Médicos del INEN aplican inusual técnica quirúrgica para tratar cáncer de laringe avanzado y reconstruir vía respiratoria

Un equipo de cirujanos con vestimenta de protección realiza una operación a un paciente en un quirófano. (Agencia Andina)

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El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) realizó una compleja intervención quirúrgica que permitió extirpar por completo el tumor de un paciente adulto con cáncer de laringe avanzado, extendido hasta la tráquea, y reconstruir una nueva vía respiratoria. Para ello, los especialistas utilizaron una técnica de escasa aplicación en el mundo denominada traqueotomía mediastinal anterior.

La intervención requirió el trabajo coordinado de cirujanos oncólogos de tres especialidades. El equipo de Cabeza y Cuello realizó la laringectomía total y retiró los tejidos comprometidos; Cirugía de Tórax se encargó de retirar la parte distal afectada de la tráquea y crear un estoma en la pared anterior del tórax; mientras que Cirugía Plástica y Reconstructiva reconstruyó los tejidos de la zona intervenida.

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El procedimiento estuvo a cargo de los doctores Edgar Amorín Kajatt, cirujano oncólogo cardiovascular del INEN; Ricardo Delgado Binasco, cirujano plástico y coordinador de la Unidad de Cirugía Plástica; y Christian Loayza Fernández Baca, cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía en Cabeza y Cuello. “Este tipo de cirugía es poco convencional y se realiza excepcionalmente en pacientes seleccionados. Requiere el trabajo conjunto de diferentes especialidades para lograr el control de la enfermedad y una adecuada recuperación”, explicó Amorín Kajatt.

Dos cirujanos intervienen a un paciente con instrumental especializado en el quirófano de un hospital. (Agencia Andina)

Crean una nueva vía respiratoria

Debido a la extensión del tumor, además de retirar la laringe y la parte comprometida de la tráquea, fue necesario realizar un acceso especial a la región superior del tórax. Posteriormente, la tráquea remanente fue abocada en la zona anterior del tórax, donde se creó una nueva vía para la respiración.

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Tras la intervención, el paciente evoluciona favorablemente. Como parte de su recuperación, iniciará terapia foniátrica para trabajar la comunicación y las funciones orofaciales afectadas por la pérdida de la laringe. Asimismo, continuará con sus controles médicos.

Por la alta complejidad y baja frecuencia de este tipo de procedimientos, la experiencia también contribuye a generar conocimiento médico para el manejo de pacientes seleccionados con tumores avanzados. “Esta experiencia demuestra la importancia de contar con un centro de alta complejidad y con especialistas que puedan trabajar de manera coordinada frente a casos que requieren este tipo de procedimientos”, señaló Amorín Kajatt.

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Cirujanos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas realizan una traqueotomía mediastinal anterior para reconstruir la vía respiratoria de un paciente. (Agencia Andina)

Paciente llegó desde Puno

El paciente, natural de Puno, llegó a Lima para recibir atención especializada en el INEN. Según relató uno de sus hijos, los primeros problemas de salud parecían corresponder a una enfermedad respiratoria común. Sin embargo, después de diversos exámenes, una tomografía de cuello permitió identificar el tumor.

Para la familia, el diagnóstico y posterior tratamiento estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también por el acompañamiento del equipo de salud durante el proceso. El familiar explicó que inicialmente el diagnóstico de cáncer generó temor entre sus integrantes.

“Cuando uno escucha cáncer, piensa lo peor. Esa fue nuestra reacción inicial. Pero esta experiencia nos ha enseñado que no necesariamente es así. Valoro la calidad profesional y humana de los médicos y de todo el personal que ha acompañado y cuidado a mi padre. Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes”, expresó.

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