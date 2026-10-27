Perú

Los peruanos confían más en el ChatGPT o influencers que en sus políticos, policías y jueces, según Ipsos

¿Qué tan desconfiados somos los peruanos? El país obtuvo -13 puntos en el Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 y empató con Chile entre los últimos lugares de América Latina

Congreso de la República con cámara bicameral 2026
Los chatbots de inteligencia artificial alcanzaron 28% de confianza en Perú y superaron a las instituciones públicas. - Crédito Congreso de la República
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Los peruanos encuestados declaran más confianza en los chatbots de inteligencia artificial que en los políticos, los policías y los jueces, según el informe Ipsos Global Trustworthiness Index 2026. El 28% considera confiables a los chatbots, frente al 17% que confía en la Policía, el 16% en los jueces y el 11% en los políticos.

Los influencers de redes sociales también superan a los políticos, aunque por una diferencia mínima: 12% de los encuestados confía en ellos, un punto porcentual más que en los representantes políticos. Sin embargo, esa categoría queda por debajo de jueces y policías en la medición de confianza.

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Los políticos son los más “indignos” de confianza, según Ipsos

Los datos permiten establecer dos comparaciones distintas. Por un lado, los chatbots de IA se sitúan por encima de políticos, influencers, jueces y policías. Por otro, los influencers solo están por encima de los políticos.

No es posible sumar ambas categorías para construir un porcentaje conjunto, ya que Ipsos preguntó por cada una de forma independiente y una persona pudo valorar positivamente a más de un grupo.

La confianza mundial en los chatbots de inteligencia artificial promedió 23%, una cifra inferior al registro de Perú. (AP foto/Kiichiro Sato)
La confianza mundial en los chatbots de inteligencia artificial promedió 23%, una cifra inferior al registro de Perú. (AP foto/Kiichiro Sato)

Sin embargo, la diferencia se amplía al observar los niveles de desconfianza. El 33% de los participantes manifestó una opinión desfavorable sobre los chatbots de IA. El porcentaje asciende a 53% en los influencers, 54% en la Policía, 55% en los jueces y 68% en los políticos.

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Los ministros de Estado registran el menor nivel de confianza entre las categorías evaluadas en Perú, con 10%. El 67% expresó desconfianza hacia ellos. Los funcionarios públicos obtienen 13% de confianza y 59% de desconfianza.

Científicos, médicos y docentes encabezan la confianza en Perú

Los científicos lideran la clasificación peruana, con 51% de confianza y 17% de desconfianza. Médicos y docentes comparten el segundo lugar, con 46% de valoraciones favorables. En ambos casos, el 19% de los encuestados manifestó desconfianza.

Los emprendedores tecnológicos alcanzan 37% de confianza, seguidos por la persona común, con 33%. La evaluación de esta última categoría arroja un saldo positivo: 22% de los consultados desconfía de las personas comunes, por debajo de quienes confían en ellas.

PNP - transito - licencia de conducir - brevete
Los ministros de Estado registraron el nivel más bajo de confianza en el país con 10% de opiniones favorables.

El panorama cambia entre las profesiones e instituciones relacionadas con el sistema político, la seguridad y la justicia. La Policía obtiene 17% de confianza y 54% de desconfianza; los jueces, 16% y 55%, respectivamente. Los políticos tienen el peor saldo, con 11% de confianza frente a 68% de desconfianza.

Perú obtuvo -13 puntos en el índice general por país elaborado por Ipsos, que resume el saldo entre confianza y desconfianza para las 22 categorías relevadas. El resultado es el mismo que el de Chile y coloca al país entre los niveles más bajos de los 31 mercados analizados.

De mayor a menor, los grupos y profesiones en los que más confían los peruanos encuestados son:

  • Científicos: 51%
  • Médicos: 46%
  • Docentes: 46%
  • Emprendedores tecnológicos: 37%
  • Persona común: 33%
  • Encuestadores: 31%
  • Entrenadores personales: 29%
  • Miembros del clero o sacerdotes: 29%
  • Chatbots de inteligencia artificial: 28%
  • Líderes empresariales: 27%
  • Fuerzas Armadas: 24%
  • Ejecutivos de publicidad: 23%
  • Presentadores de noticias de televisión: 21%
  • Banqueros: 20%
  • Abogados: 19%
  • Periodistas: 19%
  • Policía: 17%
  • Jueces: 16%
  • Funcionarios públicos: 13%
  • Influencers de redes sociales: 12%
  • Políticos: 11%
  • Ministros de Gobierno: 10%

Médicos y científicos lideran el ranking mundial

A escala global, la confianza se concentra en las profesiones vinculadas a la salud, la investigación y la educación. Los médicos encabezan el ranking, con 58% de valoraciones favorables entre los encuestados de 31 países.

Los científicos los siguen con 57% y los docentes, con 53%. También superan el promedio de confianza las Fuerzas Armadas, con 40%; los jueces y la Policía, con 36% cada uno; y la persona común, con 34%.

Minsa aplica por primera vez en hospital público técnica de ganglio centinela para cáncer de endometrio. (Foto: Agencia Andina)
Médicos y docentes compartieron el segundo lugar en la medición nacional con 46% de menciones positivas. (Foto: Agencia Andina)

En la parte baja aparecen los políticos, con apenas 13% de confianza y 61% de desconfianza. Los influencers de redes sociales reúnen 14% de opiniones favorables; los ejecutivos de publicidad, 15%; y los ministros de Gobierno, 17%.

Los chatbots de inteligencia artificial quedan en una posición intermedia: 23% de los participantes los considera confiables y 40% expresa desconfianza. En Perú, ese nivel de confianza asciende a 28%, cinco puntos por encima del promedio global.

El Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 recogió las respuestas de 23.537 adultos de hasta 74 años entre el 19 de junio y el 3 de julio de 2026. La comparación con las ediciones previas, disponible para 19 países, muestra que médicos y científicos conservaron su liderazgo desde 2018, mientras que los políticos permanecieron en el último lugar.

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