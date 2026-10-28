SBS y CAF advierten brechas en educación financiera: solo el 22% de adultos en Perú tiene altas capacidades para invertir

Las limitaciones también se evidencian al afrontar imprevistos y comprobar la seguridad de los productos financieros. Foto: Andina

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Invertir para incrementar el patrimonio requiere algo más que identificar una alternativa con una rentabilidad atractiva. En Perú, las limitaciones para administrar el dinero y evaluar los riesgos financieros representan un desafío para quienes buscan hacer crecer sus ahorros. Según la Encuesta de Capacidades Financieras 2026, elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y CAF, apenas el 22% de los adultos presenta un nivel alto de capacidades financieras.

Las dificultades también se reflejan en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la verificación de productos financieros. Solo el 39% de los peruanos podría cubrir un gasto imprevisto equivalente a un mes de sus ingresos, mientras que el 42% comprueba que los servicios financieros que contrata por internet provengan de entidades reguladas. Estas cifras ponen en evidencia la importancia de evaluar las condiciones de una inversión antes de comprometer el capital.

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¿Qué aspectos se deben evaluar antes de invertir?

Cristian Acosta, analista financiero de IB1 Investment Business One, sostiene que conocer el funcionamiento de los productos financieros y las instituciones que los ofrecen es fundamental antes de decidir dónde colocar el dinero. También considera necesario revisar los términos de contratación, los riesgos involucrados y las garantías legales disponibles, en lugar de basar la elección exclusivamente en las ganancias potenciales.

“Antes de pensar en dónde colocar nuestro patrimonio para hacerlo crecer, debemos conocer los diferentes productos financieros que existen dentro del mercado, quién está detrás de estos y cuáles son las condiciones para poder adquirirlos. Por otro lado, la transparencia permite conocer qué tan riesgoso es y qué características tiene una alternativa, así como el respaldo legal. Mientras exista un acompañamiento profesional, la empresa puede ayudar a que el inversionista pueda tomar una decisión con mayor información. Dicha confianza no debería construirse únicamente sobre una promesa de rentabilidad, sino sobre la claridad de todo el proceso y la asesoría brindada”, señala el especialista.

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Seis recomendaciones para tomar decisiones financieras informadas

Antes de destinar dinero a una inversión, Acosta plantea considerar varios factores que permitan reducir la exposición a pérdidas y determinar si una alternativa se ajusta a las necesidades de cada persona.

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

Contar con un fondo de emergencia: Es recomendable reservar un monto equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos para afrontar imprevistos. El dinero destinado a cubrir las necesidades cotidianas no debería comprometerse en inversiones, especialmente cuando la capacidad de respuesta ante emergencias sigue siendo limitada entre los adultos peruanos.

Revisar la transparencia del producto: Es necesario identificar cómo funciona la inversión, dónde se colocará el capital, qué comisiones o costos implica y cuáles son sus condiciones. También se deben conocer los riesgos asociados, pues ninguna alternativa financiera está completamente libre de ellos.

Verificar el respaldo legal: Antes de entregar dinero, se debe comprobar quién ofrece el producto, bajo qué estructura opera y qué mecanismos de protección existen para el inversionista. Esta revisión adquiere especial importancia en las operaciones digitales, debido a que solo el 42% de los adultos verifica que los productos financieros contratados en línea provengan de entidades reguladas.

Buscar asesoramiento profesional: La orientación especializada puede ayudar a comprender las características de cada instrumento y determinar si resulta compatible con los objetivos financieros y el perfil de riesgo de la persona.

Definir cuándo se necesitará el dinero: El plazo previsto para utilizar los recursos debe influir en la elección. Una inversión con fluctuaciones importantes podría tener sentido para objetivos de largo plazo, pero representar un problema si se requiere disponer del capital en el corto plazo.

Diversificar el patrimonio: Distribuir los recursos entre diferentes activos, empresas, monedas o sectores permite evitar una concentración excesiva. De esta manera, el desempeño desfavorable de una inversión no necesariamente comprometerá todo el capital disponible.

Comprender cómo operan las alternativas financieras y quiénes las ofrecen es clave antes de elegir dónde invertir el dinero. Foto: Andina

La educación financiera, un factor para reducir los riesgos

Las cifras de la encuesta de la SBS y CAF muestran que todavía existen dificultades para evaluar productos y administrar los recursos personales. Para IB1, este escenario refuerza la necesidad de que los inversionistas busquen información verificable y no tomen decisiones únicamente a partir de recomendaciones de familiares o amigos, ni de ofertas que prometan rendimientos elevados.

Antes de comprometer sus ahorros, cada persona debe comprender qué producto está contratando, qué proporción de su patrimonio pondrá en riesgo y si las posibles ganancias guardan relación con las pérdidas que podría afrontar. Estos elementos permiten analizar una propuesta con mayor criterio y evitar que las expectativas de rentabilidad desplacen la evaluación de sus condiciones.

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“La confianza en una inversión se construye antes de realizar la operación. Dedicar tiempo a revisar la información, conocer el producto y qué entidades lo ofrecen, hacer preguntas y comprender las condiciones permite que la decisión financiera responda a un objetivo concreto y no únicamente a la expectativa de obtener una ganancia. En un mercado con cada vez más alternativas de inversión, informarse también forma parte de invertir responsablemente”, concluyó Acosta.