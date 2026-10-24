Perú

Altas temperaturas ponen en riesgo a los adultos mayores: EsSalud advierte por golpes de calor

El Seguro Social alertó sobre síntomas que requieren atención médica durante el aumento de temperaturas previsto para las próximas semanas

Especialistas del INSM alertan sobre riesgos del calor en la salud mental de adultos mayores durante el verano. (Foto: Difusión)
Especialistas del INSM alertan sobre riesgos del calor en la salud mental de adultos mayores durante el verano. (Foto: Difusión)
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El aumento de las temperaturas previsto para este fin de semana llevó al Seguro Social de Salud (EsSalud) a advertir que los casos de golpe de calor en adultos mayores pueden aumentar y requieren atención ante señales como confusión, náuseas o vómitos. La institución pidió proteger a esta población frente a la exposición al sol.

La jefa del Departamento de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, Luz Pecho Sánchez, vinculó el riesgo con la llegada del Fenómeno El Niño. Explicó que el calor altera la termorregulación, mecanismo que permite al cuerpo mantener su temperatura, y puede ocasionar deshidratación y agotamiento físico en adultos mayores durante olas de calor.

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“Ante el incremento de las temperaturas que vamos a afrontar por la llegada del Fenómeno El Niño esto elevará los casos por golpe de calor y en los adultos mayores es extremadamente peligroso porque hay cambios en la termorregulación, que es la capacidad del organismo para regular su temperatura”, dijo la especialista del Hospital Almenara.

El golpe de calor puede manifestarse con cefalea, incremento de la presión arterial, bochorno, cansancio, náuseas, vómitos y confusión, según la geriatra. Pecho Sánchez indicó que esta última señal exige atención médica especializada en los servicios de emergencia. El malestar puede iniciar como una alerta física, pero requiere una respuesta rápida cuando afecta la orientación.

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“Si se presenta algunos de estos síntomas primero es llevarlo a un lugar ventilado, tratar de hidratarlo, pero si hay signos de confusión hay que llevarlo inmediatamente a un establecimiento de salud para atenderlo y tomar todas las medidas necesarias para su estabilización”, anotó la jefa del Departamento de Geriatría de Hospital Nacional Guillermo Almenara.

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Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C en la costa norte

La advertencia coincide con un aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que prevé incremento de temperaturas diurnas de moderada a extrema intensidad entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. El pronóstico abarca sectores de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Durante esos días, la escasa nubosidad cerca del mediodía favorecerá un mayor paso de radiación ultravioleta. El Senamhi también anticipó ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante las tardes. En la costa norte, el aviso contempla lluvias dispersas. Estas condiciones elevan la exposición solar en horarios que requieren precauciones para adultos mayores.

El sábado 24, las máximas llegarían a 36 °C en la costa norte, 31 °C en la central y 30 °C en la sur. El domingo 25, las previsiones señalan 36 °C en el norte, 31 °C en el centro y 32 °C en el sur. La sierra sur tendría máximas de hasta 33 °C.

“Por eso debemos hidratarnos, ventilar los espacios, evitar la exposición al sol y proteger especialmente a nuestros adultos mayores con sombreros de ala ancha”, recomendó la doctora Luz Pecho Sánchez. También sugirió usar protector solar y evitar las actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00, periodo de mayor temperatura y radiación ultravioleta.

Las medidas incluyen ofrecer agua con frecuencia, mantener ambientes ventilados y buscar sombra cuando sea necesario. Familiares y cuidadores pueden observar cambios en el estado habitual de la persona mayor, como desorientación o decaimiento.

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