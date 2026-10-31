Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
Guardar

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este domingo, 1 de noviembre es:

PUBLICIDAD

Niebla

Además se espera que la temperatura máxima sea de 30ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

PUBLICIDAD

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 31 de octubre

La ciudad de la amistad suele ser árida y cálida debido a su posición en la costa norte del país, cerca del desierto costero y el océano Pacífico

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 31 de octubre

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Universitario reafirma postura de no intromisión en polémica entre Guede y Barcos: “Tenemos una política de pensar en nosotros”

Antonio García Pye, gerente deportivo, y Adrián Gilabert, asesor legal, aseguraron que el club resolvió no presentar ningún reclamo que no le concierna a la institución

Universitario reafirma postura de no intromisión en polémica entre Guede y Barcos: “Tenemos una política de pensar en nosotros”

Universitario busca reforzarse con otro ecuatoriano para el 2027: quiere el préstamo de jugador de LDU de Quito

Tras concretar el fichaje de Carlos Gruezo, los ‘cremas’ continúan activos en el mercado de pases y trabajan para cerrar la incorporación de otro mediocampista

Universitario busca reforzarse con otro ecuatoriano para el 2027: quiere el préstamo de jugador de LDU de Quito

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

La presentadora recordó el deterioro físico y emocional que atribuye a su reclusión, además del proceso que atravesó para abandonar el tabaco desde 2011

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

Magaly Medina cuestionó el mensaje de Ana Paula Consorte a Hernán Barcos por un gesto de su esposa Giuli Cunha: “Has quedado como payasa”

DEPORTES

Universitario reafirma postura de no intromisión en polémica entre Guede y Barcos: “Tenemos una política de pensar en nosotros”

Universitario reafirma postura de no intromisión en polémica entre Guede y Barcos: “Tenemos una política de pensar en nosotros”

Universitario busca reforzarse con otro ecuatoriano para el 2027: quiere el préstamo de jugador de LDU de Quito

Carlos Desio confirma su permanencia en Sport Boys para el centenario en Liga 1 2027: “Está todo hablado y firmado”

Ignacio Buse reveló la exhibición frustrada con Gael Monfils en Lima: “Tenía muchas ganas de venir a Perú”

Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense