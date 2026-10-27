¿Fin del geólogo? La inteligencia artificial ya trabaja en los pozos petroleros

Un geólogo analiza muestras de roca y datos digitales en el campo mientras evalúa la viabilidad de la fracturación hidráulica en México, con un equipo de perforación al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Son las tres de la madrugada. Bajo el suelo, a miles de metros de profundidad, una broca gira a ciegas. Ninguna cámara llega hasta allí y nadie puede mirar.

Pero en una cabina que vibra junto al pozo de petróleo, una persona acaba de notar algo extraño: un fragmento de roca que no debería estar ahí y un leve aumento de gas. Tiene minutos para decidir si se trata de un tesoro o del comienzo de una tragedia.

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Esa persona es el geólogo de pozo. Su trabajo casi nunca sale en las noticias. Y por primera vez en décadas, ya no está solo en la cabina.

El oficio invisible

Su laboratorio de geología es una cabina instalada junto al pozo. Mientras la broca rompe la roca, un fluido llamado lodo sube a la superficie arrastrando fragmentos diminutos y gases. El geólogo los lava, los seca, los examina al microscopio y mide cada gas que aparece. Metro a metro, reconstruye un mundo que nadie ha visto. En la industria, este oficio se conoce como mudlogging.

FILE PHOTO: A man works on the rig of an oil drilling pump site in McKenzie County outside of Williston, North Dakota, U.S., March 12, 2013. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo/File Photo

Su trabajo sirve para tres cosas decisivas. Indica en qué tipo de roca se perfora y a qué profundidad. Detecta señales de petróleo o gas, es decir, si el pozo vale la pena. Y avisa del peligro: gases tóxicos, paredes del pozo que se derrumban, un ingreso brusco de fluidos que puede terminar en un descontrol, con pérdidas humanas y materiales, y contaminación ambiental. Con esa información, alguien decide si continúa, ajusta o detiene la perforación.

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Durante décadas, todo esto dependió de los ojos, la experiencia y la resistencia en turnos de doce horas. Hasta ahora.

El compañero que no parpadea

Llegó la inteligencia artificial (IA), junto con sensores más precisos, escáneres láser, microscopios digitales y datos que viajan en tiempo real.

Los microscopios digitales fotografían cada fragmento de roca y la IA lo analiza en segundos: reconoce de qué roca se trata y estima si podría contener petróleo o gas. A diferencia de una persona agotada tras una guardia de doce horas, mantiene el mismo rigor a las seis de la tarde y a las seis de la madrugada.

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Un operario técnico con casco sostiene cables de cobre y consulta una pantalla táctil mientras un robot de inteligencia artificial observa su trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar el desastre antes de que ocurra

A veces las paredes del pozo se desmoronan. Los fragmentos que caen pueden atrapar la tubería y paralizar la operación. En la Universidad de Texas en Austin se desarrolló un sensor con cámara de alta resolución y escáner láser tridimensional que, instalado en la zaranda (donde el lodo se separa de los recortes), mide en tiempo real el volumen, el tamaño y la forma de los fragmentos que llegan a superficie. Es una alarma que se activa antes de que el problema se vea.

Otros sistemas vigilan sin descanso la presión, los tanques y el lodo, y pueden anticipar una entrada de fluidos minutos antes de que sea evidente. También ayudan a descartar falsas alarmas en la detección de gases como el sulfuro de hidrógeno, capaz de matar en minutos.

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FILE PHOTO: Drilling rigs are seen at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, at the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo

El reloj secreto del pozo

Hay un detalle que casi nadie imagina. La muestra que corta la broca no llega de inmediato: tarda desde media hora hasta más de una hora en subir a la superficie. Es el tiempo de retorno.

Si ese cálculo falla, el error es enorme. Se puede creer que apareció petróleo a 4.010 metros cuando en realidad estaba a 3.980. Treinta metros de diferencia que pueden costar millones. La IA recalcula ese tiempo de forma continua.

Una cabina conectada al mundo

La información ya no se queda junto al pozo. Viaja en tiempo real, por satélite, fibra o redes celulares, hasta centros de operaciones remotos, a veces a miles de kilómetros. Allí, equipos de geólogos e ingenieros siguen la perforación mientras ocurre y respaldan al geólogo de pozo con interpretación y decisiones.

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Esa vigilancia permite detectar a tiempo influjos, pérdidas de circulación o cambios de formación, reducir el tiempo no productivo y mantener la trayectoria dentro de la zona objetivo. La IA genera reportes automáticos, revisa la calidad de los datos y compara el pozo con sus vecinos y con históricos.

Una aguja de precisión analiza los microespacios de una muestra de arenisca sostenida por un guante técnico en un laboratorio de geociencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El fin del geólogo?

Todo esto suena a sentencia. No lo es.

La IA reconoce patrones; el geólogo entiende el contexto. Un algoritmo puede avisar que los gases subieron o que la roca cambió, pero no sabe qué significa eso en esa zona, en ese campo y en ese pozo. Solo el geólogo contrasta la alerta con las muestras, con la historia del lugar y con los pozos que ha acompañado, y distingue una falla geológica desconocida de un simple sensor averiado.

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La historia lo confirma. En 2010, la plataforma Deepwater Horizon explotó en el Golfo de México y provocó el mayor derrame marino de petróleo conocido. Las investigaciones identificaron, entre otras fallas, la mala interpretación de las señales de presión y del ingreso de gas. Las señales existían. Faltó leerlas bien.

Y hay algo más que ningún sistema aprende de sus datos: la duda. El geólogo se pregunta por qué esta roca no debería estar aquí o por qué este pozo no se comporta como los vecinos. Reconocer lo inesperado y convertirlo en una decisión sigue siendo tarea humana.

An automated oil drilling rig operated by ExxonMobil in Midland, Texas, U.S., August 17, 2026. REUTERS/Sheila Dang

Una alianza, no un reemplazo

Volvamos a la cabina, a las tres de la madrugada.

El sistema acaba de lanzar una alerta de incremento de gas. El geólogo mira la pantalla, luego el microscopio y luego las muestras. Piensa en el pozo vecino, en lo que vio hace dos años. Y decide si la máquina tiene razón o si se equivoca.

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Innovar no es solo sumar herramientas, sino tener la mentalidad para cuestionarlas. Un buen geólogo sabe cuándo confiar en la máquina y cuándo contradecirla. La IA amplía su vista, pero su criterio decide qué hacer con lo que ve.

La tecnología procesará millones de datos a gran velocidad, pero difícilmente reemplazará el ojo experto, la intuición y el sentido común de quien decide a tiempo, en medio del riesgo. Porque en el pozo, el factor humano sigue siendo la última defensa. Quien decide bien protege vidas y millones de dólares.