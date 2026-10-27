Perú

Magaly Medina sobre el regreso de Gisela Valcárcel con ‘Aló, Gisela’ en formato digital: “Hay gente que sí la sigue”

La conductora de televisión opinó sobre la nueva etapa de la popular ‘Señito’ y consideró que busca reencontrarse con el público que recuerda el programa que la llevó a la popularidad

La conductora reaccionó al regreso de ‘Aló, Gisela’ mediante plataformas digitales y comentó las dificultades que, a su juicio, tendría la presentadora para volver a la televisión tradicional. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Magaly Medina reaccionó al regreso de Gisela Valcárcel con ‘Aló, Gisela’, esta vez mediante un formato digital, y cuestionó la decisión de la conductora de apostar nuevamente por un espacio que la hizo popular hace años. Durante su programa del 26 de octubre, la presentadora ironizó sobre esta nueva etapa y planteó que la empresaria estaría buscando una alternativa después de dejar la televisión tradicional.

“¡Ay, Gise! ¿Qué le pasó? Por favor, ¿qué le pasa?”, exclamó Medina al comentar el contenido de la nueva propuesta de su colega. La conductora consideró que Valcárcel estaría probando una nueva forma de comunicarse con sus seguidores, en un escenario en el que, según su apreciación, los canales de televisión ya no estarían dispuestos a apostar por un formato de producción costosa.

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Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, estaba probando, supongo, ¿no? Estaba probando otra forma, la forma digital, para ver que ya ahora no está en ningún canal de televisión, que nadie quiere apostar por un formato tan caro y que de repente no va a resultar bien”, manifestó.

Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina también recordó la popularidad que alcanzó Gisela Valcárcel con ‘Aló, Gisela’ y consideró que su apuesta digital buscaría conectar con quienes todavía recuerdan aquel espacio televisivo.

“Pues entonces, ella ha decidido probar su formato, ‘Aló Gisela’, que la encumbrara hace tantos años a la popularidad, para, digamos, hablarle a aquellos que todavía recuerdan su programa”, comentó.

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Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pese a sus cuestionamientos, la presentadora reconoció que Valcárcel mantiene una audiencia fiel y que su trayectoria le ha permitido conservar seguidores interesados en sus proyectos. Para explicarlo, comparó la percepción que genera su colega con las distintas reacciones que ella misma despierta entre el público.

Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y hay gente que sí la sigue a ella y que, así como hay gente a la que yo le caigo antipática o simpática, pues ella parece que a la gente que la quiere, pues la quiere, ¿no?”, sostuvo.

“Pero difícilmente yo veo que ella tiene odiadores. Lo que sí tiene es mucha fanaticada”, agregó. Sin embargo, Medina volvió a lanzar una crítica contra la manera en que Valcárcel suele expresarse públicamente. “Oye, eso sí a mí me... no sé qué le pasa a la Gisela. Estaba como ella siempre, pues habla y suelta cosas, ¿no? Porque siempre viene con sus cantinfladas”, comentó.

Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

‘Aló Gisela’ marcó el inicio de la carrera de Valcárcel como conductora de televisión

Gisela Valcárcel comenzó su carrera en la televisión peruana como vedette del programa humorístico ‘Risas y Salsa’. En 1987 asumió la conducción de ‘Aló, Gisela’, espacio que impulsó su popularidad y la consolidó como uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica, por lo que recibió el apelativo de ‘la reina del mediodía’.

Durante esa etapa, la presentadora popularizó el término “señitos” para dirigirse a las amas de casa que seguían su programa, una expresión que quedó vinculada a su identidad televisiva. Paralelamente, incursionó en el mundo empresarial con productos dirigidos al público femenino, entre ellos zapatillas y perfumes. También fundó el salón de belleza Amarige y la revista Gisela.

Como parte de su reciente actividad en redes sociales, Valcárcel compartió un video que compara imágenes de una emisión antigua de ‘Aló, Gisela’ con un homenaje publicado por María Pía Copello en plataformas digitales, recordando la huella que dejó el programa en la televisión peruana.

Posteriormente, la conductora amplió su trabajo en la industria audiovisual con la creación de GV Producciones, empresa encargada de desarrollar formatos como ‘El último pasajero’, ‘Dr. TV’ y ‘Bailando por un sueño’, entre otras propuestas que formaron parte de distintas etapas de la televisión nacional.

Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina opina sobre ‘Aló, Gisela’ y reconoce que Gisela Valcárcel tiene una “mucha fanaticada”. Captura: Magaly TV La Firme.

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