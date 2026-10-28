Perú estudia entregar en concesión la moderna refinería de Talara, informa Proinversión

Guardar

Lima, 27 oct (EFE).- Las autoridades de Perú estudian entregar en concesión la moderna refinería de Talara, que fue modernizada en los últimos años en el norte del país con una inversión de más de 6.000 millones de dólares, informó este martes el presidente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio.

El funcionario señaló, en declaraciones citadas por la emisora RPP, que la agencia está preparando "un modelo de concesión donde el sector privado invierta fuertes cantidades de dinero" y agregó que "desde luego que esa inversión hay que recuperarla".

PUBLICIDAD

Del Carpio anticipó que el inversor privado también podrá encargarse de la administración de la refinería, considerada una de las más modernas de Latinoamérica, ya que, según dijo, requiere de una "gestión técnica especializada".

"Que lo administre también, porque requiere una gestión técnica especializada y de esa manera se cumple el primer rol estratégico que como país esperamos de Talara. ProInversión va a compartir esta decisión con la administración de Petroperú, encontrando la mejor forma de llevarlo a cabo", acotó el presidente de Proinversión.

PUBLICIDAD

Agregó que, de esa manera, esperan que "Talara sea un activo de Petroperú que funcione bien, que cumpla un rol estratégico y que genere los flujos para atender primero la deuda" de la empresa estatal.

Del Carpio dijo que Proinversión cree que para enero próximo podrá "presentar el plan para Talara" y que luego se dará un tiempo para que los potenciales inversores analicen la propuesta.

"En el próximo año estaremos terminando también con un modelo de gestión eficiente para Talara", remarcó.

Proinversión informó este martes que su presidente presentó -en una rueda de negocios celebrada en Nueva York- los avances del Plan de Transformación Integral de Petroperú, "enfocado en sanear las finanzas de la petrolera estatal y elevar su eficiencia operativa".

PUBLICIDAD

El plan prevé monetizar bloques de activos e infraestructura mediante "asociaciones estratégicas" con operadores privados, que incluye terminales de almacenamiento, refinerías secundarias, el Oleoducto Norperuano (ONP) y lotes petroleros, con un cronograma de promoción escalonado entre fines de 2026 y 2027, detalló.

El pasado 30 de septiembre, representantes de la agencia descartaron "categóricamente" ante el Congreso peruano que se planee una privatización total de Petroperú y aseguraron que todos sus activos estratégicos seguirán en manos del Estado.

Durante una exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, el director del proyecto de reorganización de Petroperú, Ángel Delgado, sostuvo que "lo que se busca es que el privado, junto a la petrolera, gestionen el activo" de la empresa.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la agencia informó en la víspera que la petrolera destinará el 57 % de un crédito puente de 475 millones de dólares a la compra de crudo y combustible, y el 43 % restante a atender obligaciones financieras y el pago de deudas comerciales vencidas.

La empresa reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y una caída de ventas del 2,5 % respecto a 2024.

El pasado viernes, el ministro peruano de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que Petroperú registra en lo que va de este año un resultado positivo de seiscientos millones de dólares antes de impuestos y depreciación, con lo que, a su juicio, ha dejado atrás la crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates. EFE

PUBLICIDAD