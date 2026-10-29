Perú

La cuestión docente: entre cambio tecnológico y desigualdades en el Perú

Los datos de PISA muestran que el 87 % de los alumnos desfavorecidos no alcanza el nivel básico en matemática, mientras especialistas reclaman recursos, conectividad y apoyo profesional adaptado a cada territorio

Estudiantes sentados en carpetas escolares frente a una pizarra verde con esquemas e información escrita sobre terremotos
La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El inicio de un nuevo gobierno invita a preguntarnos qué educación queremos construir. En marzo de 2026, la Facultad de Educación de la PUCP realizó la décima edición del Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación Peruana, dedicado a los “Desafíos para una docencia transformadora en la educación básica peruana”. Sus reflexiones permiten plantear dos preguntas: ¿estamos preparando a nuestros docentes para nuevas formas de aprender? ¿Invertimos lo suficiente para igualar oportunidades?

Enseñar en un mundo que cambia

PUBLICIDAD

El aprendizaje ya no ocurre únicamente de manera individual o dentro del aula. Perspectivas como el conectivismo, de George Siemens y Stephen Downes, plantean que aprender también supone establecer conexiones, reconocer fuentes, contrastar información y adaptarse a un mundo acelerado.

Mesa de madera con hojas de examen escritas a mano, lapicera azul, un libro abierto, una pequeña bandera de Perú y una cruz católica de metal.
Un examen de ciudadanía peruana se presenta sobre una mesa junto a una cruz, un libro de historia y la bandera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio aumenta la importancia del docente. Antes del auge de la IA generativa, solo el 43 % de los docentes de los países participantes se sentía bien o muy bien preparado para utilizar tecnologías digitales, mientras el 18 % declaraba una alta necesidad de desarrollo profesional en esta materia (TALIS-OCDE, 2018). El reto no es solo acceder a la tecnología, sino desarrollar capacidades pedagógicas y críticas para incorporarla a la educación.

PUBLICIDAD

Las brechas no pueden quedar atrás

La innovación tampoco debe hacernos olvidar las desigualdades. El 87 % de los estudiantes peruanos socioeconómicamente desfavorecidos estaba por debajo del nivel básico de desempeño en matemática (PISA-OCDE, 2022).

Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro
Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

La escuela no puede eliminar por sí sola las desigualdades sociales, pero puede contribuir a reducirlas. Esto exige inversión en formación docente, infraestructura, conectividad, acompañamiento profesional y respuestas diferenciadas según cada territorio.

Dos desafíos, una misma agenda

El Perú debe preparar a sus docentes para un aprendizaje cada vez más conectado y tecnológico, sin dejar de garantizar oportunidades educativas en los territorios más desatendidos.

Necesitamos profesores capaces de conectar a sus estudiantes con nuevos conocimientos sin perder de vista su realidad. Desde mi perspectiva, la renovación pedagógica y la inversión educativa son agendas inseparables y ambas encuentran en el docente uno de sus principales puntos de encuentro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Manuel Etesse

Temas Relacionados

DocentesFormaciónperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿A cuánto caerá la temperatura mínima en Cuzco? Conoce el pronóstico del clima para hoy, 29 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿A cuánto caerá la temperatura mínima en Cuzco? Conoce el pronóstico del clima para hoy, 29 de octubre

Puente Piedra: cámaras captan a sujeto que dispara contra recepcionista y huye del hostal

Las cámaras de seguridad registraron al atacante cuando conversó brevemente con el trabajador antes de dispararle a quemarropa

Puente Piedra: cámaras captan a sujeto que dispara contra recepcionista y huye del hostal

Precio del dólar subió en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de octubre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar subió en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de octubre

Euro 6 llegará en 2030: Gobierno posterga por tercera vez el uso de combustibles más limpios en el país

Tanto la Refinería Talara como La Pampilla deberán presentar en un plazo máximo de 20 días hábiles sus nuevos planes para modernizar sus plantas. La primera todavía elabora derivados con 50 ppm de azufre

Euro 6 llegará en 2030: Gobierno posterga por tercera vez el uso de combustibles más limpios en el país

Reintegro 6 del Fonavi ya no se paga en octubre: MEF aplaza las devoluciones indefinidamente

La siguiente devolución del Fonavi no tiene fecha definida, pero se pagaría cuando el MEF realice la transferencia pendiente, revela desde la Asociación de fonavistas

Reintegro 6 del Fonavi ya no se paga en octubre: MEF aplaza las devoluciones indefinidamente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

César Acuña sorprende por sus retoques faciales y Magaly Medina lo critica: “De terror. Le hicieron una monstruosidad”

Paul Michael lanza tajante advertencia a Pamela López tras decir que se sintió usada: “No busques que hable mal de ti”

Jessica Newton reaparece con contundente mensaje tras ser desplazada por Luciana Fuster de Miss Grand Perú: “Siempre elige ser feliz”

DEPORTES

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026