Perú

Julio Velarde logra la máxima nota mundial de banqueros centrales por segundo año: evaluación es de Global Finance

El presidente del BCRP comparte la distinción con el gobernador del banco central de Dinamarca, en una evaluación que considera el control de la inflación, la estabilidad monetaria y la independencia de las autoridades económicas

Velarde obtiene por segunda vez la máxima nota de la revista, que analiza la gestión de los responsables de bancos centrales de casi 100 países y territorios.
Velarde obtiene por segunda vez la máxima nota de la revista, que analiza la gestión de los responsables de bancos centrales de casi 100 países y territorios. Foto: Flickr/Presidencia de la República
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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), obtuvo una calificación de A+ en el informe de Banqueros Centrales 2026 de la revista Global Finance, distinción que comparte con el gobernador del banco central de Dinamarca, Christian Kettel Thomsen. El reconocimiento fue anunciado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, celebradas este año en Tailandia.

Esta es la segunda ocasión en que el economista peruano alcanza la nota más alta otorgada por la publicación especializada, que evalúa el desempeño de las autoridades monetarias de cerca de 100 países y otras jurisdicciones. La medición considera aspectos como el control de la inflación, la estabilidad de la moneda, el manejo de las tasas de interés y la independencia de los bancos centrales.

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¿Qué evalúa el ranking de Global Finance?

La calificación máxima distingue a los responsables de las instituciones monetarias que, según los criterios de la revista, destacan por su desempeño en la conducción de la política monetaria. La evaluación contempla diferentes indicadores relacionados con la estabilidad económica y la capacidad de los gobernadores para gestionar sus responsabilidades en un contexto internacional cambiante.

Joseph Giarraputo, fundador y director editorial de Global Finance, explicó el criterio detrás de estas distinciones. “Los gobernadores de los bancos centrales calificados con A son líderes que han demostrado la disciplina, independencia y buen criterio necesarios para lograr la estabilidad mientras guían a sus economías a través de un entorno global siempre impredecible”, señaló.

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En una ceremonia solemne, Julio Emilio Velarde Flores juramenta al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ante la titular del Poder Judicial, Janett Tello Gilardi. - Justicia TV

Los informes se publican anualmente desde 1994 y abarcan a autoridades monetarias de distintos continentes. Además de los países y territorios incluidos en la evaluación, el reporte considera instituciones regionales como el Banco Central Europeo, el Banco Central del Caribe Oriental y los bancos centrales de los Estados de África Central y Occidental.

Los reconocimientos internacionales de Julio Velarde

La distinción de Global Finance se suma a otros premios internacionales recibidos por Velarde durante su trayectoria al frente del BCRP. En 2015, la revista The Banker, perteneciente al grupo editorial Financial Times, lo eligió Banquero Central del Año a nivel global. Posteriormente, en 2020, la misma publicación lo reconoció como Banquero Central de las Américas del Año.

Días antes de conocerse la nueva calificación, el titular del BCRP participó en Nueva York en una conversación con Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan. Durante el encuentro se abordaron las perspectivas de la economía peruana, el escenario internacional de tasas de interés y las decisiones de política monetaria.

Velarde destaca el momento económico del Perú

En esa intervención, Velarde resaltó la autonomía del Banco Central, la estabilidad monetaria y la posición de las reservas internacionales como elementos que respaldan los fundamentos macroeconómicos del país. Según las cifras presentadas por el BCRP, estos activos representaron cerca del 26% del PBI en septiembre de 2026, la proporción más alta de América Latina.

Velarde suma este reconocimiento a los otorgados por The Banker, que lo distinguió como Banquero Central del Año global en 2015 y de las Américas en 2020.
Velarde suma este reconocimiento a los otorgados por The Banker, que lo distinguió como Banquero Central del Año global en 2015 y de las Américas en 2020. Foto: difusión

El economista también destacó que Perú ha registrado una de las tasas de inflación más bajas de la región en lo que va del siglo. Entre las condiciones que favorecen la inversión mencionó el trato igualitario a capitales nacionales y extranjeros, la libre movilidad de capitales y la red de acuerdos comerciales del país.

“Estamos viviendo un momento muy bueno para la economía peruana, un momento que no se debe desperdiciar”, afirmó Velarde. Al mismo tiempo, advirtió sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos internos y externos que podrían incidir en las perspectivas de crecimiento.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo que la actividad económica mantiene una trayectoria de expansión pese a los efectos del fenómeno El Niño. Indicó que el PBI creció 3,1% entre enero y agosto de 2026 y que habría aumentado 4% sin el impacto de este evento climático. Asimismo, señaló que la demanda interna avanzó 5,9% y la inversión privada creció 15,5% durante el primer semestre del año.

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