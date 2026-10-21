Designan a los 3 miembros faltantes del directorio del BCRP, presidido por Julio Velarde

La votación se realizó este miércoles 21 de octubre, tras evaluar el informe final de la comisión senatorial, que ordenó a los candidatos según sus puntajes. Foto: Google Maps

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El Senado eligió a Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031. Las designaciones completan los tres puestos que faltaban cubrir entre los siete miembros que conforman la máxima instancia de gobierno de la entidad monetaria.

La votación se realizó este miércoles 21 de octubre, luego de que el pleno evaluara el informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales de la Cámara de Senadores, que había establecido un orden de méritos según los puntajes obtenidos por los candidatos. Sin embargo, el resultado de la elección no reprodujo por completo esa clasificación, pues dos postulantes que figuraban entre los primeros lugares no consiguieron los votos necesarios para ser designados.

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¿Quiénes son los nuevos integrantes del directorio del BCRP?

Oswaldo Molina Campodónico fue elegido con 40 votos a favor, mientras que José Ricardo Stok Capella obtuvo 33 respaldos y Juan José Marthans León alcanzó 36 votos. Los tres se incorporarán al directorio del banco central para el periodo 2026-2031, junto con los integrantes que ya habían sido designados por el Poder Ejecutivo.

La nueva conformación estará encabezada por Julio Velarde, quien continúa como presidente del BCRP. También integran el directorio Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Yamada Fukusaki, nombrados previamente por el Ejecutivo. Con la elección de los tres representantes restantes, queda cubierta la totalidad de los siete puestos de la institución.

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Orden de méritos no coincidió con los resultados de la votación

El informe final de la comisión senatorial ubicó a Molina Campodónico en el primer lugar, con 94,18 puntos, seguido de Stok Capella, quien obtuvo 91,55 puntos. Ambos candidatos consiguieron finalmente los votos necesarios para incorporarse al directorio, de acuerdo con los resultados anunciados durante la sesión del pleno.

La situación fue distinta para José Antonio Fernández Baca Llamosas, que ocupaba el tercer puesto de la clasificación con 90,18 puntos, pero solo recibió 22 votos a favor. Tampoco consiguió la designación Santiago Francisco Roca Tavella, quien figuraba cuarto, con 86,91 puntos, y alcanzó 24 votos. De esta manera, el orden de méritos no determinó por sí solo el resultado final del proceso.

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En la clasificación también aparecía Marthans León, ubicado en la quinta posición con 86,60 puntos. Pese a no figurar entre los tres primeros del informe, logró la designación con 36 votos favorables. La lista de postulantes incluía, además, a Kurt Johnny Burneo Farfán, Raúl Eduardo Mauro Machuca, Diego Macera Poli, Javier Alfredo Escobal D’Angelo y Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías.

Directorio del BCRP y propuesta para elevar la cuota peruana ante el FMI

La renovación de los tres puestos se produce mientras el BCRP, presidido por Velarde, impulsa otra iniciativa relacionada con la participación financiera del Perú en el ámbito internacional. La entidad presentó un proyecto de ley para aumentar en 50% la cuota del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), una propuesta que requiere la autorización del Congreso para formalizar la aceptación peruana del incremento.

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La designación de los nuevos directores coincide con una iniciativa del BCRP, liderado por Velarde, para modificar la participación financiera del Perú ante organismos internacionales. Foto: difusión

La iniciativa plantea elevar la cuota de 1.334,5 millones a 2.001,8 millones de derechos especiales de giro (DEG), lo que supone un aumento de 667,3 millones de DEG, equivalente aproximadamente a USD 903 millones. El ajuste responde a la revisión general de cuotas aprobada por la Junta de Gobernadores del FMI en diciembre de 2023 y no busca incrementar la participación relativa del Perú frente a otros países, dado que contempla un aumento proporcional para los miembros del organismo.

¿Cómo se financiaría el incremento de la cuota ante el FMI?

Según el proyecto, las operaciones para cubrir el aumento estarían a cargo del Banco Central de Reserva, sin requerir una partida adicional del Presupuesto General de la República ni desembolsos del Tesoro Público. La propuesta establece que una parte del aporte se pagaría mediante derechos especiales de giro o monedas determinadas por el FMI, mientras que el resto se instrumentaría en moneda nacional a través de pagarés u otros documentos suscritos por el banco central.

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El documento también señala que la operación no reduciría el monto total de las reservas internacionales del Perú, aunque modificaría la composición de los activos externos administrados por la entidad. El aumento de la cuota permitiría ampliar el financiamiento potencial al que podría acceder el país ante el FMI, pero no supondría una entrega automática de USD 903 millones ni constituiría un préstamo destinado directamente a cubrir gastos públicos.

El Congreso debe evaluar la propuesta antes del 15 de noviembre de 2026, fecha límite prorrogada para formalizar el consentimiento de los países miembros a la revisión de cuotas. La iniciativa constituye un procedimiento distinto de la elección de los nuevos directores, aunque ambas decisiones forman parte de las funciones institucionales del banco central.

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