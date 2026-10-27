León XIV en Perú: regiones de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar sin concurso por visita del sumo pontífice

El papa León XIV visitará Perú entre el 11 y el 16 de noviembre como parte de una gira por Sudamérica.

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Los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar bienes y servicios mediante un mecanismo no competitivo para atender la visita del papa León XIV al Perú.

El Ejecutivo aprobó medidas excepcionales y temporales en contratación pública y gestión de residuos que estarán vigentes hasta el 16 de noviembre, último día de la agenda del pontífice en el país.

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El Decreto de Urgencia N° 014-2026 autoriza a las tres administraciones regionales a emplear el procedimiento contemplado en la Ley General de Contrataciones Públicas para cubrir requerimientos que tengan una relación directa e indispensable con las actividades de la visita apostólica.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

La norma llega después de que el Gobierno declarara de interés nacional el viaje de León XIV, previsto entre el 11 y el 16 de noviembre. El itinerario considera actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El decreto menciona que la concentración de fieles, visitantes nacionales y turistas extranjeros exige intervenciones extraordinarias para mantener el ornato, la salubridad, la seguridad vial y peatonal, la accesibilidad y la operatividad de vías, espacios públicos e instalaciones relacionadas con la agenda papal.

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El itinerario papal incluye actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Las contrataciones deberán estar vinculadas con la visita

La habilitación permitirá que los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali contraten los bienes y servicios que consideren estrictamente necesarios para la preparación, el desarrollo y el cierre de las actividades de León XIV.

Cada contratación deberá contar con informes que sustenten su necesidad y su vínculo directo con la visita, bajo responsabilidad de los funcionarios que los elaboren. La aprobación de esos procesos será indelegable, según el decreto.

Los contratos podrán ejecutarse y pagarse según sus propios términos, incluso si el desembolso se concreta después del 16 de noviembre. El financiamiento saldrá de los presupuestos institucionales de cada gobierno regional, sin que la norma contemple transferencias adicionales desde el Ejecutivo.

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El procedimiento no competitivo está previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La disposición se aplica de manera excepcional por la visita papal y no modifica el régimen regular de compras estatales para otros fines.

El Decreto de Urgencia 014-2026 autoriza contrataciones no competitivas a las administraciones de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali.

Lambayeque y Ucayali reforzarán limpieza ante llegada de fieles

El decreto también autoriza a los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali a intervenir de forma temporal y complementaria en los servicios de limpieza pública. La medida apunta a responder al incremento de residuos que se prevé en las zonas de concentración, desplazamiento y permanencia de los asistentes.

Ambas regiones podrán coordinar con municipalidades provinciales y distritales labores de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, sin necesidad de suscribir los convenios que exige habitualmente la normativa de gestión integral de residuos.

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La norma aclara que las municipalidades mantienen sus competencias y obligaciones sobre la prestación regular del servicio. Los gobiernos regionales deberán distribuir las zonas y turnos de trabajo con los municipios para evitar duplicidades, además de coordinar el acceso a rutas, información operativa, contratos vigentes e infraestructura disponible.

El Ministerio del Ambiente brindará asistencia técnica para la programación de las acciones y el manejo de residuos. Las entidades responsables de supervisión y fiscalización conservarán sus atribuciones.

Los gobiernos regionales financiarán las contrataciones con sus presupuestos institucionales sin transferencias adicionales del Ejecutivo.

La visita de León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre

El Decreto de Urgencia N° 014-2026 complementa las medidas aprobadas previamente para la llegada del jefe de la Iglesia católica.

El Decreto de Urgencia N° 012-2026 ya había dispuesto facilidades para que el IRTP, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Gobierno Regional de Lambayeque contrataran bienes y servicios vinculados con la transmisión de actividades, saneamiento y acciones temporales.

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León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Argentina. En territorio peruano, su agenda abarcará seis jornadas y actividades en la costa, la sierra y la Amazonía.

La vigencia de las medidas aprobadas por el Ejecutivo concluirá el lunes 16 de noviembre, fecha prevista para la salida del Papa del país tras una misa de despedida en Lima.