Las Bambas: comunidad indígena de Pamputa busca hacerse con terrenos de MMG tras explotar unas 90.000 toneladas informalmente

Los mineros de la cantera de Apu Chunta extrajeron cerca de 90.000 toneladas métricas de cobre que recorren más de 640 kilómetros por carretera. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

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La comunidad indígena de Pamputa, en la región peruana de Apurímac, propuso comprar parte de una concesión de cobre de MMG Ltd. en Las Bambas para formalizar a unos 3.000 mineros artesanales y convertirlos en proveedores de la compañía controlada por capitales chinos.

La iniciativa plantea que la comunidad adquiera los derechos mineros del área donde operan los trabajadores informales, mientras asume la regularización de sus actividades. A cambio, MMG compraría la producción obtenida bajo ese esquema, según un documento enviado a la empresa el mes pasado y revisado por Bloomberg.

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La propuesta busca resolver una disputa de larga data por el acceso a tierras en uno de los principales complejos cupríferos de Perú. La zona en conflicto forma parte de los planes de la empresa para desarrollar un tercer tajo en Las Bambas. Representantes de Pamputa y de MMG tenían previsto reunirse en Cuzco el 16 de octubre, en conversaciones facilitadas por el Gobierno peruano.

Durante esos diálogos, la compañía expresó su preferencia por comprar los terrenos y sostuvo que la alternativa planteada por la comunidad no encaja con sus políticas internas, según un dirigente de las comunidades mineras locales citado por Bloomberg.

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La legislación peruana separa la propiedad de las tierras superficiales de los derechos estatales para extraer recursos del subsuelo. Créditos: Dhiraj Singh

La propiedad de la tierra está separada de los derechos mineros

La controversia se vincula con el marco legal peruano, que diferencia la propiedad del terreno superficial de la concesión estatal sobre los minerales del subsuelo.

Pamputa posee los terrenos donde los habitantes desarrollaron históricamente actividades agrícolas y ganaderas. MMG, en cambio, tiene la concesión otorgada por el Estado para explotar los recursos de cobre ubicados bajo esa superficie.

La falta de acceso al área ha dificultado los proyectos de expansión de la minera. Los trabajadores artesanales operan en una cantera conocida como Apu Chunta, dentro de las concesiones de Las Bambas, y su presencia puede retrasar el desarrollo del tercer yacimiento.

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MMG presentó denuncias por presunta minería ilegal contra trabajadores que operan en la zona. La comunidad plantea una salida basada en la compra de derechos, la formalización de los mineros y un acuerdo de comercialización con la propia empresa.

Según estimaciones de MMG, los mineros artesanales habrían extraído unas 90.000 toneladas métricas de cobre contenido del yacimiento. El mineral de Apu Chunta se traslada por carretera más de 640 kilómetros hasta plantas de procesamiento, de acuerdo con la información publicada por Bloomberg.

El documento de Pamputa indica que el concentrado resultante se vende a firmas comercializadoras como Trafigura Group, IXM SA y Glencore.

El concentrado de cobre de origen artesanal se comercializa con firmas del sector internacional como Trafigura, IXM y Glencore.

Las Bambas aportó el 15,2% de la producción nacional de cobre

La discusión ocurre en una operación con peso en la minería peruana. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Las Bambas produjo 32.894 toneladas métricas finas de cobre en agosto de 2026.

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Esa cifra equivalió al 14,3% de las 230.676 toneladas métricas finas producidas por Perú durante ese mes. La producción nacional descendió 5% frente a agosto de 2025, mientras que Las Bambas registró un incremento interanual de 8,3%.

Entre enero y agosto, la mina acumuló una producción de 278.504 toneladas métricas finas, equivalente al 15,2% de las 1.829.790 toneladas métricas finas obtenidas a nivel nacional durante el período.

Con ese volumen, Las Bambas se ubicó como el segundo productor peruano de cobre, detrás de Antamina. La producción acumulada del país creció 1,2% interanual en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la operación de MMG registró una caída de 0,1%.

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Las Bambas aportó el 14,3% de la extracción de cobre en Perú durante agosto de 2026 con un total de 32.894 toneladas métricas finas.

El proyecto es operado por un consorcio de capital chino

Minera Las Bambas pertenece a un consorcio encabezado por MMG Limited, que posee el 62,5% y opera el proyecto. Guoxin International Investment Co. Ltd. controla el 22,5% y CITIC Metal Co. Ltd. tiene el 15% restante.

MMG tiene sede operativa en Melbourne, Australia, y cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Su principal accionista es China Minmetals Corporation, una empresa estatal china.

La producción comercial de Las Bambas comenzó en 2016. La empresa informó que en 2025 produjo 410.834 toneladas de concentrado de cobre y que su planta tiene capacidad para alcanzar 450.000 toneladas anuales.

La propuesta de Pamputa coincide con el proceso de reemplazo del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, que vencerá el 31 de diciembre de 2026. El Gobierno peruano proyecta un nuevo sistema que otorgue dos años a los mineros registrados para completar su formalización.

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