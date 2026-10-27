Cautelares, arbitraje y compraventa: cómo un conflicto entre accionistas puede incidir en una operación corporativa

Las garantías jurídicas aportan reglas claras y mecanismos de resolución de conflictos que reducen la incertidumbre en las transferencias accionarias y protegen los derechos de compradores, vendedores y accionistas minoritarios.

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La compraventa de acciones que modificó la estructura de control de un conglomerado ha abierto un nuevo frente sobre los posibles efectos más allá de las partes involucradas: ¿cómo actuar cuando una medida cautelar detiene una operación corporativa mientras los accionistas mantienen una controversia pendiente?

El caso puso bajo análisis el efecto de las decisiones judiciales sobre una transferencia mayoritaria de acciones y los plazos de ejecución de este tipo de acuerdos. Pero la situación podría también servir como referencia para futuras disputas societarias.

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La cuestión abarca las condiciones que deben acreditarse para suspender de forma temporal un cambio de control, la protección de los accionistas minoritarios y la previsibilidad requerida por compradores, vendedores y empresas durante un proceso arbitral.

La cautelar paralizó la transferencia desde julio

La controversia se originó tras una medida cautelar de no innovar que paralizó la transferencia de 173.671.569 acciones, equivalentes al 62,94% del capital social de la compañía.

El pedido fue presentado por tres accionistas minoritarios, quienes buscaban preservar los efectos de un eventual laudo arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Una acción es una parte del capital de una empresa que otorga a su titular derechos económicos y, según su tipo, participación en decisiones societarias. Créditos: Poder Judicial

La restricción se mantuvo vigente desde julio, hasta que el juez suplente a cargo del Séptimo Juzgado Comercial de Lima resolvió dejarla sin efecto. Según la información publicada por La República, la resolución concluyó que la cautelar no cumplía con el requisito de razonabilidad y que sus efectos resultaban excesivos frente a la controversia planteada.

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Tras esa decisión, la compraventa se concretó y fue comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La operación comprendió la transferencia de una participación mayoritaria del 62,94% del capital social de la compañía.

Las partes no informaron oficialmente el valor de la transacción, aunque el portal Infomercado estimó que la operación habría ascendido a unos USD 57,3 millones, con un valor de USD 0,33 por acción.

La discusión judicial se trasladó a la situación del juez titular

El expediente conserva, además, un componente administrativo, según el medio. Juan Varillas Solano, juez titular del despacho que emitió la cautelar inicial, fue suspendido de manera preventiva el 20 de agosto en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la elaboración de resoluciones cautelares.

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Entre los cuestionamientos figuraba que documentos vinculados con resoluciones judiciales habrían sido elaborados fuera del despacho y en equipos no institucionales. La información publicada por La República indicó que la investigación también observó el traslado de archivos mediante un USB personal antes de su incorporación al sistema judicial.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) recibe y supervisa la difusión de información relevante del mercado de valores para que los inversionistas cuenten con datos sobre operaciones y hechos que puedan afectar sus decisiones.

Según informó luego Expreso, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) dejó sin efecto la suspensión preventiva y ordenó la reincorporación de Varillas al Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

La defensa de los accionistas minoritarios sostuvo que la decisión fue comunicada a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, hace más de una semana.

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La restitución del magistrado todavía no se habría concretado, según esa versión. La defensa sostiene que la continuidad del juez suplente plantea una discusión sobre el derecho al juez natural, mientras que la transferencia accionaria ya fue formalizada ante la SMV.

Una disputa entre socios con efectos sobre una operación de control

El caso reúne tres planos: una controversia entre accionistas, una medida cautelar vinculada con un arbitraje y una discusión administrativa sobre la composición del juzgado que tramitó el expediente. La cautelar buscó resguardar un eventual laudo, mientras que el levantamiento de la restricción habilitó la ejecución de la operación.

La reposición pendiente incorpora una variable adicional a una controversia que ya trascendió la discusión entre socios. El desarrollo del expediente permitirá establecer cómo se delimitan los efectos de las medidas cautelares y de los cambios temporales de magistrados sobre las operaciones de transferencia de control.

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