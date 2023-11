Alondra García Miró, lo que piensa de Paolo Guerrero, su gran cariño a Doña Peta y sus proyectos como actriz: “Me siento en libertad”

La modelo peruana viene haciendo carrera en España. Habló de su regreso a la actuación, lo que piensa de Paolo Guerrero y su nueva relación y resalta su cariño a Doña Peta.

Desde que terminó su relación con Paolo Guerrero, Alondra García Miró decidió alzar vuelo y darse unas largas vacaciones en España, donde viene haciendo una nueva vida y ha dado un giro en su carrera. Hoy en día planea regresar a la actuación y seguir explotando más su etapa de influencer.

En conversación con Infobae Perú, Alondra García Miró aclaró que nunca lo dejó de hacer, solo que antes tenía otras prioridades. Continúa con su carrera de modelo y es imagen de importantes marcas. Respecto a su corazón, resalta también que está en un momento pleno de su vida, donde siente la libertad de hacer lo que desea.

Recordemos que la joven ha sido involucrada con el empresario español. Sin embargo, la pareja ha preferido no exponerse ante la prensa.

Alondra, ¿dejaste atrás tu faceta cómo actriz?

‘Te volveré a encontrar’ le tocó el corazón a muchas personas, (...) el proceso de haber grabado la telenovela, la disfruté muchísimo. Siempre lo digo, yo iba feliz, como el primer día del colegio. Estaba fascinada, aprendiendo de todos, como una esponjita. Generalmente en mi trabajo, soy así, siempre estoy como esponjita tratando de aprender lo mejor de todos, y grabar la novela fue una satisfacción inmensa, mucho aprendizaje de por medio, mucha disciplina, fue increíble, pero de ahí cuando vi el producto como final, llegando a tantas casas, para mí es algo inexplicable.

Alondra García Miró y el elenco de 'Te volveré a encontrar'. América TV

¿Estás en conversaciones para regresar?

Ahora esperando algunos proyectos para el 2024, que ya les contaré en algún momento, apenas lo tengamos cerrado, pero sí, seguimos con los planes de la actuación. Para el 2024 se vienen cosas muy bonitas, proyectos muy interesantes. Sé qué ya hay guiones escritos, sé que ya están hablando, así que ahí estamos en conversaciones.

Se dijo mucho que decidiste dar un paso al costado por respeto a una anterior relación (Paolo Guerrero)...

Estaba en una etapa de mi vida diferente, creo que en cada etapa de tu vida estás enfocada en eso. Ahorita, por ejemplo, estoy abocada en mi empresa, haciendo que crezca. Fue como un tema de etapa, estaba en eso. Ahora que estoy viajando un montón por trabajo, y tuviera que tomar la decisión de volver a actuar, ya no tendría esa libertad de hacer esos viajes para enfocarme en la actuación, porque vives y respiras para la ficción, que me parece válido, hay dar lo mejor de nosotros. Es un trabajo en equipo. Con lo comprometida que soy, no voy a hacer las cosas a medias.

Alondra García Miró brindó una entrevista a Infobae Perú donde remarcó que se siente plena y con mucha libertad. Composición Infobae Perú.

¿No fue porque alguien te prohibió?

No, fue más que nada porque estaba yo en otra de mi vida en ese momento. Bueno, uno aprende y no me arrepiento de nada. Creo que todo ha sido parte de mi crecimiento y un aprendizaje enorme.

Te siento un dejo español marcado. ¿Cómo va el corazón, también es español?

He estado mucho tiempo en España. Me encanta Madrid, me encanta España, por eso debe ser que se me está pegando.

¿Tenemos a una Alondra enamorada?

Estoy super contenta, estoy pasando una etapa de mi vida donde siento una tranquilidad enorme, una paz en mi corazón increíble, me siento muy contenta de todo lo que está llegando a mi vida. De todo el trabajo que ha habido detrás también. Te podría decir que me siento plena, en una etapa que me siento muy a gusto de todo lo que está sucediendo al rededor de mi vida, y muy tranquila, muy contenta, creo que eso se ve reflejado en mí, con una libertad y una alegría para hacer cosas nuevas, hacer proyectos y viajar, con el corazón super contento.

Alondra García Miró remarca que se siente libre y plena, con el corazón contento.

Paolo Guerrero está a la espera de su segundo hijo con Ana Paula Consorte...

Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso. Es imposible que no me pregunten, pero entiéndanme a mí que es algo que prefiero mantener en privado. Siempre me he manejado así, Mantenerme en mi línea me da mucha tranquilidad, y eso no tiene precio.

Doña Peta dice que aún te quiere...

Ay, es lo máximo, yo también le tengo mucho cariño (suspira) .. y prefiero ya no hablar más del tema, pero todo bien, estoy contenta.