¿Qué dulces deberían evitar los niños en Halloween? Cinco golosinas que pueden afectar sus dientes

PedidosYa prevé que las órdenes de golosinas aumenten cerca de 110% en Halloween, impulsadas por la demanda de caramelos, chocolates y galletas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Las golosinas y las bebidas azucaradas no pueden faltar durante Halloween o Noche de Brujas, que se realiza cada 31 de octubre. En el Perú, es tradición que los niños salgan disfrazados a las calles para pedir dulces en sus diferentes presentaciones, una de las actividades que más esperan durante esta fecha. Sin embargo, detrás de esta costumbre también existen riesgos para su salud bucal, especialmente cuando consumen estos productos en exceso o de manera frecuente.

“Es importante que los padres supervisen el consumo de golosinas de sus hijos, no solo por la cantidad que comen, sino también por la frecuencia. Fomentar hábitos saludables desde la infancia es fundamental para proteger su salud bucal”, sostuvo Jeanette Campos, odontopediatra y miembro de la Sociedad Peruana de Odontopediatría.

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En el Perú, nueve de cada diez niños sufren de caries dental, según información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa) en abril de 2024. A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 510 millones de niños tienen caries en dientes temporales. Estas cifras evidencian la importancia de fortalecer la prevención desde la infancia.

¿Qué golosinas y bebidas pueden afectar los dientes de los niños?

Según la especialista, estos son los dulces y bebidas a los que los padres deben prestar mayor atención durante Halloween:

Gomitas: su textura pegajosa puede hacer que permanezcan adheridas a los dientes, prolongando el contacto con el azúcar. Toffees y caramelos masticables: pueden quedar atrapados entre los dientes y dificultar la eliminación de los restos de comida. Caramelos duros y chupetines: consumirlos durante periodos prolongados puede aumentar el tiempo de exposición al azúcar. Además, morderlos puede ocasionar daños en los dientes. Caramelos ácidos: sus ácidos pueden contribuir a la erosión del esmalte, especialmente cuando el consumo es frecuente. Gaseosas: las bebidas azucaradas y ácidas pueden favorecer tanto la aparición de caries como la erosión dental.

Más allá del tipo de golosina, la frecuencia de consumo también es importante. Comer dulces repetidamente durante el día puede generar exposiciones frecuentes al azúcar, mientras que el contacto con sustancias ácidas puede afectar progresivamente el esmalte dental.

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Ocho recomendaciones para cuidar la salud bucal de los niños

Un niño pequeño con una camiseta azul se cepilla los dientes en el baño, aprendiendo la importancia de la higiene dental diaria para prevenir la caries. (Freepik)

Para disfrutar de esta celebración sin descuidar los dientes de los más pequeños, la odontopediatra mexicana Natalia López, coordinadora de la carrera Técnico en Odontología, mención Higienista Dental, del CFT Santo Tomás, sede Rancagua, comparte ocho recomendaciones para las familias:

Preferir chocolates simples: al momento de elegir golosinas, los chocolates sin rellenos pegajosos suelen permanecer menos tiempo adheridos a los dientes que las gomitas. Limitar los dulces pegajosos y de larga duración: las gomitas, paletas y caramelos para chupar prolongan el contacto del azúcar con los dientes. Asimismo, los dulces ácidos pueden contribuir al desgaste del esmalte dental. Establecer momentos para consumir dulces: es preferible comerlos junto a una comida que consumir pequeñas cantidades repetidamente durante el día. Ofrecer agua después de los dulces: beber agua ayuda a arrastrar algunos residuos y es preferible a los jugos o bebidas que suman más azúcar. Mantener el cepillado habitual: los niños deben cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental fluorada, utilizando una cantidad adecuada para su edad y con supervisión adulta cuando corresponda. El cepillado antes de dormir es especialmente importante. Organizar juntos los dulces recolectados: no es necesario consumir todas las golosinas durante la noche de Halloween. Las familias pueden ayudar a los niños a elegir algunas y reservar las demás para momentos definidos, evitando el consumo constante. Evitar los azúcares añadidos en menores de dos años: los más pequeños también pueden disfrutar de Halloween mediante disfraces, juegos y sorpresas apropiadas para su edad, sin necesidad de incorporar dulces a la celebración. Elegir golosinas seguras según la edad: los caramelos duros, las gomitas y otros dulces pueden representar un riesgo de atragantamiento, especialmente en niños pequeños. Por ello, es fundamental considerar su edad y desarrollo al seleccionar qué pueden consumir.