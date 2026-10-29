El Niño amenaza con recortar un tercio del crecimiento previsto para Perú en 2027, según la Universidad de Lima

El Producto Bruto Interno de Perú registraría una expansión de 3,3% al cierre de 2026, según la Universidad de Lima.

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La economía peruana crecería 3% en 2027 si el Fenómeno El Niño concluye en el segundo trimestre, pero la expansión se reduciría a 2% si el evento se prolonga hasta la segunda mitad del año y empeora el escenario internacional, según el informe 100 días: perspectivas y retos económicos del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.

El estudio, presentado el 29 de octubre por los docentes José Luis Nolazco y Julio del Castillo, proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú cerrará 2026 con una expansión de 3,3%. Para el próximo año, el desempeño dependerá de la duración e intensidad del Fenómeno El Niño (FEN), del comportamiento de la economía mundial y de la respuesta estatal ante riesgos climáticos y fiscales.

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El escenario base considera que un Niño costero extraordinario se extienda hasta el segundo trimestre de 2027. Bajo esa hipótesis, y con una evolución externa estable, el PBI crecería 3%. El escenario adverso contempla que el fenómeno continúe hasta el tercer o cuarto trimestre, junto con tensiones geopolíticas más intensas y una menor ejecución de las medidas fiscales. En ese caso, la economía avanzaría 2%.

El informe toma como referencia estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según las cuales un episodio extraordinario de El Niño podría restar 0,9 puntos porcentuales al PBI en 2026 y 1,1 puntos en 2027. La mayor afectación recaería sobre la agricultura, la pesca, la manufactura primaria y las actividades ligadas a la infraestructura logística.

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Un episodio extraordinario de El Niño restaría hasta 1,1 puntos porcentuales al crecimiento económico en 2027, según el BCRP.

El impacto climático alcanzaría a la pesca, la agricultura y el transporte

El Observatorio advirtió que las lluvias, inundaciones y el aumento de la temperatura del mar podrían golpear a la costa norte, donde se concentran actividades agroexportadoras, pesqueras y de transporte. La cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta, anunciada el 16 de octubre, figura entre las señales de vulnerabilidad de los sectores primarios.

En Lima y Callao, el reporte identifica riesgos de huaicos, cortes de servicios e interrupciones viales que podrían alterar el abastecimiento de alimentos y las cadenas de distribución. Áncash e Ica también se encuentran entre las zonas expuestas a problemas logísticos y a mayores presiones sobre los precios.

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La sierra y el sur enfrentarían riesgos de heladas, sequías y deslizamientos, con posibles pérdidas para la agricultura altoandina, el turismo y el transporte terrestre. En la selva, las crecidas de los ríos podrían dificultar la navegación fluvial, elevar los costos de traslado y aislar comunidades, en particular en Loreto y San Martín.

El efecto del fenómeno sobre la actividad económica también tendría consecuencias financieras. El documento señala que los daños a negocios y las interrupciones operativas pueden afectar la capacidad de pago de las micro y pequeñas empresas, con impacto sobre las entidades de microfinanzas.

La cartera de créditos para mypes en las regiones priorizadas ante el FEN pasó de S/ 7.307,9 millones en 2017 a S/ 13.365,4 millones en 2023, dentro de una cartera nacional que alcanzó S/ 57.724,1 millones. Piura, Cajamarca y La Libertad concentran parte importante de esos préstamos, según el informe.

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La cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta evidenció la vulnerabilidad de las actividades primarias en el norte peruano.

Los precios de los minerales sostienen las cuentas externas

El reporte sostiene que la recuperación peruana cuenta con el respaldo de la demanda interna, la inversión privada y los precios favorables de las exportaciones. La balanza comercial acumulada en 12 meses llegó a USD 47.700 millones en agosto de 2026, frente a USD 28.300 millones en agosto de 2023.

Las reservas internacionales netas ascendieron a USD 96.469 millones, equivalentes al 26% del PBI. El Observatorio vincula este desempeño con los precios de los minerales y la mejora de los términos de intercambio.

El escenario internacional, sin embargo, limitaría el impulso externo. El informe cita proyecciones de menor crecimiento en China y un desempeño moderado en Estados Unidos y la eurozona. La expansión china pasaría de 5% en 2024 a 4,5% en 2026 y 4% en 2027, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.

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Al 23 de octubre, el cobre cotizaba en USD 6,44 por libra, el oro en USD 3.995 por onza y el petróleo en USD 103 por barril. El comportamiento de esas materias primas resulta relevante para Perú por su peso en las exportaciones y en la recaudación fiscal.

La cartera crediticia para micro y pequeñas empresas en las regiones expuestas al fenómeno climático superó los 13.365 millones de soles.

El déficit fiscal baja, pero persisten los desafíos de ejecución

El documento sitúa el déficit fiscal acumulado en 12 meses en 0,9% del PBI a septiembre de 2026, por debajo del límite anual de 1,8% establecido en la regla fiscal para este año. Aun así, el Observatorio plantea que el país debe preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas ante mayores costos de financiamiento y eventuales emergencias climáticas.

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El Ministerio de Economía y Finanzas prevé medidas por S/ 18.000 millones, con S/ 13.000 millones destinados a infraestructura, S/ 2.500 millones a bonos, S/ 2.000 millones a mantenimiento y S/ 500 millones a subsidios. Para el escenario favorable de 2027, el informe considera una ejecución del 50% de las medidas de infraestructura y mantenimiento.

La capacidad de ejecución constituye uno de los desafíos centrales. La inversión pública peruana representó 5% del PBI en 2024, por encima del promedio de 3,4% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El reporte advierte, de todos modos, que persisten obras paralizadas y dificultades en municipios con menor nivel de ingresos.

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La cartera de proyectos de ProInversión para 2026-2029 suma USD 27.880 millones e incluye corredores viales, proyectos de saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales, hospitales, obras de conectividad y el proyecto hidráulico Chinecas.

La informalidad condiciona la productividad y el crecimiento de largo plazo

El análisis de la Universidad de Lima también identifica a la informalidad laboral como uno de los obstáculos estructurales para elevar la productividad. La tasa alcanza al 65% de la población ocupada urbana y al 95% de la rural, según el informe.

El estudio sostiene que un incremento de un punto porcentual en la informalidad puede restar 0,70% al crecimiento del PBI real per cápita por su efecto directo. El impacto podría llegar a 1,36% si se incorpora la menor productividad asociada a la precariedad laboral y empresarial.

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En el escenario favorable, el Observatorio proyecta que la demanda interna crecería 5,8% en 2026 y 3,8% en 2027, mientras que la inflación cerraría el próximo año en 2,2%. En el escenario adverso, la inflación alcanzaría 3% y la tasa de referencia del BCRP se ubicaría en 3,50%.