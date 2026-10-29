Impuesto Predial 2027: Gobierno anuncia descuentos de más de S/275.000 desde el próximo año, ¿qué documentos se necesitan?

Las personas con discapacidad severa deducirán 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial desde el 1 de enero de 2027.

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Las personas con discapacidad severa que sean propietarias de una vivienda podrán acceder desde el 1 de enero de 2027 a una deducción de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en la base imponible del Impuesto Predial. El beneficio ya existía para pensionistas y adultos mayores no pensionistas, pero ahora se amplía a este nuevo grupo de contribuyentes.

El Decreto Supremo N.° 226-2026-EF establece las reglas para aplicar la medida aprobada mediante la Ley N.° 32701. La norma no elimina de manera automática el Impuesto Predial: reduce el valor de la vivienda sobre el que la municipalidad calcula ese tributo.

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La deducción será de 50 UIT. Como referencia, la UIT de 2026 asciende a S/ 5.500, por lo que el descuento equivale a S/ 275.000. Sin embargo, ese monto solo sirve para explicar el mecanismo, pues el beneficio entrará en vigor en 2027 y se aplicará con la UIT vigente el 1 de enero de ese año.

Impuesto predial: beneficio ya regía para pensionistas y adultos mayores

Hasta ahora, la Ley de Tributación Municipal permitía descontar 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial a los pensionistas y a las personas adultas mayores no pensionistas que cumplieran determinadas condiciones.

El Gobierno incorporó ahora a las personas con discapacidad severa dentro de ese beneficio tributario. Para acceder, deberán acreditar esa condición mediante un Certificado de Discapacidad que consigne el nivel de gravedad como “discapacidad severa”.

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El Decreto Supremo N.° 226-2026-EF exige la presentación obligatoria de un Certificado de Discapacidad con nivel severo.

También deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser propietarias de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal.

Destinar el inmueble a vivienda.

Tener ingresos brutos mensuales de hasta una UIT.

Presentar la documentación y declaración jurada que solicite la municipalidad.

La norma permite que el beneficiario tenga una cochera adicional a la vivienda sin perder el beneficio. Además, el uso parcial del predio para una actividad comercial, productiva o profesional no impedirá la deducción, siempre que cuente con aprobación municipal.

¿Cómo se aplicará el descuento al impuesto predial?

El Impuesto Predial se calcula con una escala progresiva. La tasa es de 0,2% para los primeros 15 UIT del valor del inmueble, 0,6% para el tramo de más de 15 hasta 60 UIT y 1% para el monto que supere las 60 UIT.

Veamos un ejemplo. Con la UIT de 2026 como referencia, una persona con discapacidad severa que tenga una vivienda con autovalúo de S/ 350.000 podría descontar S/ 275.000 de esa cifra.

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Autovalúo de la vivienda: S/ 350.000.

Deducción de 50 UIT: S/ 275.000.

Nueva base para calcular el Impuesto Predial: S/ 75.000.

Los propietarios beneficiarios deben contar con un único predio habitacional y percibir ingresos mensuales de hasta una UIT.

Sin la deducción, el pago anual del Impuesto Predial por ese inmueble sería de S/ 1.850. Con el beneficio, el cálculo se realizaría sobre S/ 75.000 y el monto bajaría a S/ 150 anuales.

Ojo, el ejemplo no incluye arbitrios municipales, como serenazgo, limpieza pública y parques y jardines, que se cobran de forma independiente.

Las municipalidades podrán fiscalizar las solicitudes

El decreto señala que la presentación de una declaración jurada no impide que las municipalidades verifiquen la información entregada por el contribuyente.

En el Cercado de Lima , el Impuesto Predial se declara y paga ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima .

En otros distritos o provincias, se realiza ante la municipalidad distrital o provincial correspondiente, o ante su administración tributaria si cuenta con una entidad propia.

Las administraciones tributarias podrán revisar la condición de discapacidad severa, el número de propiedades registradas y los ingresos declarados.

La Ley N.° 32701 establece que el beneficio tendrá una vigencia máxima de tres años desde su entrada en vigor, salvo que una nueva norma disponga su ampliación.

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