Perú

Dos personas fallecen en San Juan de Lurigancho tras choque entre una moto y una miniván

El accidente ocurrió a la altura de la estación San Martín de la Línea 1 del Metro, cuando los ocupantes de la moto intentaban girar hacia la avenida Canto Rey. La fuerza del impacto hizo que ambos ocupantes salieran despedidos y que la motocicleta terminara debajo de la miniván

Las cámaras de seguridad municipales captaron el momento en que la motocicleta habría cruzado con el semáforo en rojo antes de colisionar con la otra unidad (Créditos: Latina)
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Un hombre y una mujer fallecieron tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Próceres de la Independencia, a la altura de la estación San Martín de la Línea 1 del Metro, en San Juan de Lurigancho. Cerca de las 5 a. m., ambos se desplazaban en una motocicleta que chocó contra una miniván cuando intentaban girar hacia la av. Canto Rey. Las primeras imágenes de las cámaras de seguridad municipales muestran que el vehículo menor habría cruzado con el semáforo en rojo, mientras la otra unidad avanzaba con la luz verde.

La fuerza del impacto hizo que los ocupantes salieran despedidos y cayeran sobre la calzada, cerca de la baranda central. El vehículo menor quedó debajo de la miniván, que fue arrastrada varios metros. Los cascos de las víctimas terminaron en la parte delantera de esta unidad, según las imágenes difundidas por Latina.

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Cámaras de seguridad registraron el accidente

De acuerdo con el medio, la pareja avanzaba por la avenida Próceres de la Independencia en dirección al centro de Lima. Al llegar al cruce, el motociclista habría girado hacia la izquierda para continuar por Canto Rey, maniobra durante la cual se produjo el choque con la unidad que transitaba por la vía principal.

Las grabaciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho serán importantes para esclarecer lo sucedido. En el material difundido se aprecia la violencia de la colisión y cómo ambos ocupantes terminan tendidos sobre la pista.

Los primeros reportes señalan una presunta infracción de las señales viales por parte del conductor de la moto. No obstante, las circunstancias exactas del siniestro deberán determinarse mediante las investigaciones y las pericias correspondientes.

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El accidente se produjo cerca de la estación San Martín de la Línea 1 del Metro, cuando los motociclistas realizaban una maniobra para ingresar a la avenida Canto Rey - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El accidente se produjo cerca de la estación San Martín de la Línea 1 del Metro, cuando los motociclistas realizaban una maniobra para ingresar a la avenida Canto Rey - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Identifican a una de las víctimas

Uno de los fallecidos fue identificado como Wilmer Pascual Escarcena. En cambio, hasta el momento de la transmisión televisiva, las autoridades aún no habían confirmado el nombre de su acompañante.

Asimismo, no se había reportado la llegada de familiares al lugar de la emergencia. Quedaba pendiente completar los procedimientos para establecer la identidad de la mujer y continuar con las diligencias legales.

En la miniván viajaban el chofer y una copiloto. La afectada fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica, mientras que el conductor acudió a la comisaría de Canto Rey para brindar su declaración sobre lo ocurrido.

Las cámaras de seguridad municipales captaron el momento en que la motocicleta habría cruzado con el semáforo en rojo antes de colisionar con la otra unidad - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Las cámaras de seguridad municipales captaron el momento en que la motocicleta habría cruzado con el semáforo en rojo antes de colisionar con la otra unidad - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Restringen el tránsito mientras llegan las autoridades

Después del accidente, los restos de la motocicleta quedaron esparcidos en varios puntos de la avenida Próceres de la Independencia. El paso vehicular fue restringido en el tramo afectado, en dirección a la estación Bayóvar, mientras se esperaba la llegada de peritos de Criminalística y del representante de la Fiscalía de turno.

Los especialistas debían examinar la escena, recoger evidencias útiles para el caso y efectuar el levantamiento de los cuerpos conforme a los protocolos establecidos.

La medida también obligó a quienes transitaban por el sector a tomar precauciones ante la presencia de unidades de emergencia y personal encargado de las diligencias.

Recuerdan la importancia de respetar los semáforos

Lo ocurrido evidencia los peligros de incumplir las señales de tránsito, incluso durante las primeras horas del día, cuando las vías pueden presentar menor circulación. Una maniobra sin respetar la luz del semáforo puede tener consecuencias irreversibles para quienes se desplazan en vehículos particulares o de transporte.

Ante este tipo de situaciones, resulta fundamental acatar las indicaciones viales, comprobar las condiciones del entorno antes de girar y mantener la atención en los cruces. Para quienes utilizan motocicletas, llevar correctamente el casco y otros elementos de protección ayuda a reducir la gravedad de algunas lesiones, aunque no garantiza la supervivencia ante una colisión de gran magnitud.

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