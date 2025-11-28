Deyvis Orosco es denunciado por presunta infracción en su más reciente lanzamiento musical

Escándalo legal sacude el estreno de Deyvis Orosco: lo acusan de presunta infracción en nueva canción. Amor y Fuego

La difusión de una acusación de presunta vulneración de derechos de autor contra Deyvis Orosco, uno de los músicos más populares de la escena de la cumbia en Perú, ha generado controversia. El hecho ganó notoriedad luego de que el programa Amor y Fuego informara sobre la denuncia interpuesta por Edwin Alfredo Facho, quien aseguró poseer la exclusividad de la canción “En mil pedazos” y exige que se respeten los términos legales de explotación musical.

Según la información difundida por Amor y Fuego, Edwin Alfredo Facho sostiene haber obtenido, mediante un contrato, la exclusividad para grabar y difundir durante tres años el tema “En mil pedazos”, obra del compositor Miguel Augusto Laynes Dueñas. “Nadie más puede grabar esta canción durante el periodo acordado”, afirmó Facho en declaraciones recogidas por el programa de espectáculos.

Además, relató que, ante la publicación de la canción como supuesta inédita por parte de Deyvis Orosco, intentó entablar contacto tanto con el representante como con el propio artista, buscando un diálogo para aclarar la situación contractual.

Deyvis Orosco responde

Frente a la ausencia de respuestas por parte del entorno de Orosco, Facho remitió una carta notarial con el objetivo de solicitar explicaciones formales relacionadas con la interpretación y el uso del tema. Como reacción, Deyvis Orosco habría manifestado su desconocimiento respecto a la titularidad de los derechos y se habría comprometido a buscar una solución vía diálogo, según el relato del denunciante.

De acuerdo con Amor y Fuego, la disputa escaló cuando Facho tuvo conocimiento de la realización de un videoclip de “En mil pedazos”, protagonizado por Orosco y la cantante Xiomy Kanashiro, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el exfutbolista Jefferson Farfán. Facho expresó su molestia por esta decisión, remarcando que el avance mediático del tema vulneraba el acuerdo previo. “Que alguien venga y te lo trunque es algo indignante”, declaró durante una entrevista realizada por el programa.

La tensión creció luego de que Facho recibiera otra carta notarial, esta vez enviada por Deyvis Orosco, en la cual se le exigía que se retractara públicamente en un plazo de 24 horas. Facho sostuvo ante Amor y Fuego: “Prácticamente me amenazó… Me da 24 horas para rectificarme, ¿rectificarme de qué, si son mis derechos?”. Según la versión del demandante, su único objetivo es reivindicar el cumplimiento del contrato firmado con el compositor y evitar que la difusión del sencillo perjudique sus intereses artísticos y económicos.

Por el momento, el equipo legal de Deyvis Orosco no ha respondido a las preguntas de Amor y Fuego. Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte de la productora o el entorno cercano del intérprete.

De acuerdo con Amor y Fuego, Facho insiste en que se detenga toda difusión y promoción del material hasta que se aclare, en instancias legales o negociadas, la situación de derechos de la canción.

¿Quién es Deyvis Orosco?

La trayectoria de Deyvis Orosco sobresale en la música peruana contemporánea. Nacido en San Martín de Porres, Lima, el 8 de septiembre de 1986, ocupa el rol de vocalista principal de Grupo Néctar, una de las orquestas de cumbia más influyentes en Perú y el extranjero. La agrupación se consolidó dentro del género luego de la pérdida de su fundador, Johnny Orosco, padre de Deyvis, en un trágico accidente en 2007. Desde entonces, el músico ha sido pieza clave para mantener la vigencia y el éxito de la banda.

Además de su carrera musical, Deyvis Orosco ha incursionado en la televisión nacional, donde interpretó papeles protagónicos en ficciones inspiradas en su historia y en la de su grupo, según recoge la prensa local. Su proyección pública lo ha mantenido como una de las figuras más reconocidas y seguidas por los fans de la cumbia.

En el plano personal, Deyvis Orosco mantiene una relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid, con quien tiene un hijo y se casó en una ceremonia privada que generó interés mediático por la vinculación de ella con Jessica Newton, exreina de belleza y organizadora de certámenes de Miss Perú. El músico y su esposa han compartido parte de su vida familiar en redes sociales y entrevistas, estableciéndose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano.

