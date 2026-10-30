Receta de carapulcra con sopa seca

Los ingredientes para la Carapulcra son: chancho (cerdo) cortado en porciones individuales, ajo, ají panca molido, comino molido, sal, agua o caldo de pollo/chancho, papas amarillas y maní tostado y molido. Foto: Canva

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La carapulcra con sopa seca, también conocida como manchapecho, es uno de los platos más representativos de la cocina de Chincha y de la gastronomía afroperuana. Esta combinación reúne una carapulcra espesa y sabrosa, elaborada con papa seca, maní y ajíes, junto con unos tallarines condimentados con albahaca y achiote.

Es una preparación ideal para compartir en familia y disfrutar de dos sabores tradicionales en un solo plato.

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Rendimiento: 4 porcionesTiempo de preparación: 25 minutosTiempo de cocción: 60 minutosTiempo total: 1 hora y 25 minutos

Ingredientes

Para la carapulcra

500 g de papa seca.

500 g de carne de cerdo en trozos.

250 g de pollo en presas o trozos.

1 cebolla roja grande picada en cuadraditos.

2 cucharadas de ajo molido.

3 cucharadas de ají panca molido.

1 cucharada de ají amarillo molido.

100 g de maní tostado y molido.

1/2 taza de vino tinto o pisco (opcional).

1 litro de caldo de pollo o cerdo, aproximadamente.

2 cucharadas de aceite vegetal.

1 cucharadita de comino.

1/2 cucharadita de pimienta.

Sal al gusto.

Chocolate negro en una pequeña cantidad (opcional).

Para la sopa seca

400 g de tallarines.

1 cebolla roja pequeña picada.

2 cucharadas de ajo molido.

2 cucharadas de ají panca molido.

1 cucharada de ají amarillo molido.

1 taza de albahaca fresca.

1/2 taza de cilantro fresco.

2 tomates medianos picados o licuados.

2 cucharadas de aceite vegetal.

1 cucharadita de achiote.

3 tazas de caldo de pollo, aproximadamente.

Sal, pimienta y comino al gusto.

Preparación de la carapulcra

1. Tostar y remojar la papa seca

Coloca la papa seca en una sartén y tuéstala a fuego medio durante unos minutos, removiendo constantemente para evitar que se queme. Luego, lávala y déjala remojar en agua durante aproximadamente 30 minutos. Escurre antes de utilizarla.

2. Dorar las carnes

Calienta el aceite en una olla y dora los trozos de cerdo y pollo por todos sus lados. Retíralos y resérvalos. Este paso ayuda a conservar el sabor de las carnes en la preparación.

3. Preparar el aderezo

En la misma olla, incorpora la cebolla y sofríela hasta que esté transparente. Agrega el ajo, el ají panca, el ají amarillo, el comino y la pimienta. Cocina durante unos minutos hasta que el aderezo esté bien integrado y pierda el sabor crudo.

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4. Cocinar la papa seca

Incorpora la papa seca escurrida, mezcla con el aderezo y añade el vino o pisco, si lo utilizas. Agrega el caldo caliente y devuelve las carnes a la olla.

Cocina a fuego bajo durante 35 a 45 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que la preparación se pegue. Añade más caldo si es necesario.

5. Incorporar el maní

Cuando la papa seca esté suave y la preparación tenga una consistencia espesa, incorpora el maní tostado y molido. Mezcla bien y cocina unos minutos más. Rectifica la sal y, si deseas, agrega un pequeño trozo de chocolate negro para aportar profundidad al sabor.

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Preparación de la sopa seca

6. Preparar el aderezo

Licúa la albahaca y el cilantro con un poco de agua o caldo. En una olla aparte, calienta el aceite y añade el achiote. Incorpora la cebolla, el ajo, el ají panca, el ají amarillo y el tomate.

Cocina hasta obtener un aderezo bien integrado.

7. Añadir las hierbas

Agrega la mezcla licuada de albahaca y cilantro. Remueve y cocina durante unos minutos para que los sabores se concentren.

8. Incorporar los tallarines

Vierte el caldo caliente y deja que hierva. Añade los tallarines y cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente para que absorban el aderezo de manera uniforme.

Si el líquido se consume antes de que la pasta esté cocida, agrega un poco más de caldo caliente. Cocina hasta que los tallarines estén suaves, pero firmes, y no quede exceso de líquido.

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Cómo servir la carapulcra con sopa seca

Sirve una porción de sopa seca junto a una porción generosa de carapulcra. Puedes acompañar con yuca sancochada y salsa criolla.

Consejos para una carapulcra con sopa seca deliciosa

Tuesta la papa seca: este paso ayuda a desarrollar su sabor característico.

Cocina lentamente: la carapulcra necesita tiempo para que la papa seca absorba el aderezo y el caldo.

No descuides el maní: incorpóralo hacia el final para conseguir una textura cremosa.

Utiliza albahaca fresca: es uno de los ingredientes fundamentales para conseguir el aroma tradicional de la sopa seca.

Controla el caldo: los tallarines deben absorber el líquido sin quedar aguados.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa manchapecho?

Es el nombre popular que recibe la combinación de carapulcra con sopa seca, un plato tradicional de la gastronomía de Chincha, en Ica.

¿La carapulcra se prepara con papa seca o papa fresca?

La preparación tradicional utiliza papa seca, que se hidrata antes de cocinarse. Este ingrediente le proporciona su textura y sabor característicos.

¿Qué carne se utiliza para preparar carapulcra?

Se puede preparar con carne de cerdo, pollo o una combinación de ambas, según la tradición familiar y la región.

¿Con qué se acompaña la sopa seca?

Generalmente se sirve junto con la carapulcra. También puede acompañarse con yuca sancochada y salsa criolla.

Disfruta de la tradicional carapulcra con sopa seca

La carapulcra con sopa seca es mucho más que una combinación de dos preparaciones: representa una parte importante de la identidad culinaria peruana. Su mezcla de papa seca, maní, ajíes, carnes y tallarines con albahaca ofrece un plato contundente y lleno de tradición.

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