Perú

El precio del azúcar podría elevarse más en Perú: La explicación de Moody’s Local

Atención, consumidores. Se reporta alzas en el precio del azúcar y el análisis de Moodys’ Local Perú revela que estabilidad del sector “dependerá de su capacidad para mitigar la volatilidad del precio internacional”

azucar
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En la última semana han habido reporte de aumento en el precio del azúcar, lo que también encendió alarmas en la industria panadera —esto a puertas de la temporada comercial fuerte que se viene, de Navidad, y también ahora en octubre—.

Ante esto, el análisis de Moody’s Local Perú prevé que el precio del azúcar seguirá mostrando una tendencia hacia la estabilización, pero que “este escenario podría modificarse ante una menor disponibilidad de azúcar por reducción de inventarios globales, lo que podría limitar la corrección e impulsar los precios al alza”. 

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“El sector azucarero en el Perú representó 16.12% de la producción de principales cultivos durante el primer semestre de 2026, manteniendo una participación relevante dentro de la actividad agrícola nacional. Asimismo, el sector tiene una estructura de mercado estable, por lo que Moody’s Local Perú no prevé cambios en la organización de la industria a corto plazo, manteniéndose el oligopolio geográfico existente”, afirma el informe.

Este reportaje informativo cubre el incremento del precio del azúcar en los mercados. Se muestran imágenes de presentadores de noticias, sacos de azúcar en un establecimiento comercial y personas manipulando el producto. Se menciona que el saco de 50 kilogramos de azúcar rubia ha alcanzado precios de S/160 a S/170 en el mercado Unicachi de Villa El Salvador, Perú, con proyecciones de posibles aumentos.

Así está el sector azucarero

Como resalta el informe, durante los últimos seis años, el sector ha mantenido una producción estable, concentrándose la siembra y cosecha en el norte del país debido a sus condiciones favorables. Sin embargo, dicha concentración incrementaría la exposición del sector a riesgos climáticos e hídricos, cuya materialización podría afectar los márgenes de las compañías.

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“Al cierre del 2025, las principales empresas pertenecientes al Gremio Azucarero forman parte de importantes grupos económicos (representando 92.9% de la producción nacional según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI). Dadas las barreras de entrada existentes, Moody’s Local Perú no prevé el ingreso de nuevos jugadores -de gran envergadura- que afecte materialmente la participación de las empresas líderes”, se añade.

Pero también frente a esto el fenómeno El Niño podría impactar a los precios del azúcar, donde también se afectarían por el escenario internacional.

azucar - caña
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Perspectiva negativa del sector

“El sector presenta una perspectiva Negativa debido a la volatilidad del precio internacional del azúcar y a la ocurrencia de fenómenos climáticos, que condicionan la generación estable de ingresos y márgenes”, añade el informe,

También se resalta “la paulatina corrección observada del precio internacional del azúcar luego de un déficit en la oferta, derivado de condiciones climáticas adversas y la reasignación de producción de caña para la elaboración de etanol en lugar de azúcar por el incremento del precio energético en los principales países productores durante el periodo 2022-2023″.

Pero dependerá de la capacidad de las compañías para sostener indicadores financieros adecuados y no solo de la eficiencia operativa y de una gestión financiera disciplinada, sino también de su habilidad para diversificar sus fuentes de ingresos.

azucar - caña
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“En ese sentido, el aprovechamiento de la versatilidad de la caña de azúcar y sus derivados podría contribuir a reducir la exposición del sector a la volatilidad de los precios internacionales y fortalecer la resiliencia de los flujos de caja”, concluye.

Subida del azúcar impacta en el pan

Pío Pantoja de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería reveló que su gremio envió una carta al ministro de Agricultura para solicitar una reunión y evaluar alternativas frente a esta situación.

Así, entre las propuestas planteadas figura facilitar la importación de azúcar del extranjero para contribuir a regular su precio. No obstante, aseguró que recibieron como respuesta que la medida no estaría dentro de las facultades de dicha cartera.

A pesar de todo, el vocero reveló que las panaderías cuentan con existencias suficientes para atender la demanda y no se deslizó un aumento en el precio del pan.

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