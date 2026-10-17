Perú

Corte de agua para el lunes 19 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La entidad precisó que la suspensión se realizará en fases, de modo que el efecto se dará de forma progresiva según el cronograma previsto

Las autoridades exhortaron a la población limeña a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Andina.
Las autoridades exhortaron a la población limeña a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Andina.
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Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable para este lunes 19 de octubre en sectores específicos de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. La interrupción afectará a viviendas y establecimientos ubicados en las zonas comprendidas en el cronograma de la empresa.

De acuerdo con la compañía, las intervenciones tienen como finalidad mejorar la infraestructura que permite distribuir el recurso hídrico. La reposición del abastecimiento se realizará una vez concluidas las labores y será progresiva en los sectores afectados.

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Ante el corte programado, la empresa recomendó a los usuarios reunir agua con anticipación y utilizar sus reservas de forma responsable para atender sus necesidades esenciales durante la interrupción. También aconsejó revisar los horarios establecidos para el inicio de los trabajos y la recuperación del servicio.

Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación, administrar sus reservas y considerar los horarios establecidos para evitar inconvenientes durante la suspensión del abastecimiento - Créditos: Magnific.
Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación, administrar sus reservas y considerar los horarios establecidos para evitar inconvenientes durante la suspensión del abastecimiento - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A.H. Huaycán zona N
  • Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
  • UCV-270
  • UCV-177
  • UCV-177B
  • UCV-177C
  • UCV-175B
  • UCV-175C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 307

  • A. H. Japón- Nazarenas
  • A. H. El Nazareno
  • A. H. 1ro de Mayo
  • A. H. Virgen del Buen Paso
  • A. H. José Olaya
  • A. H. Los Ángeles

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Villa María del Triunfo

Sector 307

  • A. H. Buenos Aires
  • A. H. Juan Velasco Alvarado
  • A. H. Villa Bolívar
  • A. H. Villa Las Casuarinas
  • A. H. Los Pinos
  • A. H. Ampliación Japón
  • A. H. Señor de los Milagros
  • A. H. José Carlos Mariátegui Villa Sol

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La entidad indicó que el corte del servicio se ejecutará por etapas, por lo que la interrupción se producirá progresivamente, de acuerdo con el cronograma establecido - Créditos: Magnific.
La entidad indicó que el corte del servicio se ejecutará por etapas, por lo que la interrupción se producirá progresivamente, de acuerdo con el cronograma establecido - Créditos: Magnific.

Independencia

  • A. H. 3 de Junio
  • A. H. José C. Mariátegui
  • A. H. San Camilo
  • A. H. Villa El Ángel
  • A. H. El Volante Comité 3
  • Asociación Choferes del Perú
  • P. J. Cruz de Mayo
  • P. J. 6 de Julio
  • P. J. La Melchorita
  • P. J. El Milagro de la Confraternidad
  • P. J. San Albino
  • P. J. Villa El Carmen
  • P. J. El Volante
  • U. Pop. El Ermitaño
  • Urb. José Gálvez
  • Urb. Las Violetas

Hora: 12 m. - 8 p. m.

Ate

  • A. H. Huaycán zona N
  • Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
  • UCV-270
  • UCV-177
  • UCV-177 Ampliac.
  • UCV-177B
  • UCV-177C
  • UCV-175B
  • UCV-175C
  • Asoc. La Encantada zona N

Hora: 12 m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar agua en casa

  • Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los utensilios, evita dejar correr el agua innecesariamente.
  • Toma duchas cortas: Reduce el tiempo del baño y cierra la llave mientras te aplicas el champú o el jabón.
  • Repara las fugas: Revisa periódicamente los grifos, las tuberías y el inodoro para detectar filtraciones que puedan incrementar el consumo.
  • Reutiliza el agua: Aprovecha el recurso empleado para lavar frutas y verduras en el riego de las plantas, siempre que no contenga detergentes ni sustancias perjudiciales.
  • Usa la lavadora con carga completa: Junta la ropa suficiente antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico y selecciona ciclos adecuados.
  • Lava los utensilios en un recipiente: En lugar de mantener el caño abierto, utiliza un recipiente para enjabonar y enjuagar los platos.
  • Riega las plantas temprano: Hazlo durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para reducir la evaporación.
  • Evita usar agua potable para limpiar veredas: Emplea una escoba para retirar el polvo y la suciedad de los espacios exteriores.

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