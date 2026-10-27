Perú

León XIV en Perú: regiones de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar sin concurso por visita del sumo pontífice

Un decreto permite a tres gobiernos regionales adquirir bienes y servicios sin proceso competitivo para preparar las actividades del jefe de la Iglesia católica. También autoriza a Lambayeque y Ucayali a reforzar de forma temporal la limpieza pública

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV visitará Perú entre el 11 y el 16 de noviembre como parte de una gira por Sudamérica.
Guardar

Los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali podrán contratar bienes y servicios mediante un mecanismo no competitivo para atender la visita del papa León XIV al Perú.

El Ejecutivo aprobó medidas excepcionales y temporales en contratación pública y gestión de residuos que estarán vigentes hasta el 16 de noviembre, último día de la agenda del pontífice en el país.

PUBLICIDAD

El Decreto de Urgencia N° 014-2026 autoriza a las tres administraciones regionales a emplear el procedimiento contemplado en la Ley General de Contrataciones Públicas para cubrir requerimientos que tengan una relación directa e indispensable con las actividades de la visita apostólica.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

La norma llega después de que el Gobierno declarara de interés nacional el viaje de León XIV, previsto entre el 11 y el 16 de noviembre. El itinerario considera actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El decreto menciona que la concentración de fieles, visitantes nacionales y turistas extranjeros exige intervenciones extraordinarias para mantener el ornato, la salubridad, la seguridad vial y peatonal, la accesibilidad y la operatividad de vías, espacios públicos e instalaciones relacionadas con la agenda papal.

PUBLICIDAD

El itinerario papal incluye actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.
El itinerario papal incluye actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Las contrataciones deberán estar vinculadas con la visita

La habilitación permitirá que los gobiernos regionales de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali contraten los bienes y servicios que consideren estrictamente necesarios para la preparación, el desarrollo y el cierre de las actividades de León XIV.

Cada contratación deberá contar con informes que sustenten su necesidad y su vínculo directo con la visita, bajo responsabilidad de los funcionarios que los elaboren. La aprobación de esos procesos será indelegable, según el decreto.

Los contratos podrán ejecutarse y pagarse según sus propios términos, incluso si el desembolso se concreta después del 16 de noviembre. El financiamiento saldrá de los presupuestos institucionales de cada gobierno regional, sin que la norma contemple transferencias adicionales desde el Ejecutivo.

El procedimiento no competitivo está previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La disposición se aplica de manera excepcional por la visita papal y no modifica el régimen regular de compras estatales para otros fines.

El Papa León XIV llega para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo como parte de su visita pastoral de cuatro días a Francia, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)
El Decreto de Urgencia 014-2026 autoriza contrataciones no competitivas a las administraciones de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali.

Lambayeque y Ucayali reforzarán limpieza ante llegada de fieles

El decreto también autoriza a los gobiernos regionales de Lambayeque y Ucayali a intervenir de forma temporal y complementaria en los servicios de limpieza pública. La medida apunta a responder al incremento de residuos que se prevé en las zonas de concentración, desplazamiento y permanencia de los asistentes.

Ambas regiones podrán coordinar con municipalidades provinciales y distritales labores de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, sin necesidad de suscribir los convenios que exige habitualmente la normativa de gestión integral de residuos.

La norma aclara que las municipalidades mantienen sus competencias y obligaciones sobre la prestación regular del servicio. Los gobiernos regionales deberán distribuir las zonas y turnos de trabajo con los municipios para evitar duplicidades, además de coordinar el acceso a rutas, información operativa, contratos vigentes e infraestructura disponible.

El Ministerio del Ambiente brindará asistencia técnica para la programación de las acciones y el manejo de residuos. Las entidades responsables de supervisión y fiscalización conservarán sus atribuciones.

Papa León XIV
Los gobiernos regionales financiarán las contrataciones con sus presupuestos institucionales sin transferencias adicionales del Ejecutivo.

La visita de León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre

El Decreto de Urgencia N° 014-2026 complementa las medidas aprobadas previamente para la llegada del jefe de la Iglesia católica.

El Decreto de Urgencia N° 012-2026 ya había dispuesto facilidades para que el IRTP, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Gobierno Regional de Lambayeque contrataran bienes y servicios vinculados con la transmisión de actividades, saneamiento y acciones temporales.

León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Argentina. En territorio peruano, su agenda abarcará seis jornadas y actividades en la costa, la sierra y la Amazonía.

La vigencia de las medidas aprobadas por el Ejecutivo concluirá el lunes 16 de noviembre, fecha prevista para la salida del Papa del país tras una misa de despedida en Lima.

Temas Relacionados

Papa León XIV en PerúPapa León XIVCajamarcaLambayequeUcayaliperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

La icónica banda canadiense alista su regreso a nuestro país con un encuentro inolvidable con su público. Conoce todos los detalles aquí

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

Clima en Arequipa hoy, 27 de octubre: ¿dónde lloverá y qué zonas registrarán temperaturas bajo cero?

Mientras algunas localidades alcanzarán los 30 °C, otras tendrán mínimas bajo cero y precipitaciones durante la jornada.

Clima en Arequipa hoy, 27 de octubre: ¿dónde lloverá y qué zonas registrarán temperaturas bajo cero?

¿Cuándo juega Universitario? Día, hora y canal TV de su próximo partido ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Fabián Bustos no competirá a mitad de semana, a diferencia del resto de los clubes, por un motivo ajeno a lo deportivo. Conoce todos los detalles de su siguiente compromiso

¿Cuándo juega Universitario? Día, hora y canal TV de su próximo partido ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

La entrenadora peruana no estuvo en los partidos ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. ¿Estará ante San Martín este fin de semana?

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

La periodista y el deportista llegaron al mismo lugar y estuvieron uno a metros del otro, aunque ni cruzaron miradas

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto sobre la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno: “Teníamos una reunión, pero no llegó”

Jorge Nieto sobre la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno: “Teníamos una reunión, pero no llegó”

Lula responde a Keiko Fujimori y la invita a fortalecer la integración regional con un “modelo sostenible” para la Amazonía

Senado: Renovación Popular propone servicio militar obligatorio “excepcional” en zonas bajo emergencia por El Niño

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

ENTRETENIMIENTO

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Disputa entre hermanos tras video de Eduardo Capuñay insultando a menor: el comunicado de Radio La Karibeña y reacciones en redes

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija: mandato judicial dispone que Juan Víctor la cuide temporalmente

DEPORTES

¿Cuándo juega Universitario? Día, hora y canal TV de su próximo partido ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

¿Cuándo juega Universitario? Día, hora y canal TV de su próximo partido ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Se filtró el motivo por el que José Carabalí podría dejar LDU de Quito para volver a Universitario: “La ‘U’ le abre las puertas”

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Mauro Cantoro pidió el fichaje de figura de Alianza Lima para Universitario el 2027: “Es un desperdicio que esté afuera”