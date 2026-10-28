Perú

Fenómeno El Niño acelera la instalación de barreras en quebradas de Lima: ANA promete terminarlas antes de mediados de diciembre

La Autoridad Nacional del Agua prevé completar 12 estructuras en 10 quebradas de Lima para reducir el impacto de huaicos en Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia

Fenómeno El Niño y Niño Global
Carapongo, una de la zonas más humildes de Lima, en Lurigancho-Chosica, resultó uno de los puntos más afectados por el Niño Costero de 2017, que trajo activación de quebradas y caída de huaicos. (RPP Noticias)
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) prevé culminar entre el 10 y el 12 de diciembre la instalación de 12 barreras dinámicas en 10 quebradas de Lima, una intervención orientada a reducir la exposición de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia ante posibles huaicos vinculados al Fenómeno El Niño.

Juan Castro Vargas, jefe de la entidad, indicó que el Consorcio Barrera Dinámica ya coloca tres estructuras. La tercera quedará terminada esta semana y la cuarta la próxima. El cronograma contempla completar el conjunto antes de la segunda quincena de diciembre, cuando se prevé un aumento progresivo de los caudales.

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“Hoy está el Consorcio Barrera Dinámica que está instalando, vamos instalando tres barreras. Esta semana se concluye la tercera, la próxima semana se concluye la cuarta”, afirmó Castro Vargas.

Las barreras son estructuras flexibles diseñadas para retener rocas, tierra y otros materiales que descienden por las quebradas durante lluvias intensas. Su función no elimina el riesgo, pero busca disminuir la fuerza del flujo antes de que alcance sectores poblados, vías locales o infraestructura situada en la parte baja de las cuencas.

El titular de la ANA explicó que estas obras permanecieron sin instalar desde su adquisición, en 2023, por trámites administrativos. Tras una evaluación, se autorizó su colocación frente a la temporada de lluvias. La entidad concentrará parte de su trabajo en quebradas de Lima este, donde los huaicos han afectado a poblaciones y rutas de conexión en eventos anteriores.

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Castro Vargas sostuvo que la instalación busca dar “mayor seguridad a la población de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia”. Las intervenciones se desarrollan mientras las autoridades actualizan medidas de prevención por el avance de El Niño y la proximidad del periodo de mayores precipitaciones.

Las proyecciones para el periodo 2026-2027 mantienen en alerta a las autoridades y a las familias expuestas a huaicos. En Lima, algunas avenidas y zonas urbanas podrían registrar inundaciones si se presentan precipitaciones intensas. Composición: Infobae
Las proyecciones para el periodo 2026-2027 mantienen en alerta a las autoridades y a las familias expuestas a huaicos. En Lima, algunas avenidas y zonas urbanas podrían registrar inundaciones si se presentan precipitaciones intensas. Composición: Infobae

ANA identifica 140 puntos críticos y mantiene trabajos hasta el 30 de diciembre

La ANA informó que en Lima se identificaron al menos 140 puntos críticos ante posibles desbordes y acumulación de sedimentos. De ese total, 11 fueron asignados a la institución para labores de limpieza y descolmatación. Estas tareas se enfocan en retirar material acumulado de los cauces antes de que las lluvias eleven el nivel del agua y dificulten su recorrido natural.

“Actualmente estamos en 28 frentes desde Tumbes hasta Lima y hemos concluido al 100% en 14 puntos de estos 70. Nuestro cronograma va hasta el 30 de diciembre, cuando los caudales de los ríos recién comenzarán a aumentar”, sostuvo.

El funcionario diferenció los trabajos según las características de cada río. Explicó que el Rímac es pedregoso, una condición que demanda más tiempo de intervención y genera mayor desgaste de maquinaria.

En cambio, señaló que los ríos arenosos, frecuentes en zonas de Tumbes y Piura, acumulan más sedimentos y requieren retirar ese material para mantener capacidad de conducción.

Las labores de prevención coinciden con acciones de monitoreo en otras quebradas del país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) instaló cámaras y sensores en 12 quebradas para anticipar aluviones, flujos de detritos y huaicos. Los dispositivos registran la velocidad y la altura del material que desciende, datos que permiten calcular cuánto tardaría en llegar a zonas cercanas.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, precisó que los equipos funcionan en la quebrada Huaicoloro, en Lima, de sectores de Arequipa y Áncash. “La idea aquí es salvar vidas humanas, no infraestructura”, afirmó. El sistema comparte información con gobiernos regionales para que activen alertas tempranas, aunque decisiones de evacuación corresponden a autoridades.

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