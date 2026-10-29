Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,86 soles, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso de -0,01, mientras que en términos interanuales ha registrado una disminución del -1,5%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano en los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea. La volatilidad actual de 5,4% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 6,91%, sugiriendo una fase de relativa estabilidad en el tipo de cambio.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hernán Barcos vuelve a ser titular con Sporting Cristal tras dos meses: arranca contra Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

El ‘Pirata’ se restablece como inicialista con los ‘cerveceros’ por una orden directa de Roberto Mosquera. Al frente tendrá al club con el que se identificó por más de un lustro en el Perú

Hernán Barcos vuelve a ser titular con Sporting Cristal tras dos meses: arranca contra Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato. Sigue la previa y todas las incidencias del partido en directo

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Mercancía de terror en Halloween: decomisan más de 800 productos insalubres y vencidos en Mesa Redonda

La Municipalidad de Lima clausuró un local y abrió procedimientos sancionadores en tres comercios del Cercado. Las intervenciones se realizaron ante el aumento de compras por Halloween y el Día de la Canción Criolla

Mercancía de terror en Halloween: decomisan más de 800 productos insalubres y vencidos en Mesa Redonda

Papa León XIV en Perú: Simulacro de sismos, incendios y otras emergencias este 4 de noviembre en las sedes que visitará el santo padre

La jornada del 4 de noviembre pondrá a prueba la respuesta ante sismos, incendios, caída de estructuras y posibles atentados en las sedes del recorrido papal

Papa León XIV en Perú: Simulacro de sismos, incendios y otras emergencias este 4 de noviembre en las sedes que visitará el santo padre

Alerta por dengue ante posible impacto del fenómeno El Niño: Perú acumula 83 mil casos y La Libertad concentra 16 mil

El vocero del Minsa alertó que las lluvias y aguas estancadas favorecen los criaderos del mosquito del dengue y elevan el riesgo de leptospirosis, que ya supera los 13 mil diagnósticos

Alerta por dengue ante posible impacto del fenómeno El Niño: Perú acumula 83 mil casos y La Libertad concentra 16 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Denuncian constitucionalmente a Fernando Rospigliosi y piden su inhabilitación por 10 años por amedrentar jueces

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

ENTRETENIMIENTO

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

Gianella Marquina reaparece en TikTok tras convertirse en madre y usuarios quedan sorprendidos por su aspecto

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

Lita Pezo le cantará al papa León XIV durante la misa en Pucallpa: “Va a ser una gran bendición para mí”

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Hernán Barcos vuelve a ser titular con Sporting Cristal tras dos meses: arranca contra Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Gol de Luis Iberico tras pivoteo de Rafael Lutiger para poner el 1-0 en Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026