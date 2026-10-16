Escolar del Liceo Naval internado en Maranguita advierte: “Mi vida corre peligro”

Reportaje periodístico del programa Ocurre Ahora sobre las investigaciones del caso Liceo Naval. El informe expone las declaraciones y testimonios de los estudiantes involucrados en una denuncia por presunta agresión ocurrida en el centro juvenil de rehabilitación Maranguita, acompañados por recreaciones visuales e infografías con las transcripciones de los audios.

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Seis estudiantes del Liceo Naval permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranguita por una investigación previa por presunto ultraje contra un compañero. A ese caso se sumó una nueva denuncia por un supuesto intento de agresión sexual ocurrido el 6 de octubre dentro de las duchas del establecimiento.

Cinco de los adolescentes fueron ubicados en el área de bienvenida del centro. El sexto, señalado por el episodio ocurrido en el baño, quedó separado del resto mientras las autoridades recaban testimonios y evalúan la denuncia presentada por la madre del menor que dijo haber sido afectado.

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El hecho habría ocurrido cerca de las 16:00, después de que los seis jóvenes jugaron fútbol. Según la denuncia, los estudiantes ingresaron a las duchas y conversaban mientras realizaban ejercicios para contrarrestar el frío. La situación derivó en versiones contrapuestas entre el denunciante, el acusado y los otros cuatro adolescentes que estaban en el lugar.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranguita alberga a seis estudiantes del Liceo Naval investigados por presuntas agresiones.

El adolescente denunciante afirmó que temía por su seguridad dentro de Maranguita

El estudiante que presentó la denuncia sostuvo que se encontraba de espaldas mientras se quitaba el champú cuando advirtió un movimiento detrás de él. Según su relato, vio de reojo que uno de sus compañeros tomó una escoba y dirigió el palo hacia la zona de sus nalgas.

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El menor afirmó que reaccionó al advertir la maniobra y preguntó al otro alumno por qué actuaba de esa forma. La denuncia sostiene que el objeto habría rozado una parte de su cuerpo, aunque ese extremo forma parte de las diligencias que deben determinar las autoridades a cargo del caso.

“Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro”, manifestó el adolescente. También explicó que conoce al estudiante acusado desde que ambos tenían ocho años y que mantenían una relación de amistad antes de este episodio.

Un reporte televisivo presenta el testimonio de un estudiante del Liceo Naval internado en el centro juvenil Maranguita.

La denuncia surgió mientras los seis alumnos permanecían internados por otro caso

Los seis jóvenes habían sido internados en Maranguita por una acusación anterior de presunto ultraje contra otro alumno del Liceo Naval. El estudiante que ahora denunció el episodio con la escoba había expresado arrepentimiento por no haber intervenido para impedir aquella presunta agresión.

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Al referirse a su vínculo con el compañero al que acusa, el adolescente afirmó que ambos habían sido amigos durante años. “Él siempre ha sido un buen amigo conmigo, yo también he sido un buen amigo con él, pero esto ya se ha ido de las manos y estoy muy preocupado”, declaró.

La nueva denuncia abrió una investigación interna en el centro juvenil. La separación del alumno señalado busca evitar contactos con el denunciante y con los otros estudiantes mientras se revisan los relatos entregados ante las autoridades. El caso involucra a menores de edad, por lo que sus identidades se mantienen en reserva.

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Un estudiante del Liceo Naval advierte sobre el riesgo a su vida tras denunciar agresiones en el centro juvenil Maranguita.

El alumno acusado negó una maniobra contra su compañero con la escoba

El adolescente señalado rechazó haber intentado atacar a su compañero. De acuerdo con su versión, tomó la escoba únicamente para dejarla junto a un tacho y no realizó movimientos dirigidos hacia el cuerpo del denunciante.

“En ningún momento me puse a hacer maniobras con la escoba y tampoco he apuntado a sus nalgas”, sostuvo el alumno acusado. El menor aseguró que se trató de una coincidencia y negó que hubiera tenido intención de agredir o incomodar al otro estudiante.

El joven también vinculó la denuncia con un posible intento de la madre del adolescente para que su hijo pueda abandonar el centro y enfrentar el proceso desde su domicilio. Esa versión no ha sido acreditada de manera pública y forma parte del descargo presentado por el estudiante investigado.

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Un documento policial expone los detalles de una denuncia por presunta agresión sexual ocurrida en el centro juvenil Maranguita dentro del caso Liceo Naval.

Tres de los cuatro testigos respaldaron la versión del denunciante

Los cuatro alumnos que estaban en las duchas fueron consultados sobre lo ocurrido. Tres de ellos brindaron relatos que respaldan, en distintos niveles, la versión del denunciante. El cuarto afirmó que no observó la secuencia denunciada.

Uno de los estudiantes aseguró que vio al alumno acusado acercar el palo de escoba al cuerpo de su compañero. Según su declaración, el objeto habría rozado la nalga derecha del denunciante y el joven señalado se habría reído después de ese contacto.

Otros dos testigos indicaron que observaron movimientos con la escoba que interpretaron como un intento de atacar al adolescente. Las declaraciones coinciden en que hubo una maniobra con el palo de escoba, aunque las versiones deberán ser contrastadas con las diligencias y los elementos que recojan las autoridades.

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La entrada del Liceo Naval Almirante Guise registra actividad tras la presentación de nuevos testimonios sobre una denuncia presentada por un estudiante.

La investigación deberá determinar si existió una agresión o un acto fortuito

El caso se centra en establecer si el movimiento descrito por los testigos respondió a una conducta intencional o a la acción casual que alegó el adolescente acusado. También deberá definirse el alcance de un eventual contacto físico y las circunstancias en las que ocurrió dentro de las duchas.

La situación adquiere una dimensión adicional porque los seis alumnos se encuentran bajo custodia en un centro de rehabilitación juvenil por una investigación previa. Cinco permanecen en el área de bienvenida y uno fue aislado tras la nueva denuncia, una medida adoptada para mantenerlos separados mientras continúa la evaluación del caso.

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Una gráfica televisiva presenta las declaraciones de un alumno testigo de agresiones en el centro de reclusión juvenil Maranguita.

La madre del adolescente denunciante pidió que se investigue lo ocurrido y se garantice la seguridad de su hijo dentro de Maranguita. Las autoridades deberán recoger las declaraciones de los menores, revisar los protocolos internos del establecimiento y determinar las medidas que correspondan según los resultados de la investigación.