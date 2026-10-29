Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,86 soles, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso de -0,01, mientras que en términos interanuales ha registrado una disminución del -1,5%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano en los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea. La volatilidad actual de 5,4% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 6,91%, sugiriendo una fase de relativa estabilidad en el tipo de cambio.