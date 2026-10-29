La cuestión docente: entre cambio tecnológico y desigualdades en el Perú

La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El inicio de un nuevo gobierno invita a preguntarnos qué educación queremos construir. En marzo de 2026, la Facultad de Educación de la PUCP realizó la décima edición del Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación Peruana, dedicado a los “Desafíos para una docencia transformadora en la educación básica peruana”. Sus reflexiones permiten plantear dos preguntas: ¿estamos preparando a nuestros docentes para nuevas formas de aprender? ¿Invertimos lo suficiente para igualar oportunidades?

Enseñar en un mundo que cambia

PUBLICIDAD

El aprendizaje ya no ocurre únicamente de manera individual o dentro del aula. Perspectivas como el conectivismo, de George Siemens y Stephen Downes, plantean que aprender también supone establecer conexiones, reconocer fuentes, contrastar información y adaptarse a un mundo acelerado.

Un examen de ciudadanía peruana se presenta sobre una mesa junto a una cruz, un libro de historia y la bandera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio aumenta la importancia del docente. Antes del auge de la IA generativa, solo el 43 % de los docentes de los países participantes se sentía bien o muy bien preparado para utilizar tecnologías digitales, mientras el 18 % declaraba una alta necesidad de desarrollo profesional en esta materia (TALIS-OCDE, 2018). El reto no es solo acceder a la tecnología, sino desarrollar capacidades pedagógicas y críticas para incorporarla a la educación.

PUBLICIDAD

Las brechas no pueden quedar atrás

La innovación tampoco debe hacernos olvidar las desigualdades. El 87 % de los estudiantes peruanos socioeconómicamente desfavorecidos estaba por debajo del nivel básico de desempeño en matemática (PISA-OCDE, 2022).

Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

La escuela no puede eliminar por sí sola las desigualdades sociales, pero puede contribuir a reducirlas. Esto exige inversión en formación docente, infraestructura, conectividad, acompañamiento profesional y respuestas diferenciadas según cada territorio.

Dos desafíos, una misma agenda

El Perú debe preparar a sus docentes para un aprendizaje cada vez más conectado y tecnológico, sin dejar de garantizar oportunidades educativas en los territorios más desatendidos.

Necesitamos profesores capaces de conectar a sus estudiantes con nuevos conocimientos sin perder de vista su realidad. Desde mi perspectiva, la renovación pedagógica y la inversión educativa son agendas inseparables y ambas encuentran en el docente uno de sus principales puntos de encuentro.

PUBLICIDAD

Manuel Etesse