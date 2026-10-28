Perú

TAPP, la nueva red del BCRP que pondrá a prueba la infraestructura de bancos y fintech: ¿están preparados?

El nuevo Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 para regular transacciones con alias y códigos QR

BCR
La red compartida de pagos sustituirá parte de las conexiones tecnológicas bilaterales entre bancos y billeteras digitales.
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El piloto de TAPP, la plataforma de pagos inmediatos impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), previsto para fines de 2026, abre una nueva etapa para bancos, billeteras digitales, empresas de tecnología financiera y comercios.

La iniciativa busca que una persona pueda iniciar una transferencia o un pago desde una aplicación, aunque sus fondos estén depositados en otra entidad conectada al sistema.

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La promesa de interoperabilidad supone una oportunidad para ampliar la oferta de servicios financieros, pero exige inversiones en tecnología, ciberseguridad y operación continua.

Para Moisés Fernández Ruiz, director de Tecnología de KasNet, el costo de ingreso dependerá de la función que cada empresa adopte dentro de la nueva estructura.

La infraestructura compartida puede reducir costos de integración

Las entidades que aspiren a operar como proveedoras de acceso a pagos deberán contar con sistemas capaces de procesar operaciones en tiempo real y sin pausas.

Eso incluye infraestructura con disponibilidad permanente, mecanismos de respaldo, monitoreo, conciliación de transacciones, protocolos de continuidad de negocio y conexión certificada con la plataforma.

Uno de los efectos económicos esperados de TAPP es la sustitución de integraciones bilaterales. Hasta ahora, una empresa que pretendía ofrecer servicios con múltiples bancos, cajas o billeteras debía negociar y conectar sus sistemas con cada participante. Una infraestructura común puede reducir ese esfuerzo tecnológico y operativo.

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Las empresas se van a transformar en empresas globales digitales.
La red compartida de pagos sustituirá parte de las conexiones tecnológicas bilaterales entre bancos y billeteras digitales.

Procesar pagos en tiempo real exigirá sistemas disponibles las 24 horas

La disminución de esos costos no implica que las comisiones al usuario o al comercio bajen de forma automática. Las tarifas dependerán de las estrategias comerciales de cada participante y de la regulación aplicable. Aun así, una red interoperable puede aumentar la competencia entre quienes ofrecen pagos, transferencias y cobros digitales.

El impacto sería mayor para los pequeños negocios, que podrían acceder a nuevas formas de cobro directo en cuentas bancarias sin depender de una sola aplicación. La adopción, sin embargo, dependerá de que las soluciones sean simples, permitan verificar los pagos con rapidez y faciliten la conciliación diaria de ventas.

El BCRP aprobó en octubre el Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La norma contempla estándares para los proveedores y la interoperabilidad en operaciones de pago inmediato mediante alias o códigos QR.

Julio Velarde - BCRP
La red compartida de pagos sustituirá parte de las conexiones tecnológicas bilaterales entre bancos y billeteras digitales.

Las comisiones finales dependerán de los modelos de cada participante

Los pagos inmediatos eliminan las ventanas habituales de procesamiento y mantenimiento. El servicio debe estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana, incluso ante aumentos abruptos en el número de operaciones. Esto exige arquitecturas con redundancia, escalamiento automático y recuperación ante fallas sin que se interrumpa la totalidad de la red.

La otra variable es la seguridad. Un esquema que permite iniciar pagos desde distintas aplicaciones incorpora más actores, dispositivos y canales de acceso. Los controles deberán incluir autenticación reforzada, cifrado de datos, gestión de credenciales, límites de operación, monitoreo en tiempo real y trazabilidad de cada transferencia.

Fernández sostiene que la responsabilidad se repartirá entre quienes inician el pago, procesan la operación, administran la cuenta y operan la infraestructura central. “La seguridad es una responsabilidad compartida”, afirmó. La división de funciones busca evitar que la expansión de los servicios incremente los riesgos de fraude o de suplantación de identidad.

Personal para uso de Inhouse
La plataforma distribuirá la seguridad operativa entre las aplicaciones, las entidades administradoras de cuentas y la infraestructura central.

TAPP puede reducir las barreras tecnológicas para las fintech

El modelo también puede favorecer la entrada de nuevas empresas al sistema financiero. Una fintech o una billetera no necesitaría desarrollar toda la infraestructura que requiere un proveedor de acceso a pagos para ofrecer servicios sobre la red. El piloto controlado incluirá participantes que completen los procesos de certificación exigidos por el BCRP.

KasNet informó que participará en TAPP mediante su billetera digital Moni y que desarrolla un modelo de patrocinio para que fintechs, bancos, cajas y financieras ingresen como proveedores de aplicaciones de pago sin construir toda la arquitectura requerida. La empresa también señaló que avanza en un esquema de plataforma como servicio para instituciones que busquen operar directamente dentro de la red.

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