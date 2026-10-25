Exportaciones de joyería peruana cayeron 58,5% hasta agosto por el impacto de los aranceles de Estados Unidos

El mercado global de joyería registró una contracción de 12,8% y sumó 101 mil 400 millones de dólares en 2025.

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Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería sumaron US$ 37 millones 643 mil entre enero y agosto de 2026, una caída de 58,5% frente a los US$ 90 millones 613 mil registrados en el mismo período del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX). El retroceso estuvo marcado por la reducción de los despachos a Estados Unidos, principal destino de esta producción.

El mercado estadounidense concentró el 51,3% de los envíos del rubro durante los primeros ocho meses del año, pese a que las ventas hacia ese país se redujeron 74,1%. Los despachos pasaron de US$ 74 millones 672 mil entre enero y agosto de 2025 a US$ 19 millones 308 mil en igual lapso de este año.

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La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, señaló que la caída expone la dependencia de las empresas peruanas respecto de Estados Unidos y el efecto de las barreras comerciales sobre su competitividad.

“Debemos ampliar nuestra presencia en otros países y reducir la concentración comercial. México ha ganado participación y se ha convertido en un comprador importante para las empresas del rubro”, indicó Mantilla Goyzueta.

Perú ocupó el puesto 42 en el ranking mundial de exportadores de joyería y el quinto lugar en América Latina.

México se consolidó como el segundo destino de la joyería peruana

México ocupó el segundo lugar entre los compradores de joyería y orfebrería peruana, con adquisiciones por US$ 12 millones 962 mil, cifra que representó un alza de 37,5% y una participación de 34,4% en el total exportado.

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Los envíos del sector llegaron a 44 destinos en el período analizado. Detrás de Estados Unidos y México se ubicaron España, Chile, Ecuador, Canadá, Argentina, Reino Unido, Bolivia y Francia. Ecuador registró un incremento de 183,8%, mientras que España avanzó 38,1% y Bolivia, 3,2%.

ADEX planteó que la recuperación del sector requiere financiamiento para que las compañías puedan sostener sus operaciones ante el deterioro de las condiciones comerciales. El gremio también pidió una mayor coordinación con el Estado para atender las dificultades de las firmas exportadoras.

Mantilla Goyzueta consideró necesario asegurar el abastecimiento de materias primas, promover la formalización de la actividad e incorporar tecnología en los procesos productivos. Además, señaló que las empresas deben aprovechar los acuerdos comerciales vigentes para ampliar su presencia internacional.

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La dirigente sostuvo que la industria necesita impulsar diseños propios y productos con mayor valor agregado. En ese sentido, propuso usar recursos como el ópalo andino y otras piedras preciosas peruanas para diferenciar la oferta nacional en los mercados externos.

ADEX solicitó financiamiento y una mayor coordinación con el Estado para respaldar a las firmas exportadoras.

Perú ocupó el puesto 42 entre los exportadores mundiales de joyería

El reporte Joyería: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, señaló que el mercado global de joyería alcanzó US$ 101 mil 400 millones en 2025, con una reducción de 12,8% respecto del año previo.

Suiza lideró los envíos mundiales con US$ 15 mil millones, seguida por India, con US$ 14 mil millones, e Italia, con US$ 13 mil millones. Hong Kong fue el principal comprador, con adquisiciones por US$ 20 mil millones, seguido por Estados Unidos, con US$ 12 mil millones, y Suiza, con US$ 11 mil millones.

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Perú se ubicó en el puesto 42 del ranking global de exportadores de joyería. En América Latina y el Caribe ocupó la quinta posición, por detrás de México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.

ADEX realizará el VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería los días 26 y 27 de noviembre en el hotel Hilton de Miraflores. El encuentro reunirá a empresarios, diseñadores, artesanos, exportadores, proveedores, representantes del sector público, académicos y compradores.

El programa incluirá conferencias, talleres técnicos, paneles sobre tecnología, sostenibilidad y posicionamiento de marca, además de espacios para contactos comerciales.