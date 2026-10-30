Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
Guardar

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este sábado, 31 de octubre es:

PUBLICIDAD

Niebla

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El clima en Tarapoto, Perú, ubicado en la selva alta amazónica, es tropical húmedo (Köppen Af), con temperaturas cálidas y lluvias durante todo el año, pero con variaciones marcadas según las estaciones de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

PUBLICIDAD

Temporada de lluvias (octubre a mayo): durante estos meses las tormentas suelen ser cortas pero fuertes, acompañadas de truenos y relámpagos principalmente por la tarde y las noches.

Cabe mencionar que en esta temporada los caminos a atractivos turísticos como la catarata de Ahuashiyacu pueden volverse resbaladizos o inundarse, ya que el promedio mensual de lluvia alcanza los 150-250 mm, con picos que pueden superar los 300 mm en marzo y abril.

Temporada seca (junio a septiembre): durante la temporada seca las lluvias son menos frecuentes y de menor intensidad, con un promedio mensual de 50-100 mm y aunque pueden ocurrir lloviznas y caída de chubascos, los días soleados predominan, lo que facilita el acceso a atractivos turísticos.

En estos meses son más comunes los cielos despejados con mayor cantidad de horas de sol, ideales para visitar la Laguna Azul, cataratas como Ahuashiyacu, o realizar caminatas en la Cordillera Escalera.

Además, los ríos tienen menor caudal, lo que facilita actividades como canotaje o pesca artesanal, pero las cascadas pueden ser menos impresionantes.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UCImóvil atenderá emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú

EsSalud desplegará ambulancias, puestos médicos y personal especializado en Lima y regiones para atender al pontífice, su comitiva y a los fieles que participen en las actividades entre el 11 y el 16 de noviembre

UCImóvil atenderá emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú

Francis Allison reconoce que no ganó Lima y ve irreversible el triunfo de Renovación Popular: “Yo no lo llamo derrota"

El aún alcalde de Magdalena agradeció el respaldo recibido y admitió que los resultados no le favorecieron por un margen reducido

Francis Allison reconoce que no ganó Lima y ve irreversible el triunfo de Renovación Popular: “Yo no lo llamo derrota"

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

La cita convocará al público con melodías de producciones juveniles mexicanas, recuerdos de “Habacilar” y canciones asociadas a la trayectoria de Pedro Suárez Vértiz

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

El periodista deportivo Giancarlo Granda conversó con un integrante de la ‘U’, quien le comunicó la decisión del club ante la nueva polémica de la Liga 1 2026

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Las máscaras se caen solas”

El jugador de Sport Boys se pronunció por redes sociales luego del Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Las máscaras se caen solas”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ autoriza a Fiscalía obtener la historia clínica de Adrián Villar tras su cambio de versión

PJ autoriza a Fiscalía obtener la historia clínica de Adrián Villar tras su cambio de versión

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

ENTRETENIMIENTO

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

Esposa de Hernán Barcos expone amenazas tras el mensaje de Ana Paula Consorte por supuestos besos hacia Paolo Guerrero

Luciana Fuster asume la dirección del Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

DEPORTES

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Las máscaras se caen solas”

Ignacio Buse volverá a citarse con el belga Zizou Bergs por primera ronda del Masters 1000 de París 2026

Se confirmó último amistoso de Perú en 2026: día, hora y canal TV del duelo con Panamá en Cusco

“Se sacaron chispas en Perú”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede