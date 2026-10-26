México

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

Un video grabado antes de su muerte revela las instrucciones que el streamer salvadoreño dejó a sus padres para despedirlo sin rezos, con música, anime y comida

El streamer Komanche aparece en su espacio habitual de transmisión frente a una cámara y micrófono, portando auriculares y gorra. Durante la sesión en vivo, el creador de contenido expone ante sus seguidores diversas instrucciones y preferencias personales para el momento de su funeral, señalando la compra de pizza para los asistentes y la reproducción de canciones del artista Bad Bunny.
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El Komanche, creador de contenido salvadoreño identificado como Carlos Mauricio Gómez, dejó grabado un video con instrucciones para su funeral antes de ser localizado sin vida este domingo 25 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

Tras darse a conocer su muerte, se viralizó un video dirigido a sus padres, en el que rechaza un velorio católico y pide música de Bad Bunny, pizza y una televisión con sus contenidos favoritos de anime.

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“Siento que ya estoy en mis últimos días, de verdad”, dijo el streamer en el fragmento que circula en TikTok y X tras conocerse su muerte. Tenía 33 años y fue hallado en una vivienda de la calle Paseo de Niza, colonia Paseo de Cumbres.

Komanche rechaza velorio católico tras su muerte

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny” (@elkomanche)
Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny” (@elkomanche)

En el clip extraído de uno de sus últimos streams, el Komanche les pidió a sus seguidores que le hicieran llegar ese video a sus padres, advirtiendo que no quería un velorio católico en caso de que muera.

“Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurra que en mi velorio sea un velorio católico”, expresó durante la transmisión en vivo. Añadió: “A mí me cagan los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando”.

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En lugar de un rito convencional, pidió a sus seres queridos que recordaran las cosas que lo hacían feliz, como la música que le gustaba, comida informal y que se transmitieran sus programas favoritos.

Komanche pide Pizza Hut para los amigos, Little Caesars para el resto

(Instagram)
(Instagram)

Komanche fue específico con el menú de su despedida. “Que no vayan a dar tamales, que den mi comida favorita: pizza, pueden dar Pizza Hut o Little Caesars”, dijo en el clip que se hizo viral en las redes sociales.

El streamer incluso dejó previsto el financiamiento, asegurando que dejaría algo de dinero para que compren las comida. “Les voy a dejar un poquito de dinero para que compren Pizza Hut o Little Caesars, que no vayan a dar pizza de la siciliana”, señaló el influencer salvadoreño.

La distinción entre invitados fue parte de la broma. “A los que fueron mis amigos en vida denles Pizza Hut, a los otros, Little Caesars”, agregó en el mismo fragmento.

Música de Bad Bunny y pantalla con anime: las últimas peticiones de Komanche en su funeral

La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México
La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

El creador de contenido pidió que sonara música de Bad Bunny durante el velorio, uno de sus artistas favoritos. También solicitó una pantalla de gran formato con contenido de su gusto.

“Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, los mejores momentos de Messi, pidió.

Para el streamer, esa pantalla funcionaría como punto de reencuentro con quienes lo conocían. “El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”, afirmó.

Komanche pidió 5 mil dólares prestados días antes de morir

La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México
La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

Previo a su fallecimiento, Komanche solicitó un préstamo de 5,000 dólares en una transmisión de TikTok: “Hey, Carvajal, ¿me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda?”, dijo el streamer.

Aseguró que atravesaba dificultades financieras tras perder patrocinios por acusaciones de acoso y abuso sexual que había negado. “Necesito con cinco mil dólares salgo, salgo de todo, yo creo”, expresó mientras leía mensajes de sus seguidores.

Su mánager, identificado como Reyes, confirmó el fallecimiento del creador de contenido en Monterrey y señaló que ambos habían planeado una velada de boxeo en El Salvador. Hasta el momento no existe información oficial que vincule las declaraciones del streamer sobre su velorio con la causa de su muerte.

¿Cómo ha muerto Komanche?

Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso (Instagram/ El Komanche)
Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso (Instagram/ El Komanche)

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, murió a los 30 años. Su cuerpo fue encontrado la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, el caso quedó clasificado como “muerte a reserva de autopsia”. El reporte preliminar, recibido a las 19:30 horas del domingo, apunta a un probable suicidio por ahorcamiento, aunque la confirmación pericial sigue pendiente.

Qué pasó con Komanche

Antes de la confirmación oficial circularon otras hipótesis, entre ellas una posible intoxicación por medicamentos, vinculada a publicaciones recientes del streamer sobre deudas, problemas económicos y el retiro de patrocinios tras señalamientos en su contra en redes sociales. Ninguna autoridad respaldó esa versión.

(Instagram: Komanche)
(Instagram: Komanche)

El Komanche había hablado públicamente en el pasado sobre diagnósticos de depresión, ansiedad y trastorno bipolar, detectados desde 2014. Días antes de morir, el 19 de octubre, publicó en X el mensaje: “Los días simplemente no mejoran”.

Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento este lunes 26 de octubre y llamó a reflexionar sobre el impacto del acoso digital, al señalar que el creador de contenido había recibido críticas constantes en internet.

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