Descuentos de vuelos en Perú: tarifas especiales de julio y promociones Cyber Wow a nivel nacional

Durante julio, las aerolíneas peruanas presentan una serie de promociones para incentivar los viajes a los principales destinos del país. Los precios de los boletos nacionales pueden variar desde S/60 hasta S/300 por tramo, sin incluir tasas ni impuestos, lo que permite a los viajeros planificar escapadas a precios exclusivos.
Además, compañías como SKY, LATAM y JetSMART han lanzado descuentos adicionales en el marco del Cyber Wow, reforzando la tendencia de julio como el mes de las oportunidades para volar.
De esta manera, todo viajero puede aprovechar para escaparse días y conocer la ciudad.
Ofertas por aerolínea
SKY Airline
SKY Airline ofrece tarifas promocionales en rutas nacionales, especialmente para compras anticipadas y fechas concretas:
- Lima – Cusco: desde USD 21, vuelo el 13 de noviembre.
- Lima – Arequipa: desde USD 25, vuelo el 10 de diciembre.
- Lima – Trujillo: desde USD 22, vuelo el 26 de agosto.
- Lima – Ayacucho: desde USD 24, vuelo el 24 de noviembre.
Estas tarifas corresponden a la clase económica y están sujetas a disponibilidad en el marco de campañas como el Cyber Wow.
LATAM Airlines
LATAM suma descuentos de hasta 39% en rutas nacionales, con varias opciones en Premium Economy y fechas flexibles:
- Lima – Cusco: desde USD 72.78, solo ida el 8 de agosto.
- Arequipa – Lima: desde USD 72.26, solo ida el 11 de agosto.
- Cusco – Arequipa: desde USD 75.43, solo ida el 10 de agosto.
- Tacna – Lima: desde USD 76.94, solo ida el 18 de agosto.
- Lima – Arequipa: desde USD 77.50, solo ida el 25 de agosto.
- Tarapoto – Lima: desde USD 62.85, solo ida el 3 de septiembre.
Todos los precios incluyen tasas y aplican para vuelos directos, válidos para viajar entre julio y noviembre, según disponibilidad.
JetSMART
JetSMART destaca por sus tarifas SMART en vuelos nacionales solo ida, sin tasas ni impuestos incluidos:
- Lima – Chiclayo: S/64.83
- Lima – Cusco: S/64.83
- Lima – Cajamarca: S/68.24
- Lima – Tarapoto: S/71.65
Estas promociones se mantienen activas durante las campañas de descuentos y el Cyber Wow. Asimismo, puedes verificar en sus páginas oficiales las tasas de acuerdo al destino que estés interesado.
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Asimismo, si algunas de las fechas no coinciden con tus vacaciones o días libres, te recomendamos cotizar en las páginas oficiales de las páginas.
Star Perú
La lista de opciones para quienes buscan viajar dentro de Perú durante la temporada de promociones. La aerolínea ofrece tarifas desde:
- Lima: USD 52.19 o S/193.18
- Iquitos: USD 57.56 o S/213.06
- Tarapoto: USD 54.26 o S/200.84
- Huánuco: USD 80.57 o S/298.23
Recomendaciones viajeras
- Comprar con anticipación: Los boletos suelen ser más económicos cuando se adquieren con varias semanas o meses de anticipación. Las tarifas promocionales se agotan rápido.
- Viajar en días y horarios menos demandados: Elegir vuelos en días de semana, en horarios nocturnos o en franjas menos solicitadas puede reducir el costo del pasaje.
- Evitar temporadas altas: Los precios tienden a incrementarse durante feriados largos, vacaciones escolares o festividades nacionales. Viajar en temporada baja ayuda a encontrar mejores tarifas.
- Buscar en modo incógnito: Utilizar la pestaña de incógnito en el navegador puede evitar que los sitios web rastreen tus búsquedas y ajusten los precios al alza por demanda repetida.
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