organizaciones prevé una evolución regular. Solo 14% de los especialistas afirma que la organización en la que trabaja prevé una evolución negativa del mercado laboral: el 11% anticipa que será mala y el 3% que será muy mala.
¿Y las planillas? En relación con estas proyecciones para lo que resta del año, el 42% de las organizaciones planea mantenerla; el ‘2nd Half Layoffs’ alcanza el 23% con 2 de 10 organizaciones que planifica reducir sus equipos; y el ‘2nd Half Hiring’ se consolida en un 35% que anticipa sumar talentos.
Asimismo, el estudio de 2nd Half Salaries muestra una tendencia negativa con el 69% de los especialistas en Recursos Humanos que planifica no aumentar los salarios en lo que resta del año, mientras que el 31% indica que sí tiene previsto hacerlo.
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Así, entre las organizaciones que planean implementar aumentos salariales, el 66% prevé un aumento real; el 10% proyecta una actualización por inflación; y el 24% anticipa ambos tipos de incremento. Esto significa que el 31% de las organizaciones planea aumentar los salarios y que, dentro de ese grupo, el 66% habla específicamente de un aumento real.
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