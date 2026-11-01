Reserva de Paracas: Ministerio del Ambiente ratifica protección de áreas naturales protegidas

El Grupo de Trabajo de Paracas cumplió cuatro reuniones desde su instalación en septiembre de 2026 para atender las demandas del sector pesquero.

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El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, se reunió con organizaciones de pescadores artesanales de la Reserva Nacional de Paracas, en Ica, y afirmó que la conservación y gestión de las áreas naturales protegidas son una prioridad del Gobierno.

El encuentro se desarrolló mientras avanzan acciones de vigilancia, monitoreo y respuesta frente a los efectos del Fenómeno El Niño Costero en el ecosistema marino. Participaron representantes de las asociaciones Guerreros de Paracas, Proyecto 2000 y pescadores artesanales a cordel de la reserva.

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También asistieron funcionarios del Gobierno Regional de Ica, gobiernos locales, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Huaroc sostuvo que el Ministerio del Ambiente busca mantener una coordinación permanente con las organizaciones locales. El objetivo, señaló, es compatibilizar la protección de los ecosistemas marino-costeros con el aprovechamiento sostenible de los recursos que sostienen la actividad de los pescadores artesanales.

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La reunión forma parte del Grupo de Trabajo de Paracas, instalado el 4 de septiembre de 2026 para atender las demandas de los pescadores frente a los efectos del fenómeno climático. El espacio tiene un plan de trabajo de tres meses y, hasta la fecha, ha celebrado cuatro reuniones.

El Banco Alemán de Desarrollo evalúa una inversión de 22 millones de euros para fortalecer la administración de áreas protegidas en Perú.

Ministerio del Ambiente prioriza vigilancia, recursos y riesgos por El Niño

El grupo concentra sus actividades en cuatro ejes: la preparación ante El Niño y el aprovechamiento de recursos; la articulación entre entidades públicas, privadas y organizaciones sociales; la prevención ante una eventual mortandad de fauna marina; y otras acciones vinculadas con la gestión de la reserva.

En octubre, el Minam y el Sernanp informaron que suscribieron un plan de trabajo con Senasa y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para mejorar la vigilancia, el monitoreo y la atención de posibles episodios de mortandad de especies en la reserva y su zona de amortiguamiento.

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Las entidades también coordinan patrullajes, alertas tempranas, supervisiones e intervenciones contra actividades que puedan afectar los recursos hidrobiológicos. Las organizaciones de pescadores plantearon, además, avanzar con el empadronamiento de quienes realizan actividades en la reserva y en su zona de amortiguamiento bajo criterios técnicos.

El presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, señaló que el trabajo de conservación debe vincularse con la continuidad de las actividades económicas locales. La entidad impulsa la participación de pescadores artesanales como vigilantes comunales para apoyar a los guardaparques en el control del ámbito marino de Paracas.

El Ministerio del Ambiente y el Sernanp suscribieron un acuerdo para prevenir episodios de muerte de especies en la reserva marina.

Cooperación alemana prepara inversión de 22 millones de euros

Como parte de la agenda en Ica, Huaroc encabezó una visita de representantes del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) a la reserva. Durante la actividad se abordó el diseño de la segunda fase de la iniciativa Patrimonio Natural del Perú.

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La propuesta contempla una inversión de 22 millones de euros para fortalecer la gestión de áreas naturales protegidas andinas y marino-costeras. Los recursos se orientarían a acciones de vigilancia y control, así como a mecanismos de participación de comunidades y actores locales.

Andreas Weitzel, gerente de portafolio de biodiversidad y bosques de KfW para Perú, destacó la participación de las comunidades en la protección de estos espacios. Las instituciones también trabajan en una tercera fase de apoyo presupuestario para la gestión de las áreas naturales protegidas.

La Corte Suprema ratificó la prohibición de la pesca de mayor escala dentro de las áreas naturales protegidas del país.

El caso Paracas quedó resuelto, pero sigue pendiente la disputa por la Dorsal de Nasca

La visita del ministro ocurre después de que la Corte Suprema rechazara, en enero de 2026, la acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Sernanp. El gremio cuestionó una directiva que prohíbe la pesca de mayor escala en las áreas naturales protegidas, un proceso asociado al pedido para operar en Paracas, aunque con alcance para todo el sistema de reservas.

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La sentencia confirmó que esa prohibición ya figuraba en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas desde 2001. El fallo cerró el proceso judicial sobre Paracas, pero queda pendiente el procedimiento iniciado por la SNP ante Indecopi, que fue suspendido en 2024 hasta que concluyera la controversia judicial.

La discusión continúa en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, donde una acción popular cuestiona la excepción que permite la pesca industrial a embarcaciones con derechos previos a la creación de esa área protegida. En ese expediente, Oceana demandó al Poder Ejecutivo y la SNP participa como tercero coadyuvante de la parte demandada.

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